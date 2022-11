“¿Qué ha hecho México para hacer un mejor papel en mundiales?”: Fco. Javier González

El periodista Francisco Javier González habló con SinEmbargo con motivo de su libro El 86, una crónica puntual sobre lo que representó el Mundial de ese año en México. En la plática, además de la retrospectiva, habló sobre lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– “¿Qué ha hecho el fútbol mexicano para hacer mejor papel en las copas del mundo?”, planteó en entrevista el periodista deportivo Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN. “No se están produciendo futbolistas en México, futbolistas de calidad, los equipos están llenos de extranjeros y esto ya lo dijo el Tata Martino en una asamblea de dueños, hasta el momento no le han hecho caso y no creo que se lo hagan porque hay otros factores que influyen también para tomar algunas decisiones que serían trascendentales. Si nosotros seguimos pensando que el culpable es el técnico, pues vamos a seguir hablando de la misma manera sin hacer nada para mejorar las selecciones nacionales y echando la culpa a uno que se va, para echarle la culpa luego al otro que llegó a su lugar”, planteó él mismo.

Francisco Javier González acaba de publicar El 86 (Planeta) una crónica sobre el Mundial de Futbol organizado ese año, con todo en contra, en México. Un mundial que revolucionó la manera de ver el balompié internacional. “Yo creo que los gobiernos de fútbol no se percataron del poder que tendrían a través de la televisión para hacerse de recursos que en ese momento eran impensables y en eso creo que tiene mucho que ver el Mundial del 86”, compartió al señalar como esa Copa del Mundo representó “la explosión comercial”, ya que fue “cuando las marcas se aproximan de manera mucho más directa para patrocinar los zapatos, las camisetas, los pantalones, la ropa de entrenamiento, el autobús de la selección y de las selecciones”.

El texto es una crónica puntual sobre ese Mundial. Con un recorrido por la fallida sede de Colombia, la organización a contracorriente después del sismo de 1985, y ya, iniciado el evento, con todo lo ocurrido: el Mejor Gol de todos los mundiales que metió Manuel Negrete, el día que Zico y Platini fallaron el mismo día en Jalisco, el gol fantasma de Míchel Gónzalez y sobre todo Diego, el Mundial del 10, la Mano de Dios, su triunfo sobre Inglaterra con la herida de las Malvinas fresca y su triunfo ante Alemania para darle a la albiceleste su segunda Copa del Mundo.

Ahora, con Qatar a la vuelta de la esquina, Francisco Javier González comparte sus apreciaciones sobre lo que viene. Coincide, por ejemplo, que el que viene es el Mundial de Lionel Messi: “Hoy veo jugadores muy buenos pero los veo siendo un ejército que van hacer que Messi destaque haciéndolos jugar a ellos y ellos haciendo jugar a Messi porque en varias selecciones argentinas, y me remito a la de 2014 y 2018, a mí me daba impresión de que el balón se lo entregaban para que él resolviera la bronca, no para acompañarlo a resolver la bronca y este equipo argentino lo veo mucho más solidario”.

En cuanto al Tri y si podrá hacer un buen papel o al menos pasar de la primera fase, resaltó: “dependerá mucho de que se conecten, de que llegando el mood mundial se sincronice y generen un buen juego colectivo a faltas de grandes individualidades, porque México no las tiene, ‘El Chucky’ Lozano a la ofensiva, Ochoa en la portería es otra individualidad que ha sacado muchas veces al equipo adelante, y lo que tiene que planearse es el juego de conjunto, el llamado de Martino en esos últimos días va a ser fundamental”.

***

—¿Cuál fue la relevancia de México 86 para el mundo?

