La Casa de Papel: Corea, un atraco fiel al original, pero desde otro contexto

Si eres fiel seguidor del fenómeno en el que se ha convertido el “síndrome del drama coreano”, La Casa de Papel: Corea es la opción para ti. Una adaptación con líneas fieles de la serie creada por el español Álex Pina, pero ahora contada desde un contexto diferente y guardando una crítica al sistema social coreano.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- La nueva versión coreana de la serie española La Casa de Papel arriba este 24 de junio a la plataforma de Netflix, convirtiéndose en una opción que combina lo mejor de la producción que nos ha sorprendido de este país ahora narrada desde un contexto diferente.

La Casa de Papel: Corea, de 12 episodios, es uno de los estrenos más esperados para los suscriptores de Netflix después del éxito que tuvo la historia de creada por Álex Pina en 2017 y que se convirtió en todo un fenómeno mundial que culminó en diciembre pasado con su quinta temporada.

Bajo los mismos pseudónimos con los que ya estamos familiarizados: Berlín, Tokio, Nairobi, Río, Denver, Estocolmo, Helsinki y Moscú inician esta aventura comandados por “El Profesor”, un sujeto inteligente que desea hacer el mayor atraco en la historia de la ahora casa de moneda recién acuñada en una Corea unificada.

Esta nueva historia ahora nos presenta como contexto a un “Área Económica Conjunta” entre las dos Coreas que despierta la esperanza para los que habitan en el norte, pero que terminan por encontrarse con un capitalismo voraz que pisa sus sueños orillándolos a tomar decisiones drásticas.

¿Pero qué hay detrás de este fuerte contexto?

EL FENÓMENO COREANO

Si el dinamismo en la historia mantuvo al espectador con los nervios de punta en su versión original, las mentes detrás de esta nueva serie prometen no dejar al público descansar ni un sólo momento con esta narrativa añadida de las dos Coreas en medio de reunificación con una zona desmilitarizada.

“Como gran admirador de la serie original en español, me sentí intrigado por contar esta vibrante historia en un contexto coreano”, dijo Ryu Yong-jae, escritor de la serie durante una conferencia de prensa internacional.

Kim Hong-sun, director de esta nueva serie, y quien ha estado enfrente de cintas y series de acción y suspenso como Tell me what you saw (2020), asegura que este contexto le da un nuevo sentido a la trama que hará al público imaginar e interesarse:

“Con el síndrome del drama coreano global, los fanáticos también tendrán curiosidad sobre la narrativa añadida de la península de Corea”, añadió.

El director hace referencia al furor que causó el estreno El Juego del Calmar, la serie que se convirtió en la más vista de Netflix y que de hecho compartía como trasfondo también las inquietudes de la sociedad surcoreana contemporánea, la marginación que termina en interminables deudas y la competitividad que existe y con la que siguen creciendo las nuevas generaciones.

La fiebre coreana en el entretenimiento se ha extendido al cine con la oscareada Parásitos de Bong Joon-ho y su crítica al capitalismo, o bien, Drive My Car, cinta que reciente se llevó el Óscar a mejor película internacional.

NUEVAS MÁSCARAS

Desde hace cinco años no hubo un Halloween (salvo en la pandemia) en el que algún niño o un niño adulto no se vistiera con el característico traje rojo y con la máscara de Dalí que simbolizaba “el espíritu que encarna a la resistencia”.

Por supuesto la mascara ocupó un papel importante durante la serie y es una de sus sellos más característicos que le dieron la vuelta al mundo entero sumando a este titulo mil 440 millones de horas vistas con sus temporadas 3, 4 y 5 en Netflix.

Ahora este elemento era uno de los más importantes en adaptar y se eligió a la máscara Hahoe como este símbolo.

El actor Yoo Ji-tae, que dará la vida al “El Profesor“ en la serie, explicó la importante decisión que se tomó con esta elección:

“Los coreanos son fuertes con los detalles y esta serie transmite el humor y los sentimientos coreanos”.

Las máscaras Hahoe son una tradición milenaria en Corea de Sur utilizadas en espectáculos para transmitir emociones, pero su origen viene incluso desde la caza. Son Patrimonio Cultural Intangible.

“Como un símbolo de ironía y rebelión contra una clase alta injusta que visualiza las intenciones del atraco de la tripulación”, señaló el actor Park Hae-soo, sí el mismo y traicionero número 218 de El Juego del calamar y que ahora se suma al elenco de La casa del papel en el personaje de Berlín.

La Casa de Papel: Corea (Money Heist: Korea – Joint Economic Area, su título en inglés) arriba con sus doce episodios a Netflix este viernes con líneas que recordarán, por supuesto, su versión original, pero con un nuevo motor del ingenio y presupuesto coreano.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.