Andrés Almeida celebra 25 años de carrera con Ana, Bardo y nuevos retos

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– Con 25 años de trayectoria a acuestas, el actor Andrés Almeida describe estar viviendo este punto de su carrera de una forma “increíble”, y no es para menos, pues el actor cerrará esta segunda mitad de 2022 varios éxitos debajo de la manga: El estreno de la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video, Ana, un protagónico para una cinta española y siendo parte de Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu.

Son 25 años en los que Almeida ha ido haciéndose de un nombre dentro de la industria siendo parte de cintas como De Noche Vienes, Esmeralda, Y tu mamá también o La otra familia, o bien, en proyectos para televisión como Los Simuladores, Los Héroes del Norte, Luis Miguel: La Serie y Narcos: México.

Ahora siguiendo esta línea de combinar al séptimo arte y la televisión, el actor dice sentirse en un gran punto de su carrera, pero con ambición de más proyectos:

“Me siento muy satisfecho con lo que he logrado, muy satisfecho con lo que se ha dado este año, pero también con muchas ganas de lo que sigue, seguir trabajando, seguir buscando y seguir creciendo”, comparte en entrevista con SinEmbargo .

El primer proyectos del que ya disfruta las mieles del éxito es el estreno de la segunda temporada de la serie Ana, producción que coprotagoniza con Ana de la Reguera, y en la que da vida a Check, un productor incómodo y al que podremos conocer más en esta nueva entrega de capítulos.

“Creo que tenemos una mejor temporada que la pasada. La primera era más como la introducción a Ana, a su mundo, su familia, ahora vamos a ver un poco de lo mismo, regresan personajes, pero ahora hay todo un nuevo universo, un ecosistema que se genera a partir de mi personaje de Check”.

En la primera temporada Check hizo un pésimo contrato con una productora y ahora usará esto para acercarse más a Ana, aunque sus intenciones irán incrementando de intensidad logrando que ahora su personaje genere una transición importante en la historia.

“Esta segunda temporada tiene que ver todo el universo de Ana tratando de liberarse de este acuerdo, haciendo lo imposible para alejarse del personaje Check, y él por el contrario haciendo todo por mantener a Ana cerca de él, todavía bajo esta premisa obsesiva del amor que siente por ella. Creo que en muchos sentidos la comedia va a explotar más, va a ser más hilarante, nos dimos más permisos en cuanto a los temas que abordamos, los temas tabús que normalmente no se utilizan en la comedia mexicana, es decir, vienen muchos nuevos elementos, y la entrada de esos elementos, también una serie de nuevos personajes que creo que al público les van a encantar”, revela sobre la segunda entrega que ya está disponible en la plataforma.

Almeida asegura que esta segunda temporada lleva una mejor realización de forma técnica y un mejor guión escrito por Marcelo Tovar (Güeros, 2014) lo que ha dado más agilidad a la historia a través de la comedia y en la que ahora veremos al papel de Ana empoderarse aun más.

“Lo que vamos a ver es a Ana rompiendo la cadena de mando, obviamente también adquiere nuevos matices, adquiere también una proximidad distinta porque si bien anteriormente vimos a alguien que era más romántico para conseguir el amor de Ana, ahora vemos un villano. A una persona que se convierte en el motivo del crecimiento de Ana, pero a partir de la adversidad. Empezamos a ver un Check que no solamente es el chistoso sino también empezamos a ver el verdadero villano detrás de la historia y cómo lleva a cabo una serie de situaciones que al final le van a dar risa a todo mundo porque llegamos a unos lugares sin razón y bastante hilarantes”.

La serie que sigue una historia de ficción basada en la vida de Ana de la Reguera, quien enfrenta diferentes desafíos en su vida personal y profesional con humor, cuenta con seis episodios que despiden a la fallecida actriz Carmen Salinas, pues fue la última producción en la que trabajó antes de su muerte el 9 diciembre del año pasado.

“Lo que van a ver es una Carmelita que es más Carmelita que en otras producciones porque aquí básicamente era ella. Ella llegaba y la dejaban improvisar y créeme que es una de las personas más chistosas que yo he conocido”, recuerda.

