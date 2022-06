El Refugio: Ciencia ficción latinoamericana con dosis de paranoia colectiva

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Una noche parece cambiarlo todo. Extrañas luces comienzan aparecer en el cielo por encima de las ciudades como si las vigilaran. Las redes sociales se llenan de fotos y videos, cada una con una historia diferente, pero es poca la información en medios. El caos apenas comienza y la incertidumbre y el miedo proliferan por el mundo entero.

En El Refugio, una familia vive las horas más extrañas de su vida cuando de pronto una serie de fenómenos inusuales caen como fichas de dominó y nadie entiende lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, todo parece ocurrir sólo en las pantallas, pues en el exterior no hay señales de una fuerza desconocida.

En el pueblo de Tepoztlán una casa se convierte en el refugio de una familia contra ese enemigo invisible que ni si quiera se tiene la certeza de que sea real.

Convirtiéndose en la primera serie de ciencia ficción para Latinoamérica, El Refugio de la plataforma StarzPlay, es una nueva apuesta que promete mantener al espectador al borde la emoción y descifrando qué es eso que amenaza a los protagonistas de esta historia comandada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Camila Vero, Gabriela Cantrol, Jorge Guerrero y la actriz Zuria Vega, quien en esta ocasión da vida a Paula, una mujer que en su visita a Tepoztlán se encontrará con el terror.

“Siento que es un personaje muy distinto a lo que he hecho. Es un personaje callado, reservado, que está ahí, y que no sabes qué hace ahí, eso es lo que más me gustó del personaje. Es un personaje que tiene que jugar con la mente del espectador todo el tiempo, creo que ese era el reto a seguir con Paula”, comenta la actriz en entrevista con SinEmbargo .

Paula conoce por casualidad a esta familia compuesta por una pareja de abuelos, padres divorciados: Victoria (Ana Claudia Talancón) y Damián (Alberto Guerra) y tres menores inquietos por saber qué sucede allá afuera.

El caos y la tensión de esta serie se concentran en ese miedo a lo desconocido que recuerda sin duda a la cinta Señales (M. Night Shyamalan, 2002) protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, pero también, en palabras de Vega, a lo vivido recientemente con la pandemia.

“Tiene que ver con la vida misma, creo que la realidad siempre supera a la ficción. En cuanto nos enteramos de la pandemia, ¿qué pasó?, fueron y saquearon el papel de baño de los supermercados, ¿me explico? La paranoia colectiva es algo a la que ya estamos expuestos y creo que vienen cuestionamientos fuertes respecto a lo que tú le das tu verdad, a quién le crees, qué es una fake news. ¿Para mí qué es la verdad y para ti qué es la verdad? Realmente creo que todo este juego con la mente es algo que acabamos de vivir o estamos aún viviendo, no lo tengo claro, pero creo que no está tan lejano de la realidad”.

La miniserie de apenas seis capítulos que acaba de llegar a la plataforma de StarzPlay es un proyecto de Fábula, productora chilena con sede en México y Los Angeles de los hermanos Larraín. A esta casa se le han sumado proyectos como Spencer (2021), Una mujer fantástica (2017), Neruda (2016), Jackie (2016), No (2012), entre otras.

Aunque la serie es ambientada en México fue filmada en Chile en medio de la pandemia, mayormente realizada con rodajes nocturnos que invitan a inmiscuirse en el suspenso del proyecto que da un primer clavado a la ciencia ficción, un género que, como muestra esta producción, no es exclusivo de Hollywood.

“Siempre hacer un proyecto de terror, ciencia ficción, todo lo que conlleva evidentemente recursos y que no depende al final el resultado del actor, depende de muchas otras cosas, da mucho miedo. Te soy honesta. Pero creo que cuando tienes una productora como es Fábula, que la respaldan los proyectos que tiene, ¿por qué no?, ¿por qué no entrarle como Latinoamérica a este género?, ¿por qué no darnos el chance cuando las plataformas están buscando este público latino? Debemos hacer estos géneros, no sólo los que ya sabemos que nos salen bien sino explorar otros terrenos y creo que eso es un valor que tiene este proyecto”.