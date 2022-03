División Minúscula: 25 años, giras, nuevo disco y el Pachuca Rock Fest en puerta

2022 es un año importante para División Minúscula, pues celebra 25 años de existencia convirtiéndose en una de las bandas más importantes de la escena actual del rock en México y porque además marca con fuerza su regreso a los escenarios después de la pausa de la pandemia, iniciando con fecha en el Pachuca Rock Fest este 26 de marzo.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– Ya está todo listo para que este sábado se celebre la tercera edición del Pachuca Rock Fest, un evento que reunirá a emblemáticas bandas mexicanas como Panteón Rococó, Enjambre, Siddhartha… y por supuesto, División Minúscula.

Después de la pausa que representó la pandemia para toda la escena musical, la banda originaria Matamoros, Tamaulipas, retoma con más fuerza su regreso a los escenarios este 2022.

“Teníamos un rato de no ir a Pachuca. Tenemos desde principios de 2020 sin volver, nos cayó la pandemia. Este año vamos a hacer una gira que el plan es que se llama División 25, que son ahora sí los 25 años de la banda. A veces lo malo de los festivales es que no puedes tocar todo lo que tú quisieras, tienes que apegarte a ciertos horarios, entonces vamos a tocar los éxitos de toda nuestra carrera. Será un show variado de canciones de todos los discos que han sido parte de los 25 años de División”, señala Alex Luque, bajista de la banda, en entrevista con SinEmbargo.

El evento que se llevará a cabo en las instalaciones de la feria de Pachuca, a partir de las 14:00 horas, es la primera de las fechas que ya se tienen programadas para los siguientes meses en este tour que promete ser de mucha celebración y que por lo pronto ya tiene asegurados conciertos en Toluca y Hermosillo.

“La agenda ya se está llenando. Tenemos varios festivales, shows, vamos a estar en toda la República, Estados Unidos, y pues estamos muy emocionados. Yo creo que estar 16 meses sin tocar nos anima hasta con más ganas de regresar a los escenarios. Gracias a Dios se pudo regresar a mitad del año pasado, pero este año queremos estar un poco más fuertes”, recalca Luque.

25 AÑOS, UN SONIDO PROPIO

Y el regreso será triunfal, no sólo por la fiesta de estos 25 años de la banda, sino porque además ya están trabajando en un nuevo disco a 12 años del álbum División (2012) y a cuatro de EP Secretos (2016), como lo señala el vocalista y guitarrista de la banda, Javier Blake:

“Empezamos a trabajar en el nuevo disco de División Minúscula con temas inéditos. Estamos de alguna manera, no me gustaría adelantar mucho porque queremos que sea una sorpresa, pero creemos que va a ser un disco que a la gente y nuestros fans van a disfrutar mucho. De alguna manera estamos retomando muchos sonidos que hemos podido trabajar a lo largo de la carrera y más que nada han hecho que el sello de nuestra banda sea muy conocido en todos lados”.

Blake asegura que aunque son muchas las influencias y géneros con los que se han encontrado estos años, el sonido de División Minúscula es más que propio y este nuevo disco, aún sin nombre a revelar, englobará el sonido de 25 años.

Dos demos, cuatro discos y un EP se han ido sumado al estilo de la banda como sus integrantes de los que permanecen Ricardo Pérez en la guitarra y Alejandro Blake en la batería, y donde otros también han dejado su sello a su paso en la agrupación.

“Ha sido una vida. Yo creo que tenemos más en División haciendo música que en nuestra vida que no. Estoy muy contento de poder decir que somos las mismas cuatro personas que empezaron hace 25 años. Somos cuatro amigos que empezaron en el garage a tocar para sus amigos en fiestecitas y ahora el poder estar haciendo eventos grandes, el poder viajar a otros países, te da un sentimiento de orgullo de todo lo que hemos podido lograr en todo este tiempo”, destaca Alex.

