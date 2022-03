¿Qué esconde Gumaro de Dios, el caníbal de Playa del Carmen? Un podcast lo cuenta

¿Qué sucedió la noche que Gumaro decidió quitarle la vida a su compañero?, ¿qué fue lo que pasó por su cabeza cuando decidió sacarle las entrañas y empezar a comerlas?, ¿por qué siguió con el deseo de seguir comiendo carne humana? El podcast Gumaro de Dios, el caníbal, de Alejandro Almazán que cuenta con la voz de Humberto Busto, explora en estas incógnitas.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– –Oye Gumaro, ¿y qué te impulsó a comerte el cadáver?

–Creí que si me lo comía se me pasarían sus poderes. No sé, como que fue una idea.

–¿Y de dónde sacaste esa idea?, ¿lo viste en la televisión?…

Alejandro Almazán fue el único en hablar con Gumaro de Dios, el llamado “Caníbal de Playa del Carmen” o “El Caníbal del Caribe“. El periodista supo del caso en diciembre de 2004 mientras revisaba periódicos y en la sección de nota roja dio con un encabezado que de inmediato atrapó su atención: “Detienen caníbal en Playa del Carmen”. Ahí había una historia y sabía que debía profundizar más.

En la nota no había mucho información, sólo que un hombre había asesinado y comido parte del cuerpo de su compañero. Almazán no quiso quedarse con esa simple impresión y rodeado de preguntas por el hecho voló hasta Quintana Roo para buscar entrevistarlo. Y lo logró, el periodista tuvo acceso a la celda de Gumaro de Dios en repetidas ocasiones, obtuvo sus declaraciones, escuchó sus oscuros pensamientos y descubrió lo que hay detrás de ese atroz crimen.

Ahora, después de un reportaje y un libro, Alejandro Almazán reescribe la historia para adaptarla a un podcast en la que el actor Humberto Busto presta su voz para recrear esas entrevistas.

El podcast llamado Gumaro de Dios, el caníbal explora sobre todo en la pregunta: ¿Qué lleva a un hombre a cometer un acto de canibalismo?

“Me gusta mucho la imagen de que cuando te toca interpretar material vivo, sí hay una especie de canalización que se da en algún momento cuando estás haciendo esos personajes, y siento que yo todo el tiempo pensaba en cómo pedirle permiso al espíritu de Gumaro que permitiera acercarme a él de la manera más respetuosa posible, porque más haya del escándalo tan fuerte que puede implicar el hecho de haber matado y comido a su compañero, pues no deja de ser un ser humano que tiene una serie de complejidades que van desde la infancia, la pobreza, la obligatoriedad del ejercicio militar, una esquizofrenia no tratada, una identidad sexual no asumida y más en un entorno tan machista como ese. Entonces toda esas series de acumulaciones que están detrás del hecho del canibalismo a mí son las que más atractivos para poder interpretarlo y acercarme a él”, señala Humberto Busto en entrevista con SinEmbargo.

El podcast que está disponible en la plataforma de streaming Podimo hace un viaje a través de seis episodios en los que se adentra en la mente de este joven que a los 27 años fue detenido tras comerse a su pareja y dormir aún con los restos del cadáver.

Esta serie no se queda detenida en la noticia que escandalizó y llenó los titulares hace casi 18 años, sino que explora en el personaje en cómo las condiciones de una vida en pobreza, en el abuso, en el machismo y una falta de conocimiento de salud mental fueron alimentando sus acciones.

La labor de meterse en este papel basado en un persona real confrontó a Humberto Bustos que no dudó en explorar en todas sus capas:

“Como actor me apasionan mucho los personajes que tienen contradicciones y paradojas, eso es siempre, mucho más de los que son de un sólo color porque creo que la humanidad, justamente todos tenemos muchas cosas que quizá no decimos pero que todo el tiempo están en nuestra cabeza desequilibrándonos de un lado para otro, y nos ponemos máscaras también y no somos los mismos los unos con los otros. Esta cosa también perfomática que en general siento que todos los seres humanos tenemos, pues como actor se vuelve muy atractivo cuando tienes a un personaje tan complejo en circunstancias tan complicadas en su vida, te acercas con el mayor respeto pero también con mucho placer de imaginarte esa complejidad en tu cuerpo y es inevitable no sentir empatía yo como actor un momento”.

Gumaro de Dios, el caníbal cuenta con las voces de otros actores que recrean de igual los testimonios de conocidos y familiares Gumaro, además de tener unos pequeños fragmentos de las entrevistas del verdadero protagonista, de voz pastosa.

“Se me hace muy emocionante la combinación entre el material original, las entrevistas y las suposiciones, y unos momentos que me parecen que para mí son muy importantes. Cuando los dos estábamos adentro del estudio y Alejandro recreaba conmigo las entrevistas que ya le había hecho a Gumaro, que sucedía algo también con su propia voz, que además es muy amable de escuchar, me parecía un ejercicio interesante que él remembrara sonoramente las mismas preguntas que le había hecho”.

EL PODER DE LA IMAGINACIÓN… O DEL PODCAST

Alejandro Almazán fue el único que pudo escuchar de propia voz a Gumaro, el relato de la noche en que decidió acabar con la vida de su compañero, sus terribles crímenes, sobre su adicción a las drogas, sus días en el Ejército, la relación que llevaba con su familia y una infancia interrumpida por el abuso.

Sólo el periodista estuvo ahí escuchándolo, con nervio, con miedo, ni una fotografía hubiera podido acercarse a capturar lo que entonces sucedía en esas conversaciones. Sin embargo, este podcast logra hacerlo a través de la imaginación de cada uno de los escuchas.

En los tiempos actuales donde estamos rodeados de tantas imágenes, este recurso sonoro, que aunque no es nuevo, parece colocarse bien para depurar un poco lo que traemos y jugar con nuestras propias emociones.

“Yo agradezco mucho que haya resurgido esta idea sonora, casi casi como de la radionovela, en este momento porque estamos tan atascados de lo visual por todos lados, desde ahorita en el trabajo y sigues viendo series, y vas al cine, y en el TikTok. Viendo tanta cantidad de imagen y de imposición de cosas, encontrar un espacio en donde tu imaginación se vuelve a echar a volar, si es podcast producido y que te viaja realmente, pues sí, vuelve a ser una experiencia muy excitante y creo que el material de lo que hicimos y la forma en que está producido sí se vuelve muy real”.

Cada una de las voces y sonidos emitidos fueron cuidadosamente trabajados para ofrecer al escucha un experiencia sonora envolvente que se logró con un micrófono con tecnología 3D.

“Creo que es muy apasionante, hasta el hecho de poder hacer otras cosas mientras escuchas este podcast y poder combinar, sin tener que ver, cuando está tan bien producido a nivel sonoro es inevitable que tu cabeza empiece a ver la película, y ese ejercicio es muy entretenido porque ya todo el tiempo nos dicen qué ver, aquí tú estás imaginando y creo que el podcast te invita mucho eso”, recalca el actor.

Gumaro de Dios, el caníbal ya está disponible en la plataforma que requiere una suscripción, y ofrece 14 días gratuitos.