—¿Qué le da México a la Copa del Mundo? Me parece que una exposición comercial y en esto me parece que tiene que ver mucho que quien termina trayendo el evento es la familia Azcárraga y es Televisa porque le da una connotación de que esto tiene que ser negocio y tiene que ser negocio vía televisión. Yo creo que los gobiernos de fútbol no se percataron del poder que tendrían a través de la televisión para hacerse de recursos que en ese momento eran impensables y en eso creo que tiene mucho que ver el Mundial del 86, que además es acompañado por el inicio de la explosión comercial en el fútbol, es cuando las marcas se aproximan de manera mucho más directa para patrocinar los zapatos, las camisetas, los pantalones, la ropa de entrenamiento, el autobús de la selección y de las selecciones, se hacen temas musicales cantados por los equipos, empieza a ser mucho más atractivo para las marcas a nivel mundial y no solo a las patrocinadoras de FIFA sino en general a las marcas asociadas al fútbol ser partícipes de una Copa del Mundo, creo que en eso en el paso que está al frente me parece que es sí de organización, sí comercial y sí mediático.

—¿México 86 es el mejor mundial por todo los simbolismos históricos que hay detrás?

—Cada mundial en ciertos aspectos es mejor que el otro porque la tecnología sigue avanzando, porque el mundo está más globalizado entonces ahí actuaríamos con una desventaja injusta para los mundiales del pasado porque no tenían esas herramientas a la mano. Ahora, lo que hace al Mundial del 86 para mí entrañable, bueno, una que soy mexicano haber vivido tan de cerca esa Copa del Mundo ya trabajando como reportero y comentarista en televisión fue mi primer mundial en televisión, pero fuera del aspecto personal yo creo que entregaba buen fútbol, creo que el Mundial de México pues tiene de repente algunas leyendas que terminaron haciendo mitológicas como que Zico y Platini fallaron el mismo día, soy de Jalisco, de Guadalajara, como que los árbitros se equivocaron de tal manera que a España le anulan un gol de Míchel cuando la pelota picó dos metros dentro de la portería pero no lo vio el asistente y no lo vio el árbitro central, que Ali Bin Nasser de Túnez se convierte en el segundo villano de la historia, después de Diego (Armando Maradona), por dar por bueno ese gol con la mano pero también porque Maradona tiene esa celebración, porque Alemania alcanza del 0-2 fiel a su gracia y su costumbre el 2-2 en la cancha del Estadio Azteca un domingo jugándose a las 12 del día para terminar ganando el partido a fin de cuentas la albiceleste que además tenía mil problemas encima.

Sin embargo, aunado a todo esto, la gente hizo distinta la Copa del Mundo, el calor del pueblo mexicano para recibir eventos de esa naturaleza y no es demagogia, es una realidad que hemos vivido, es sobrenatural, somos cálidos abrazamos al visitante, nos enorgullece el evento que estamos entregándole al mundo y eso pasó en el 68 y pasó en el 70 y pasó en el 86 y sigue pasando en la Fórmula 1, sí somos especiales y a eso nadie nos gana.

— México se convertirá en el primer país en recibir otra copa del mundo sin embargo, no es como muchos quisiéramos, se queda México relegado, recibe unos cuantos partidos. ¿Eso lo ves como un sabor medio amargo, el poder recibir un tercer mundial, pero no hacerlo tal vez de manera plena?

—Yo creo que el Mundial lo vamos a disfrutar muchísimo sí, no sé cómo vamos a reaccionar ante un Mundial tan espectacularmente gigantesco, en tres países que son de los de mayor territorio en el mundo, no sé si vayamos a alcanzar ese sabor. De lo que estoy seguro es que de los partidos a México sí vamos a dejar un sabor y vamos a dejar una huella importante de nueva cuenta, a reserva de saber qué partidos y cuáles son los planes de FIFA etcétera.

