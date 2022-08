La Semana de Cine Alemán 21 rompe prejuicios con una selección diversa en géneros

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Del 10 al 21 de agosto, la Semana de Cine Alemán en su edición número 21, creado por el Goethe-Institut Mexiko, abrirá paso a una oleada cultural entre el país europeo y México a través del cine y un hilo conductor: Identidades.

La selección de este año está compuesta por 26 largometrajes entre cintas de ficción, documentales, cine para niños y adolescentes, homenajes y proyecciones especiales que traerán lo mejor del cine contemporáneo y clásico de Alemania, de hecho uno de estos últimos será el encargado de inaugurar con Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau, 1992) a 100 años de su premier y que estará musicalizada en vivo por Julián Lede, músico y compositor argentino-mexicano conocido por su proyecto como Silverio.

“Siempre he hecho música relacionada de alguna manera con películas, situaciones bastante cineméticas, es algo que siempre me ha interesado mucho, específicamente de mi colección de música para películas la parte de terror todavía sigue siendo una de mis favoritas, entonces el proyecto me cayó como anillo al dedo. Para mí es un lujo”, comentó Julián Lede en conferencia de prensa.