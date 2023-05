Paola Navarrete honra su niñez junto a sus hermanas en “Cómplices”, su nuevo single

El sonido de “Cómplices”, tema producido por Adán Jodorowsky, cuenta con tintes de la década de los setenta, con influencias de su niñez como The Bee Gees y otras de su adultez como L’ impératrice.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- ¿Cuántos consejos, anécdotas y secretos radican en la hermandad? Inspirada en los momentos felices de su infancia, la artista ecuatoriana Paola Navarrete se encuentra promocionando “Cómplices”, el primer sencillo de su próximo material discográfico que dedica a tres de las mujeres más importantes de su vida: sus hermanas.

“Yo me moriría si nunca te vuelvo a ver contenta. La vida es una espiral de aciertos y errores, confiesa. Somos cómplices”, dicta parte de la letra del sencillo.

En entrevista para SinEmbargo, la también productora compartió que para este tema, en específico, se remontó a los días en los que tanto sus hermanas como ella se repartían en los carros de sus padres de camino a casa.

“Yo quería retratar un momento muy específico de mi niñez y se me vino a la cabeza este recuerdo de llegar a la casa, nos dividíamos en los carros, el que primero llegaba a la casa entraba, apagaba la luz, acomodaba los muebles y ponía música, entonces bailábamos con la luz apagada encima de los muebles y esta era como una noche súper linda que a veces teníamos”, rememoró Navarrete.

“Creo que inconscientemente comencé a hablar sobre esta hermandad y esta complicidad, también como regresando a ver, ahora que ya soy grande, como qué me hubiera gustado que nos hubiéramos dicho o que hubiéramos conversado, muchas veces como hermanas siento, por lo menos pasa conmigo, que pues nos olvidamos a veces de decirnos las cosas lindas”, agregó.

En este sentido, la cantautora destacó que para “Aries”, titulo de su nuevo álbum, quiso hacer un guiño a sus referencias musicales por lo que no será extraño encontrar en él un sonido mucho más retro.

“La idea de todo este disco fue básicamente acercarme más al tipo de música que me gusta a mí, que justamente es un poco la música disco, este rock medio The Velvet Underground, como tratar de hacer un disco que vaya alineado a mis referencias musicales y si quise que las canciones tuvieran cierto color y que remitieran a cierto estilo musical porque todo el disco al final es súper melancólico, muy nostálgico”, explicó.

Al ser cuestionada por el proceso creativo junto a Adán Jodorowsky, Paola reveló que de éste entendió la importancia del songwriting puesto a que el productor franco-mexicano la sacó de su zona de confort al pedirle todas las canciones a guitarra y voz.

Asimismo destacó que el músico fue muy respetuoso con su trabajo ya que nunca intentó cambiar su particular estilo.

“Yo usualmente hago maquetas más elaboradas, o sea, me meto a los programas y meto una batería y ya me trató de imaginar cómo va a quedar más o menos la canción o por qué lado está yendo y en cambio él me dijo ‘no, yo quiero guitarra y voz, nada más’ y eso me hizo dar cuenta que realmente las canciones tienen que funcionar a guitarra y voz, y si no funcionan así tal vez no fue una muy buena canción o tal vez le falta desarrollarse o hay que revisarla, replantearla o sacarla de la ecuación y eso es un trabajo que creo que no había hecho antes”, expresó.

“Antes me sentaba a hacer canciones y por ahí una que otra desechaba, pero con Adán fueron como 20 canciones y se desechan la mitad, y eso fue como un proceso y un trabajo del que aprendí mucho porque también me di cuenta que pues no todas las canciones funcionan y que está bien, está bien no usarlas y hay mucho que escoger, hay muchas canciones por hacer y la creatividad sólo va a seguir estando ahí”, abundó.

Finalmente, Paola Navarrete adelantó a este medio que su próximo sencillo se liberará el próximo 26 de mayo y, que si todo sale bien, “Aries” estará viendo la luz entre septiembre y octubre.

“Cómplices” ya se encuentra disponible en Spotify y otras plataformas de streaming.