El actor recuerda el último día de trabajo de Salinas:

“Tuvimos la fortuna de tenerla al final, que pudiera concluir el personaje, que iniciara de una manera maravillosa y fue un stock para nosotros. Un día antes de ser ingresada en al hospital estuvo filmando con nosotros todo el día, la despedimos a las ocho de la noche, se fue a su casa y ya en la mañana no amaneció. Para nosotros fue un golpe, un golpe anímico en muchos sentidos y un shok porque durante el día fue la Carmelita que siempre fue, llena de energía, llena de vida, llena de humor, se la pasa divirtiendo a todo el equipo, es una persona que siempre tuvo un espíritu delicioso y muy contagioso. Fue un gran stock para todos pero también, por el otro lado, creo que es una manera bonita de acabar una gran carrera, creo que la gente va a ver esa Carmelita que siempre fue, a la que vamos a extrañar muchísimo, de la manera más honesta y más real, o sea vamos a ver a verdadera Carmelita entonces creo que eso es un súper plus que tiene esta segunda temporada. Tenemos este último registro de este gran personaje popular para todos los mexicanos”.

La serie Ana, original de Amazon Prime Video, ya está disponible en la plataforma y se espera tenga el mismo éxito que su primera temporada donde además participan Tina Romero, David Palacio, Christian Meier, Paly Duval y Gabriela Roel.

CIERRA 2022 CON BROCHE DE ORO

Los proyectos de Almeida no se detienen y el actor ya augura un cierre de año grandioso con los estrenos de dos películas importantes en su carrera: Reyes contra Santa y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Con el anuncio reciente sobre que la nueva película de Alejandro González Iñárritu competirá en la Bienal de Venecia, las apuestas ya están puestas sobre este filme producido por Netflix y con la que el servicio de streaming ya planea llevarse muchos premios.

Almeida toma un rol importante en la cinta de la que no puede decir muchos detalles, pero de la que se sabe fue el regreso del director mexicano para volver a filmar después de 21 años en su país. El actor comparte su experiencia de trabajar con Iñárritu:

“Fue increíble, la verdad es alguien que admiro muchísimo desde siempre, amo sus películas y básicamente fue un proceso de aprendizaje. Tratar de absorber todo lo que hacía, tratar de entender cómo funciona su cabeza, por qué toma desiciones, cómo lleva a cabo las cosas, es impresionante la calidad que tiene como director. Yo me llevé una de las mayores enseñanzas que seguramente tendré en mi carrera y estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad. No conozco todo el guión, entonces estoy en ascuas en muchos sentidos”, comenta.

La otra cinta de la que se siente orgulloso de protagonizar y de la que tiene mucho fe es Reyes contra Santa, una producción española de Amazon Prime Video.

“La premisa es qué pasaría en el mundo mágico si Santa Claus es tan famoso que de pronto se empieza a convertir en una persona medio presumida, medio metro sexual y los reyes magos empiezan a perder popularidad porque hay como esta persona enigmática, como electrizante, que todo mundo ama, entonces vemos cómo estos seres mágicos empiezan a tener un conflicto a partir de la popularidad y ese decide en una serie de situaciones que después se tienen que resolver”, adelanta.

La película dirigida por el español Paco Caballero llegará a la plataforma en época decembrinas.

“Es una comedia infantil de aventuras, una película hecha con mucho corazón. Apela al niño que llevamos dentro, tanto el director como yo crecimos en los 80 viendo muchas películas de fantasía y somos fanáticos de ese tipo de cine. Van a ver una película con mucha calidad, tanto en locaciones, maquillaje, caracterización. Realmente es una peluca de mucha calidad”.

Aunque con proyectos importantes bajo la manga tan sólo para este año, Andrés Almeida no baja guardia y aunque se dice satisfecho por lo logrado hasta ahora, ya tiene en la mira nuevos retos:

“Me siento increíble, siento que estoy llegando a un lugar en el que ya puedo tomar muchas decisiones, en el que me puedo involucrar más en los proyectos, en el que puedo tomar decisiones sobre lo que quiero hacer. En el que ya puedo empezar a viajar, a empezar a buscar, a hacer una imagen más internacional, no sólo establecerme aquí en México y decir de aquí soy, sino empezar a buscar más. Creo que es el siguiente paso de mi carrera, moverme más, buscar otro tipo de historias, no siempre estar tan apegado a las cosas que se dan fáciles, sino empezar a movilizar energías a otros lugares”, culmina.