Por otro lado yo te diría que este mundial de 2026 es como fundar una sociedad en donde el que mayor capital invierte se llama Estados Unidos, por lo tanto mayor parte de las ganancias también le van a corresponder porque es también el que más va a gastar, entonces México va como como socio de una postura que Estados Unidos ya había puesto para el 2022. Estados Unidos se enojó mucho porque pensó que la sede de Qatar le iba a tocar en su momento hace 12 años, no fue de esa manera y creo que el apoyo de incluir a México por lo que representa ante la FIFA, por el peso histórico en los mundiales de fútbol y también a Canadá como un tercer en discordia o en este caso en alianza ayudaron para que la FIFA diera el voto favorable.

Soy testigo porque además yo trabajé en ese entonces con Yon de Luisa que estaba enfrente de Televisa Deportes pero tenía al mismo tiempo el encargo de toda la la gestoría para traer el Mundial a México, para que México fuera considerado entre las tres sedes de la Copa del Mundo y el trabajo que se hizo fue deberás extraordinario, fue muy bueno. Ya sabíamos a lo que íbamos, era una cantidad de partidos proporcional al monto de esta sociedad en la que Estados Unidos lleva la mayor parte por mucho, entonces lo siento una oportunidad de que las nuevas generaciones vivan dentro y fuera del estadio lo que es tener un mundial en México.

—Entrando en materia, Qatar 2002, ¿qué es lo que se puede esperar de esta selección que tiene jugadores en Europa como nunca, pero que no conectan entre ellos?

—La esperanza es que México se conecte porque los mundiales México nunca ha llegado con todos nosotros echándole porras, la única vez que eso ocurrió fue en el 78 y nos fue bastante mal, cuando con José Antonio Roca se ganaban todos los partidos amistosos, muchos de ellos a potencias a equipos importantes y llegó a la Copa del Mundo y se vio que era un equipo muy joven que terminó en el último lugar.

La verdad es que yo creo que la selección ha llegado más bien en silencio o con críticas de la Copa del Mundo, a Osorio también se le criticó muchísimo antes de la Copa del Mundo hasta que le gana a Alemania y luego pierde contra los suecos y contra Brasil y el gozo se fue al pozo.

Yo me iría un pasito más atrás, qué ha hecho el fútbol mexicano para hacer mejor papel en las copas del mundo, porque si decimos ‘te traes al Tata Martino, a Osorio, o pones a La Volpe o a ‘El Chepo’ o el que tú quieras’, pero tienes un déficit en la cantidad y calidad de estrellas que conforman tu plantel, pues vas a llegar cuando mucho a donde has llegado, es decir, por qué esperar un resultado distinto cuando lo que has creado antes es igual a lo de siempre.

El fútbol es de repente caprichoso y te puede dar una buena sorpresa, también te la puede dar mala, entonces yo creo que la reflexión tiene que ser en un mundo globalizado en el que el dinero es tan importante que alguien ponga el dedo en los objetivos deportivos de la Federación, de la Liga y de los clubes de fútbol, no se están produciendo futbolistas en México, futbolistas de calidad, los equipos están llenos de extranjeros y esto ya lo dijo el Tata Martino en una asamblea de dueños, hasta el momento no le han hecho caso y no creo que se lo hagan porque hay otros factores que influyen también para tomar algunas decisiones que serían trascendentales. Si nosotros seguimos pensando que el culpable es el técnico, pues vamos a seguir hablando de la misma manera sin hacer nada para mejorar las elecciones nacionales y echando la culpa a uno que se va, para echarle la culpa luego al otro que llegó a su lugar.

—No tenemos la lista final pero todo indica que estarán jugadores que tal vez no estén en su mejor momento que ya van de salida, hablo de Raúl Jiménez y se está hablando que se va a quedar fuera Santiago Jiménez, ¿estarán quienes no tengan que estar? En esto sí tiene responsabilidad el Tata.

