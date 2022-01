Silencio Radio: Carmen Aristegui y la historia del acoso a la prensa en México

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno de Enrique Peña Nieto se desenvolvió bajo el velo de la corrupción. Escándalos por desvíos millonarios como el caso Odebrecht o la llamada “Estafa Maestra” tienen a personajes públicos en juicio actualmente, y sin duda uno de los que hizo cimbrar su sexenio fue la investigación sobre la compra por una lujosa propiedad en uno los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, “la casa blanca”.

La investigación La casa blanca de Peña Nieto: La historia que cimbró un gobierno elaborada por el equipo de Carmen Aristegui, integrado por Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, tuvo gran repercusión a nivel internacional y, por supuesto, la salida de ésta en 2014 incomodó a muchos desencadenando acoso en contra de los periodistas y censura con su despido de MVS.

La directora Juliana Fanjul documenta en su cinta Silencio radio el camino surcado por la periodista y su equipo de investigación a partir de ese acto de censura desde altas esferas de poder y la manera en que dieron la frente en un país en el que es un peligro ejercer esta profesión.

“Esta censura que vivieron Carmen y su equipo en 2015, y de la que son víctima muchísimo periodistas y activistas hoy en día en México, repercute en lo que nosotros como radioescuchas, en lo que yo como radioescucha viví en su momento. Yo sentí que la censura a Carmen era una forma en la que también pisoteaban mis propios derechos. Sentía yo que tenía el derecho a escucharla y que me privaban de este derecho, entonces esta película sin duda es la respuesta a esa censura de la que vamos siendo víctimas a través de una cadena un número de personas”, explicó Juliana Fanjul en entrevista con SinEmbargo .

El filme que tomó cuatro años de desarrollo y de acompañamiento a Carmen Aristegui es un acercamiento al quehacer periodístico en México, un país que se ha colocado como el más peligroso para ejercer esta profesión con siete periodistas asesinados en 2021. Según destacó Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La organización Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 147 asesinatos de periodistas en México. De esa cifra registra 47 durante el sexenio Enrique Peña Nieto y 27 en el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que habla del riesgo al que siguen enfrentando los comunicadores.

“La situación para los periodistas en México sigue siendo crítica, muy lamentable a pesar de que el Gobierno cambió. Había una esperanza inmensa, un compromiso y una responsabilidad por parte del nuevo Gobierno de hacer que esa realidad cambiara. El 2021 México cerró siendo el segundo país más peligroso del mundo para los periodistas después de Afganistan y se supone que somos un país que no está en guerra”, señaló Fanjul.

La directora se remite a las cifras ofrecidas por la Campaña Emblema de Prensa (PEC) que también coloca a nuestro país en el lugar número uno, respecto al conteo de los últimos cinco años, al sumar 66 asesinatos, esto incluso por delante de Afganistán con 53 y la India con 40. De acuerdo con un reporte publicado en diciembre de 2021.

“Hay todavía muchísimo qué hacer, queda claro que no bastaba con cambiar una cabeza, la figura presidencial, sino todo el tejido social del país necesita ser revaluado y necesita sanarse de alguna forma. Los vínculos entre los carteles y los diversos gobernantes que hay en el país se han estrechado y creo que de esa relación profundamente mal sana y perversa viene gran parte de los ataques que se sufren”, recalcó.

Apenas en los primeros 20 días de este 2022 han sido asesinados los periodistas José Luis Gamboa Arenas en Veracruz y Alfonso Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California, lo que vuelve a encender las alarmas por la libre expresion.

El filme es un reflejo de la rabia entre el gremio periodístico de México y entre los mismos cuidados por la violencia descontrolada en el país donde desaparecen 43 estudiantes y nadie hace nada o donde un periodista de renombre como Javier Valdez es asesinado afuera de su periódico a plena luz en día. Casos que muchos como otros también son velados por la impunidad.

RECORDAR PARA NO OLVIDAR

Silencio Radio nos acerca a los retos y los problemas de ejercer el periodismo de forma independiente, que a pesar de intereses políticos o empresariales está la lucha de muchos periodistas día a día por no acallar su voz y por seguir exponiendo casos en un país tan lastimado como el nuestro.

“Cuando yo empecé a filmar a Carmen y su equipo que se decidían a dar la batalla por evitar el silencio, no sabíamos exactamente de qué iba a estar compuesta esa batalla, no sabíamos cuál iba a ser el final de la historia, hoy la película narra como finalmente vencieron, hoy los podemos escuchar todavía, los podemos leer, el programa de Carmen volvió primero a Internet y hoy lo podemos volver a sintonizar de manera gratuita en nuestros aparatos de radio. En ese sentido esa historia tuvo un final feliz, ganaron además en independencia. Sin embargo, hay otras miles de historias que nos terminan con ese final feliz. Tenemos que hacer de nuevo una reflexión, tenemos que estar activos los ciudadanos mexicanos para proteger y valorar el trabajo que hacen los periodistas porque ese trabajo es importante en la democracia que pretendemos vivir. Esa historia que nosotros narramos ocurre en el sexenio anterior, pero sigue siendo de enorme vigencia la problemática de los periodistas en México y tenemos que seguirnos ocupando”

Juliana Fanjul además nos ofrece también un retrato de Carmen Aristegui, más allá de la periodista, sino también como la madre, la mujer y el ser humano detrás del micrófono que termina por derrumbar la imagen de lejanía que podría tenerse con la comunicadora.

Ha pasado más de lustro de la censura a Aristegui, y aunque de pronto el hecho pudiera sentirse como algo que sólo forma parte de la historia, los cierto es que esta cinta nos ayuda a comprender que no es así, que la lucha que se tenía hace siete años es la misma que se mantiene hoy en día.

“Hay sin duda un enorme trabajo de memoria que intenta a hacer el cine en general, pero en el cine documental en particular es importante que se nos olvide lo que nos pasa para que no se repita la historia. En ese sentido se inscribe el trabajo que nosotros hemos hecho, un trabajo de memoria que no hay que olvidar, cito yo en algún momento de la película a Patricio Guzmán, un cineasta chileno, que dice que ‘el futuro de los pueblos está en el pasado’, entonces es ir a ver lo que nos sucedió, una historia conocida por gran parte de los mexicanos sino por todos, la historia de ‘la casa blanca’ de Enrique Peña Nieto, la historia de la censura de Carmen Aristegui y su equipo, pero la idea es ir a verla condensada, es una historia que sucedió a lo largo de varios años y verla reunida en 80 minutos, en un espacio como un cine en donde también la distancia con la pantalla grande nos permite una lectura distinta, podamos salir con una reflexión nueva”.