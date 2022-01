Elis Paprika enaltece el trabajo de artistas femeninas con Now Girls Rules

Elis Paprika desarrolló Now Girls Rules con el objetivo de contrarrestar la falta de atención en el talento femenino y apoyar el creciente número de mujeres artistas en el gremio. A través de esta organización, la compositora realiza diversas actividades diseñadas para el crecimiento de la presencia y atención a mujeres en la escena musical mexicana.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- A lo largo de 16 años de trayectoria, Elis Paprika se ha posicionado como una de las máximas exponentes femeninas del rock nacional y también se ha dedicado a destacar e impulsar el trabajo de otras mujeres dentro de la industria musical con ayuda de su organización Now Girls Rules.

La música, productora y activista oriunda de Guadalajara, Jalisco, admitió que ha sido difícil tener que lidiar con actitudes machistas en el gremio del espectáculo en México, sin embargo aplaude que al día de hoy ya exista una diferencia a pesar de que se continúa trabajando por un espacio de igualdad y respeto.

“Ha habido muchos retos como morra en la música, pero algo que pasaba por ejemplo cuando empezaba en Now Girls Rules es que muchas habíamos normalizado un montonal de cosas, desde el acoso o que no se valore tu palabra por el simple hecho de ser mujer. Todo ese tipo de situaciones han pasado en este proceso de 16 años de carrera”, comentó Elis en entrevista con SinEmbargo.

“Lo chido es que hay muchas más despiertas. Lo estamos cambiando y estamos haciendo que cambie. Ha sido difícil sí, como morra es más difícil sí. Lo he visto, lo he vivido y lo vivo […] Definitivamente de cuando empezó Elis Paprika o cuando empecé en Now Girls Rules al día de hoy sí ha habido muchos avances y también hay cada vez más morras haciendo música. Entonces ahora es ayudarles a poder visibilizar el trabajo para que en algún determinado momento desaparezca Now Girls Rules y toda esa lucha porque todo eso querrá decir que llegamos a un rollo más equitativo y eso está chido. Ojalá que pase algún día”, agregó.

Elis Paprika desarrolló Now Girls Rules con el objetivo de contrarrestar la falta de atención en el talento femenino y apoyar el creciente número de mujeres artistas en el gremio. A través de esta organización, la compositora realiza diversas actividades diseñadas para el crecimiento de la presencia y atención a mujeres en la escena musical mexicana.

Entre los diversos proyectos de la organización se encuentra el podcast de Now Girls Rules que está por estrenar su próxima temporada, en donde como de costumbre se le dará espacio a aquellas propuestas que por lo regular no logran tener tanta difusión en la radio pública.

“Vienen muchas cosas. Algo que me di cuenta ahora que he estado grabando los episodios es que en la mayoría de las radios no escuchas nuevos proyectos asiáticos. Así que viene mucho asiático, mucho latinoamericano, mucho español y mucho proyecto muy chido. Es una forma de descubrir nuevas bandas y saber qué está pasando en cada país, lo cual está muy chido”, explicó.

LA PANDEMIA Y UNA CARTA PÓSTUMA

Decenas de artistas han aprovechado la pandemia para sacar a flote su lado más creativo, tal es el caso de Elis Paprika que a lo largo del 2021 presentó “The end of the world” y “Todo se está cayendo”, singles en los que expresa su sentir ante los días sombríos que hemos atravesado con la propagación del coronavirus y sus múltiples variantes.

“‘Todo se está cayendo’ habla justo de la gente que siempre te manda luz o buena vibras pero en realidad son personas súper malas, o sea en la práctica del día a día es gente que no es buena y entonces habla de que todo se estaba cayendo y ahora con tanta gente tan falsa quién nos mandará luz. De eso habla, de toda la hipocresía que hay aún cuando todo se está cayendo en vez de empatizar más con la gente. Hubo mucha gente que fue más mala, pero también hubo mucha gente que fue buena, entonces eso está padre”, explicó.

A diferencia de “Todo se está cayendo”, “The end of the world” es un tema más sentimental con el que sin lugar a dudas más de uno se identificó, pues el miedo por la ausencia de algún familiar, un ser querido o de uno mismo se planta en primer plano como sucedió desde que llegaron los primeros casos de COVID-19 a México en marzo del 2020, cuando aún no existían vacunas para hacerle frente a la ola de contagios que se avecinaba.

“‘The end of the world’ fue una carta póstuma en caso de no salir viva en esta pandemia y era una carta que le hice a todo mundo pero a mi novio en especifico. Andaba muy melancólica. Creo que a todos nos puso en un mood así de incierto”.

Para sorpresa de sus fans, hace unos días la intérprete de “Give me love” anunció que se encuentra trabajando en música nueva y que muy pronto entrará al estudio de grabación.

“En dos semanas nos metemos al estudio, bueno de hecho vamos a armar el estudio aquí en la casa para grabar lo nuevo que viene. Lo único que puedo adelantar es que sale unas semanas antes de Vive Latino. Son dos canciones que se hicieron justo en esta pandemia mood y vienen cosas nuevas, viene mucha gira y mucho trabajo”, expresó.

DE REGRESO A VIVE LATINO

El Vive Latino fue el último festival que se llevó a cabo a nivel mundial en 2020, antes del confinamiento que paralizó la industria del espectáculo a causa de la pandemia del coronavirus, y este 2022 regresará después de un año de pausa para volver a hacer vibrar el Foro Sol.

Dentro del cartel encabezado por Limp Bizkit y C. Tangana, se encuentra Elis Paprika quien regresará el 19 de marzo por tercera ocasión al que dice ser su festival favorito.

“Me encanta, es la tercera vez que estoy en Vive Latino y es mi festival favorito. No nada más cuando vas y te subes al escenario, digo es lo más mágico y es el año en que más padre se va a poner, pero también como la hermandad y ver a varios músicos después de pandemia, ver a más colegas, creo que va a ser algo bien especial”, apuntó Elis.

“Estamos preparando algo especial y específico. Va a ser un show único de Elis Paprika, vamos a recorrer un poquito la historia de Elis Paprika y para mí es algo súper importante como empezar tour en México con Vive Latino, es como un buen augurio”, finalizó.

La 22 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de marzo del año en curso.