Blake reflexiona también sobre el tiempo y asegura que aunque nunca fue un “proyecto de vida”, el orgullo ahora se desborda en alegría: “Yo me siento muy orgulloso en que podamos seguir teniendo esa diversión los cuatro cuando nos juntamos, y tener ese oficio del cual mantenemos a nuestras familias”.

Lo que empezó con Extrañando casa (2001), a través de los años se ha convertido en recompensas y giras fuera del país.

NOSTALGIA QUE CONECTA

La música que escuchamos en la adolescencia es la que nos marca de por vida. ¿Quién no ha puesto “ese disco” y ha cambiado un mal día? El cerebro y el cuerpo se regocijan cada que escuchamos esa banda que nos acompañó esos años de pantalones rotos.

Estamos además en la era de la nostalgia, los remakes están a la orden del día en las pantallas y las modas regresan y la música no se escapa de ese sentimiento.

Aunque los integrantes de División Minúscula niegan moverse a partir de la nostalgia, admiten que ésta es indispensable para ofrecer un buen show.

“Nosotros nunca hemos tratado de basarnos en esta onda de la explotación de la nostalgia, pero también sería muy ingenuo no darle un lugar a una bonita historia y a una bonita carrera que hemos podido tener. No todas las bandas pueden platicar su historia de la misma manera, siento que nosotros tenemos una historia muy rica en experiencias, en anécdotas, en discos, en música y en muchas cosas. Fans que estuvieron, se fueron y regresaron; fans que nunca se fueron, y los fans que se van agregando. Es una historia muy bonita. Sería muy egoísta de nuestra parte decir que vamos a tocar sólo nuevo porque es lo que queremos tocar y no nos importan los fans”, remarca Javier.

“Cursi”, “Sismo”, “Me tomé una pastilla”, “Las luces de esta ciudad”, y la icónica “Sognare”, son las canciones que más exigen los fans, que remontan a una adolescencia perdida, y División las toca con el mismo sentimiento de hace décadas.

“Una canción por más de un millón de veces que la toques, estás parado allá arriba, en frente de toda esta gente, después del primer acorde y al ver cómo se prende el público, esa canción retoma vida. Obviamente no son los mismos. Qué bonito que la gente coreé tus canciones, qué bonito que la gente haga todo lo posible en su poder para llegar a tu concierto, que se dé el tiempo”, destaca Blake.

División Minúscula es una de las bandas más representativas del rock en México, su presencia en la escena les ha otorgado un lugar especial, y aunque ahora la música urbana domine las listas de reproducción del mundo entero, la banda no tambalea ni se siente amenazada de los nuevos públicos.

“Creo que son opciones, no porque lo que ahora predomine sea un estilo de música quiere decir que el otro vaya a desaparecer, ahí está el regional mexicano que tiene toda la vida y es de los gremios mas concurrido en nuestros país y en todos lados. Yo nunca me he sentido amenazado con eso, creo que tenemos la fortuna de poder haber hecho nuestro espacio, nuestro nicho, y la gente siempre va atener la oportunidad de ir a ese lugar, si la gente quiere otra cosas tiene otras opciones”.

Y Alex comparte la idea, agrega la idea de el adaptarse a los tiempos:

“Al final de cuenta podrán salir muchos sonidos nuevos, que podrán estar de moda, pero el rock and roll tiene años y va seguir por más. La mayoría de los festivales del país, la mayoría son de grupos de rock and roll. Tenemos 25 años, hemos pasado de grabar los demos de las canciones al casete a subir a las plataformas. Más que nada es adaptarse y saber cómo vas a estar dando tú tu música para que la gente la reciba”.

25 años y División Minúscula ve un futuro prometedor, por lo pronto este 2022 que es de festejo y de visitar muchos lugares.

“Tenemos una gira extensa por toda la República, queremos visitar todos los lugares, y tenemos unos shows que ya anunciaremos más adelante para conmemorar estos 25 años, además vamos para Estados Unidos para la última cuarta parte del año. Se vienen cosas muy padres para la banda, la gente va tener noticias recientes de División seguido”, culmina Blake.