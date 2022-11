El Festival Internacional de Cine de Los Cabos, listo para volver a cines y playas

Después de una larga espera de dos años, que obligó al Festival Internacional de Cine de Los Cabos ha realizarse de forma virtual, este 2022 el encuentro cinematográfico vuelve a las salas y a las playas de Baja California Sur del 9 al 13 de noviembre para ofrecer una distinguida selección de cine contemporáneo del Norte de América.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresa a las pantallas, las salas de cine y a las playas de Baja California Sur del 9 al 13 de noviembre con una gran selección de lo mejor del cine contemporáneo hecho en México, Estados Unidos y Canadá.

Después de dos años de espera, con un formato virtual debido a la pandemia, el Festival encabezado por Maru Garzón y Alejandra Paulín está listo para volver a llenar las salas en su edición número 11.

“Me siento efervescente. Encantada, emocionada, con mariposas en el estómago, pero súper orgullosa de lo que logramos ofrecer para esta edición, que sí ha estado rudo el camino, pero siempre es muy padre ver eso como algo del pasado y ver que el presente y el futuro son un festival súper sólido en programación, con actividades de industria y con invitados padrísimos”, destaca Garzón en entrevista con SinEmbargo.

The Whale, el filme dirigido por Darren Aronofsky y protagonizado por el actor Brendan Fraser, será la encargada de inaugurar, y para la clausura lo hará Women Talking, el regreso de la guionista y directora canadiense nominada al Óscar, Sarah Polley.

Esta nueva edición también se verá marcada por la gran participación de la mujer dentro de la industria. En un esfuerzo que hace el FIC de Los Cabos por promover historias hechas y protagonizadas por mujeres presenta la iniciativa Mujeres Fantásticas en la que será distinguida la actriz Karla Souza, quien a se ha levantado en contra del abuso y quién presenta La caída (Lucía Puenzo, 2022), que justamente aborda el tema.

Además, el Festival abraza nuevamente su sección HerSTORY en donde hay cabida para las historias que rompen con los estereotipos de ser mujer, y que esta años estará conformada por Ella dijo / She Said (Maria Schrader, 2022), Sanctuary (Zachary Wigon, 2022), One Fine Morning ( Mia Hansen-Løve,2022) y Women Talking, como ya se mencionó.

“Una de las felicidades y de las emociones que ahorita sentimos es justamente con esta sección que viene además porque no solamente son increíbles historias sino además son películas sumamente esperadas, sumamente prometedoras, pero además unas piezas de reflexión indiscutibles. Creo que también el hilo general en toda la programación es como esta reconexión en todos los sentidos. Volver a convivir con seres humanos y entre seres humanos”.

Sin embargo, además de su basta programación, algo que ha distinguido a este encuentro cinematográfico es su compromiso con la industria, creando un espacio donde convergen talento con productores y se logra el impulso de nuevos proyectos. En la edición 11 se retoman estos encuentros presenciales con la continuidad al Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y a las actividades del Meet-Mart.

“Tuvimos dos años en línea de estas actividades, la verdad es que tuvieron una gran vitalidad y la verdad es que ahora nos da gran gusto recibir a estos proyectos en desarrollo y películas que están en etapa de postproducción para que puedan encontrarse con posibles coproductores, agentes de ventas, distribuidoras que puedan tener toda la oportunidad en este escaparate que ofrecemos y que puedan potencializar todos sus posibilidades”, destacó Alejandra Paulín.

Para Maru Garzón esta vuelta significa un gran logro ante el duro escenario que planteó la pandemia desde 2020:

“Es un reto enorme porque sí se abrió como un hoyo negro en medio de muchas cosas. La economía en general en todos los ámbitos está muy golpeada, entonces el fondeo del Festival por supuesto que lo ha adolecido al igual que el resto de los eventos culturales y de todo tipo. Sin embargo, la dificultad está bastante mitigada por la emoción porque retomar nuestro espacio que es Los Cabos y nuestro espacio como festival que son las salas de cine como esta experiencia colectiva, es un orgullo retomarlo con una programación que vine mejor que nunca”.

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos contará con dos paneles con especialistas donde se abordarán los temas “Nuevas señales de cine” e “Historias efímeras: el cine ante las nuevas audiencias” como parte de un espacio reflexivo.

Finalmente, otra de las de las grandes noticias que aguarda el Festival es el reconocimiento al actor y productor mexicano Tenoch Huerta que recibirá el Premio Sin Fronteras por su carrera y por su labor en pro de la inclusión.

“Vamos a tener una conversación en la que Tenoch va platicar de su experiencia junto a la actriz Teresa Ruiz, que muy generosamente estará con nosotros, llevando esta conversación. El reconocimiento a Tenoch lo va entregar el actor Alfonso Dosal”, destacó Paulín.

También se anunció la continuidad de la iniciativa Mujeres Fantásticas, acción con la que se impulsa el reconocimiento y visibilidad del trabajo de las mujeres en la industria fílmica. Este año el festival otorgará la distinción a la actriz Karla Souza, quien se ha levantado como una voz valiente y de denuncia en contra del abuso en contra de las mujeres dentro y fuera de la industria fílmica y cuyo trabajo la ha colocado en los más importantes proyectos en la industria cinematográfica y televisiva en Estados Unidos.

Como José Miguel Álvarez, coordinador Técnico de IMCINE, lo destacó, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos ya se ha convertido en un referente para en cine en México que tiene como principal vocación integrar el cine de América Latina con el de América del Norte, y hoy este encuentro vuelve con gran trabajo detrás a su lugar de origen.

“Creo que hacía falta regresar a Los Cabos, al Festival en sí mismo, a Los Cabos en términos de público y audiencia, Los Cabos en términos de todo lo que el Festival provoca sucediendo ahí y en términos de este diálogo presencial que el Festival siempre quiere provocar y es una de sus misiones entre las tres industrias fílmicas del Norte de América”, destaca Garzón.