Adanowsky expone viejas heridas en “The Fool”, su último álbum de estudio

A lo largo de 10 temas con frases en español, inglés y francés, el músico expone la experiencia y el aprendizaje que le dejó trabajar con otros artistas durante su faceta como productor.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Como si se tratará de un traje empolvado y olvidado dentro de un armario, el músico, actor, productor y director de cine Adán Jodorowsky se reencontró con el personaje de Adanowsky para “The Fool”, su último álbum de estudio al que describe como un “explorador de la vida”.

Fue previo a la pandemia cuando Adán había concluido con lo que sería un nuevo EP, sin embargo con el paso del tiempo y la llegada del confinamiento se percató de que muchas de las letras ya no tenían cabida en su “concepción del mundo” por lo que decidió regrabarlas y sumarlas a otros temas en los que hurga en las heridas que le dejaron ciertas pérdidas.

“Sí. Tengo cicatrices, pero las cicatrices, va a sonar muy cliché, sanan. Entonces sí, tenía el corazón roto y pasé cuatro años de casi depresión hasta hacer este disco que acaba de salir. Ya me salí de la tristeza y ahora estoy en otro canal”, expresó Adanowsky en entrevista para SinEmbargo.

Y, explicó que para este material “me puse a componer canciones pero con calma, sin prisa y eso me sirvió mucho para preguntarme cosas a mí mismo. Tuve tiempo de componer, de tirar canciones y de hacer otras. Antes no hacía eso, las componía y ya tenía que sacarlas, no tenía tiempo de meditarlo, con este álbum sí y la verdad se siente porque la gente lo está recibiendo de manera diferente. Se ve que hubo tal vez un poquito más de cuidado en éste”.

A lo largo de 10 temas con frases en español, inglés y francés, el músico expone la experiencia y el aprendizaje que le dejó trabajar con otros artistas durante su faceta como productor.

Además sorprende con distintas colaboraciones. Una con Karen O, front woman de la agrupación neoyorquina Yeah Yeah Yeah’s, para “When the Angel Comes”; otras tantas, a nivel instrumental, con los integrantes de su banda The Guapos –Leiva, El David Aguilar y Jay de la Cueva–; y, por último, con el cantautor estadounidense Beck en “Chain Reactionary”, tema que se ha convertido en uno de sus más grandes orgullos.

“[Para ‘Chain Reactionary’] llamé un amigo que se llama Jack Dauth, que también era miembro de los músicos que cantaban conmigo en mi gira “Ada” y definimos la melodía de voz, después llamé a una banda que se llama Faux Real y ellos escribieron las letras y como cantan muy bien les pedí hacer unas armonías también, y después se la mandé a Beck, entonces tiene muchísimas colaboraciones esta canción. Es como esas canciones de Bruno Mars donde hay 20 personas componiendo y participando”, explicó entre risas.

Sin embargo, para dicho tema también se sumó otro logro: el trabajo de Michel Godry, director del filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), para el clip musical.

“Luego de insistirle por 6 años para otros proyectos, aceptó trabajar conmigo. Se volvió una cosa mágica, que fluyó tan naturalmente que sólo puedo pensar que fue obra de la milagrosa irracionalidad humana”, destacó el músico a través de un comunicado.

De acuerdo con Jodorowsky “The Fool” es un explorador, que al igual que él, está en la constante búsqueda de sí mismo para progresar como ser humano, expandir su mente y evolucionar.

En este sentido apuntó a este medio que está muy feliz de haberse reencontrado con el personaje de “Adanowsky”.

“Adán Jodorowsky estaba explorando mi persona, me estaba encontrando, estaba como asumiéndome y después Adanowsky regresó con más fuerza. Eso es genial. Regresar con más fuerza es como una ausencia para romper todo”.

A diferencia de sus inicios, en los que hacía música pensando en si tendría éxito o no, para “The Fool” Adán Jodorowsky dejó fluir sus sentimientos, vivencias y letras con el único propósito de transmitir su sentir y conectar con sus escuchas.

“The Fool”, el más reciente material discográfico de Adanowsky cuyo título está inspirado en la carta de tarot del mismo nombre, se encuentra disponible en plataformas de streaming.