—Sí es responsable el Tata por supuesto, tiene tanta responsabilidad como derecho a tomar las decisiones que está tomando, no son populares, a mí me encantaría que Santi Giménez se subieran la Copa del Mundo porque le veo gran potencial para el presente y le veo que sería una inversión para el futuro que tuviera ya la experiencia una copa del mundo, sin embargo, los técnicos de la Selección Nacional y lo dijo Tite al dar a conocer la lista de Brasil ‘no están para dejarnos cómodos, para tener contento a todo el mundo, están para de acuerdo a su sistema de trabajo a poner a la gente en la que confían’ y también Tata Martino lo dijo en varias ocasiones durante su gestión, que con la pandemia se le vino abajo al equipo también es cierto, pero los jugadores en todos lados se vinieron abajo, en Europa dejaron de jugar, dejaron de ser titulares, algunos se lesionaron y eso sale del control del Tata, sin embargo, él fue muy claro, ‘si yo estoy haciendo un proceso de cuatro años déjenme llegar al momento decisivo con lo que yo creo que es mejor porque ya lo trabajé con ellos’.

—¿Es el Mundial de Lionel Messi como el 86 lo fue de Maradona?

—Yo creo que sí puede ser el Mundial de Messi, yo creo que hoy la Selección Argentina además de que se ha comentado muchas veces se quitó el peso de no conseguir un título al llevarse la Copa América de Brasil. Sí creo que tiene una serie de jugadores de un perfil distinto a los estelares de siempre como los que acompañaron a Maradona. Hoy veo jugadores muy buenos pero los veo siendo un ejército que van hacer que Messi destaque haciéndolos jugar a ellos y ellos haciendo jugar a Messi porque en varias selecciones argentinas, y me remito a la de 2014 y 2018, a mí me daba impresión de que el balón se lo entregaban para que él resolviera la bronca, no para acompañarlo a resolver la bronca y este equipo argentino lo veo mucho más solidario, lo veo mucho más dispuesto, lo veo mucho más esforzado, lo veo mucho más joven que varias selecciones de Argentina y bueno que no lograron el cometido. Yo sí le doy a Argentina un gran peso en mi lista de favoritos y en Messi, no tiene los 24 años que con Maradona llegó a México 86, pero tiene la experiencia y el cuidado profesional de llevar muy bien una excelente carrera, yo sí creo que el Mundial puede ser de Messi.

—¿La selección mexicana tiene las condiciones para pasar la fase de Grupos de Qatar 2022?

—Pienso que sí, dependerá mucho de que se conecten, de que llegando el mood mundial se sincronice y generen un buen juego colectivo a faltas de grandes individualidades, porque México no las tiene, ‘El Chucky’ Lozano a la ofensiva, Ochoa en la portería es otra individualidad que ha sacado muchas veces al equipo adelante, y lo que tiene que planearse es el juego de conjunto, el llamado de Martino en esos últimos días va a ser fundamental.

Creo que México no debe ver hacia arriba a Polonia, Polonia es un equipo ha sufrido mucho, yo creo que Polonia junto con Gales es lo peor de Europa en la Copa del Mundo, Lewandowski ya jugó un Mundial y no metió gol, que fue el de Rusia 2018, hay que estar muy concentrados. Hay algo que dijo el técnico de Polonia que me pareció muy interesante, ‘México tiene un buen equipo, pero son distraídos prácticamente’ y es cierto, México cuántas veces no pierde la salida, como falla goles cuando genera oportunidades, eso lo tiene que corregir sino no va a llegar muy lejos.

Yo a Polonia teniendo a Lewandowski sí, además en buen momento, lo veo como un rival al que se le puede vencer o con el que se puede empatar, de Argentina concedamos nuevas posibilidades y Arabia que a lo mejor es ignorancia por lo que tú dices, no sabemos cómo juega Arabia, sé que es un equipo que defiende muy bien, vamos a ver en la Copa del Mundo es un fútbol sin roce internacional, México si lo tiene, creo que ahí sí puede ganar por eso creo que México sí avanza a la segunda ronda del Mundial.

—Entonces, a tu ver, ¿el principal rival a vencer de México es México?

—Es México y es el tiempo. Sí, el tiempo para ponerse en orden, para ponerse en forma sí, correcto.