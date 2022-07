Reputación Dudosa: Personajes empoderados y humor negro triunfan en ClaroVideo

Reputación Dudosa es la nueva serie de Claro Video que se desarrolla bajo mucho humor negro y con momentos de mucha tensión al intentar descubrir, ¿quién mató a “Luisar”? Este hombre mujeriego que ahora intenta redimirse.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Desarrollada entre los géneros de comedia negra y melodrama se encuentra Reputación Dudosa, la nueva serie original de la plataforma Claro Video que tiene como premisa principal la búsqueda para dar con el culpable del supuesto asesinato del exitoso empresario farmacéutico Luis Arturo López Alcalá, interpretado por el actor Marcus Ornellas.

A través de ocho episodios, una inteligente detective Julia (Marcela Guirado) indagará en los secretos que se ocultan detrás de la misteriosa muerte del que era su amante “Luisar”, un hombre egoísta que cuando quiso darle un nuevo rumbo a su vida por el amor que sentía por ella, el mundo se le vino abajo.

“Es un hombre que está casado, que tiene 40 años y vive con su mamá. Es un hombre que tiene mucha facilidad para relacionarse con las mujeres no solamente en ámbito amoroso, sino también en el profesional, está rodeado de mujeres en su equipo. ‘Luisar’ es conocido por ser un hombre muy mujeriego. Ahora él quiere cambiar y eso no le parece a la gente que está involucrada y la empresa que maneja. Le da un infarto precisamente en el momento de su discurso, en el momento en el que él quiere hacer el anuncio frente a toda su gente cercana . […] A partir de ahí se empieza a sospechar de muchas personas”, destaca el actor brasileño Marcus Ornellas en entrevista con SinEmbargo.

Y es que “Luisar” tiene un cúmulo de problemas. No sólo es el engaño a su esposa (Claudia Álvarez) sino también tiene una larga lista de amantes (Grettell Valdez, Sara Corrales, Luz Ramos) a las que prometió cosas y, en lo laboral, nuevos malentendidos con la directora del laboratorio de su farmacéutica.

Un hombre rodeado de mujeres que nunca supo apreciar.

“‘Luisar’ ha sido muy egoísta, sólo ha pensado en él, entonces esto ha ocasionando muchos problemas alrededor. Vemos toda la historia de él en un limbo donde no se puede ir a la paz con Dios del cielo, pero tampoco está en el mundo de los vivos y está ahí atrapado tratando de resolver pues su propia muerte”, señala la actriz Itahisa Machado sobre la presencia casi fantasmal que tendrá “Luisar” al morir y su penar por obtener respuestas.

Pero los temas pendientes de este personaje parecen ir incluso más atrás, desde la dura relación con su madre (Verónica Langer), una mujer fuerte y la verdadera creadora de todo el imperio farmacéutico que dejó a manos de su hijo.

“Catalina es una mujer muy rica, muy empoderada, pero que a la vez le va delegando a su hijo las responsabilidades de la empresa. Ella tiene grandes expectativas en relación a lo que él va a hacer, pero resulta para ella un fracaso porque él no está interesado realmente ni el poder ni el dinero. Vemos al principio a Catalina muy enojada con el hijo porque no está cubriendo las expectativas que ella tiene, pero a partir de sus muerte, ella empieza a reflexionar mucho, primero quiere saber porqué murió y después se empieza a darse cuenta cuanto lo quiere. Creo que en la serie hay una humanización con el personaje”, explica Langer.

PERSONAJES FEMENINOS PODEROSOS

Las mujeres que fueron parte de la vida de “Luisar” tras su partida sienten mucha furia, pues su muerte ha dejado muchas cosas el descubierto, y ahora este hombre que trató de redimirse será testigo de las consecuencias de los actos que hizo vida y podrá ver todo el daño que provocó y la fuerza con que esas mujeres emergen:

“No es una historia machista, al contrario, exponemos una forma de ver la vida del personaje protagónico, pero vemos a muchas mujeres que destacan, donde las mujeres, se unen y salen adelante. Es una historia de mujeres con mucha fuerza”, destaca Ornellas, quien deja por un momento su trabajo en las telenovelas para sumergirse en esta serie.

Para la actriz Luz Ramos, que interpretad a Laura, una de las amantes de este empresario, la serie agarra fuerza cuando los personajes femeninos toman el control de su vida y no se dejan caer por el engaño.

“Es una serie coral, cada personaje tiene su momento, y cada peonaje está tan bien redactado y tan bien escrito que todos son sumamente interesantes. Creo que está serie es un gran reflejo de la vida y te muestra eso, que todas las personas tenemos secretos o que nos pueden ocasionar una ‘reputación dudosa’ a ojos de otros”.

El elenco concuerda en el gran cierto que tiene esta producción, escrita por Ricardo Avilés, al potenciar a los personajes femeninos y alejarlos de estereotipos televisivos.

“Normalmente los personajes que estamos acostumbrados a ver y hacer las actrices son siempre como estos personajes femeninos sufridos, débiles, que les pasa todo, que están ahí como acompañando al personaje masculino para que se pueda contar la historia del hombre. En este caso aunque estamos acompañando el personaje masculino somos muchas mujeres, cada una en su propio contexto como mujeres empoderadas o jefas”, señala Itahisa Machado.

“Yo siempre me pregunto por qué las mujeres son la “mamás de tal”, la “novia de tal”, cuando en la vida real hay secretarias de Estado, mujeres presidentas, mujeres doctoras, músicas, en fin y a veces las televisión nos las refleja con justicia y en esta serie es así. Aquí las mueres son unas profesionistas, que sí se enamoran de un hombre, pero que además tienen un desarrollo personal y tratan es encontrase en ese camino”, agrega Verónica Langer.

Reputación Dudosa, que estrenó el pasado 30 de junio en Claro Video, se ha convertido en la serie más vista de la plataforma a dos semanas de su llegada. Aunque aún no se confirma nada, el elenco espera que pronto se pueda anunciar una segunda temporada.

“Creo que necesitamos este género más que nunca. Hoy en día por todo lo que hemos vivido, por todo lo que estamos viviendo hoy en día, nuestra realidad ya es bastante dura como para llegar a nuestras casas y ver algo todavía igual o peor en una pantalla. Creo que es bueno desconectarnos con este tipo de historias, nos hace reírnos, pero aún así reflexionar con muchos puntos como lo es nuestra relación con la muerte, qué tanto valoramos a la gente que queremos, si estamos listos. Me ha hecho reflexionar mucho este tema. ¿Si yo me fuera hoy, estaría satisfecho con la vida que tengo? ¿Estaría satisfecho con todo lo que hago? ¿Tendré yo algo que decirle a alguien que no he dicho por pena, por miedo…? Creo que nos hace reflexionar desde ese punto, y creo que eso padre e interesante sin dejar de entretener”, culmina Marcus Ornellas.