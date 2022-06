Dioses de México, la lucha por la preservación, llega al Museo de Antropología

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– En un intento por suspender el tiempo, el cineasta Helmut Dosantos recorrió un tercio de los pueblos indígenas a lo largo del territorio mexicano para ser testigo de su diversidad, su resistencia a la modernización y a la preservación de su identidad cultural, como muestra el documental Dioses de México, que ahora llega al Museo Nacional de Antropología.

Sin diálogos y concentrando la atención sólo en lo que sucede ahí, la cámara de Dioses de México captura la belleza de la riqueza cultural de cada pueblo originario y afrodescendiente que se refugia de las rápidas transformaciones socioeconómicas para su preservación.

Helmut Dosantos observó cómo en Italia, su país natal, durante la segunda mitad del siglo XX se había visto un progreso en las zonas rurales, pero sin un verdadero desarrollo. Claro ejemplo para él estaba en las zonas más pobres al sur de Italia donde las casas contaban con antenas de televisión, pero seguían viviendo en condiciones devastadoras.

En su llegada a México encontró que esto no cambiaba demasiado:

“Todo esto también ha llevado a una pérdida de las tradiciones, de la identidad cultural. Por lo que he visto desde mi llegada a México, me parece que está sucediendo un poco lo mismo. Sentí como la necesidad ya de entrada de conocer mejor a toda esta parte más elevada del país, la parte rural, la parte de los campesinos, de los pescadores, porque siempre he tenido una fascinación con estas microsociedades o culturas que con el avance de la modernización básicamente poco a poco se están desvaneciendo. Se diluye toda esta parte de identidad cultural”, señala Dosantos en entrevista con SinEmbargo.