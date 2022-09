Pixelatl, el festival más destacado de animación, cómic y videojuegos, mira al futuro

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– El máximo encuentro de vinculación entre creadores e industrias de la animación, el cómic y los videojuegos ya está aquí con la onceava edición del Festival Pixelatl, que desde este martes y hasta el 10 de septiembre se llevará a cabo en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, por primera vez.

Durante cinco días, creadores, ejecutivos y aficionados se congregarán para ser parte de este Festival, que tiene como principal función fomentar el diálogo para un intercambio de conocimientos y también impulsar a proyectos emergentes a través de redes de apoyo que de otra manera serían muy difícil conseguir.

Para José Enrique Iñesta, director de Pixelatl, esta edición viene más fuerte que nunca:

“Viene más grande y yo considero que mejor. Creo que la pandemia nos hizo llegar a nuevos lugares, a nuevos públicos, a más lugares del mundo y este año podemos ver que ha crecido el evento tanto en la parte de mercado, que es la más importante, donde se hacen los negocios, como obviamente toda la parte de conferencias, talleres, proyecciones, etc. Tenemos más de 300 invitados de 24 países diferentes y tenemos un sin fin de actividades que de verdad espero que la gente no se pierda”, cuenta en entrevista con SinEmbargo .

Las actividades que incluye Pixelatl en su programa son diversas y abiertas para todo público. Durante el robusto catálogo se encuentran creadores de animación de cine y televisión, actividades formativas como talleres, una feria de creadores donde artistas emergentes pueden vender su trabajo, mercado de negocios donde se puede convivir con la industria, entre otras más.

“El espíritu de Pixelatl es eso, crear y construir comunidad, y en la pandemia vimos cómo la comunidad lo sostuvo y ahora es momento de volver a través a ellos, de toda su generosidad, por eso el programa es un programa basto de conferencias y de actividades, y siempre tratando de enfocar y canalizar a los creadores hacia las nuevas tendencias, nuevos programas, nuevas herramientas tecnológicas, con conferencias increíbles”.

Además de convertirse en punto de encuentro para creadores y la industria, Pixelatl también se ha convertido en un gran foro de medición que acerca a la situación actual de las animación en México y en el mundo, pues gran parte de su programa se enfoca a conversatorios y mesas de análisis sobre las nuevas tendencias y el futuro de los contenidos.

Entre los invitados destacados se encuentran los animadores de El Taller de Chucho que participaron en Pinocho de Guillermo del Toro, los equipos detrás de proyectos como Los Sustos Ocultos de Frankelda, Gravity Falls, Caroline, Raya y el último dragón, Cuphead, entre muchos más.

JALISCO, NUEVA SEDE

Las primeras ediciones se realizaron en la Ciudad de México y en Torreón, Coahuila. A partir de su tercer año sólo se desarrolló en Cuernavaca, Morelos, que se convirtió principal en su casa. Sin embargo, para este 2022 se logró el apoyo de Jalisco para albergar este Festival, un estado importante respecto a la creación de animación.

“El cambio de sede fue como muy favorable porque estábamos buscando un lugar donde pudiéramos catapultar y propiciar el crecimiento y desarrollo de los contentos audiovisuales. Lo que nos dimos cuenta es que en el estado de Jalisco –en los municipios de Guadalajara y Zapopan– no nada más nos apoyaron como Festival sino que tienen una serie de programas de formación, de capacitación, de incentivar la formación de empresas, la adquisición de nuevas herramientas, de estructuras, de licencias, etcétera, de manera que los creadores no se quedan sólo con lo realizado estos días, no es un evento efímero sino que es evento que perdura en el tiempo, entonces este movimiento va a permitir que todos lo realizadores no sólo se inspiren con el evento, sino que pueden capitalizar sus aprendizajes a través de oportunidades que les brinda el estado de Jalisco para poder asentarse, formarse, formalizarse y empezar a crear contenidos”, resalta Iñesta.