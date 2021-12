Ocho de cada diez: El amor en medio de la impunidad de asesinatos en México

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– ¿Cuántos homicidios se investigan y cuántos quedan en total impunidad en México? Esta pregunta se hizo el director Sergio Umansky mientras desarrollaba una nueva película y se encontró con una espantosa cifra, la misma que le dio el título a su filme Ocho de cada diez.

“El título de Ocho de cada diez surge a través del tiempo, inicialmente el título del guión era ‘Aurelio’ e iba a contar la historia de un hombre que perdió a su hijo y que encuentra asistencia de un policía para resolver el crimen, y con el tiempo, al hacer bastantes entrevistas para realizar esta película, de pronto leí la estadística de que ocho cada diez asesinatos en México no se investigan. Al mismo tiempo de hacer estas entrevistas sentía yo que no sólo en México, sino en el mundo, las personas se sienten no representadas y se sienten olvidadas, ocho de cada diez personas tienen necesidades urgentes, y no tienen una infraestructura donde ellos sientan apoyo”, cuenta Umansky en entrevista con SinEmbargo.