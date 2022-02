Los argentinos Airbag se dirigen a Pulso GNP con “Al parecer todo ha sido una trampa”

A diferencia de discos anteriores, el proceso de composición y grabación de “Al parecer todo ha sido una trampa” tuvo muchas pausas de por medio y, como era de esperarse, la pandemia de la COVID-19 fue una de ellas.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La agrupación argentina Airbag, compuesta por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, se reencontrará con el público mexicano el próximo 7 de mayo en el Festival Pulso GNP para presentar su más reciente material discográfico “Al parecer todo ha sido una trampa”.

El séptimo álbum de estudio de la banda, que se encuentra disponible en plataformas de streaming desde el mes de octubre, logra reunir la visión de cada uno de los tres integrantes de Airbag con composiciones capaces de navegar a través del clásico sonido de guitarras de los años 70, el rock evolutivo de los 2000 y la frescura actual de la banda.

“Es un álbum largo de 17 canciones y te diría que al estar grabado en distintas etapas está bueno porque no es tan lineal, es un álbum que anímicamente sube y baja todo el tiempo, cambia la vibra de canción a canción y un poco de eso también se da por el hecho de que encaramos así la forma de grabar”, explicó Guido Sardelli, guitarrista y vocalista de Airbag, en entrevista para SinEmbargo.

“Quizás el disco anterior nos metimos en el estudio dos meses, no salimos ni un día de ahí y lo terminamos, y este fue como de bueno grabamos un mes, nos fuimos de gira, volvimos, grabamos otro mes y de repente vino la pandemia, o sea cuando estábamos por terminar nos golpea la pandemia y nos da como otra etapa más y dijimos bueno, no podemos tocar, no lo vamos a poder presentar y demás, sigamos grabando y cuando pase todo esto vamos a sacarlo”, agregó.

De acuerdo con Guido Sardelli cada uno de los temas de “Al parecer todo ha sido una trampa” muestra un poco de la visión individual que tienen de forma individual los integrantes de la banda sobre el mundo actual y por qué no, también sirve como anecdotario de vivencias ajenas y personales.

“Las canciones las empezamos a hacer por separado y de repente un día caemos en el estudio y nos empezamos a mostrar los temas. Ahí empieza el juego en donde cada uno le aporta algo a la canción del otro y los temas empiezan como a tomar otro vuelo. Es como una foto de tu vida, de dónde estás parado hoy”, compartió acerca del proceso de composición de cada una de las letras que conforman el nuevo material de Airbag.

A lo largo de casi 18 años de trayectoria, el sonido y composiciones de Airbag ha ido evolucionado, muestra de ello es este álbum que sus seguidores esperaban desde el 2016. Sin embargo, estos dos no son los únicos dos factores en los que han trabajado los integrantes de la banda.

En pocas ocasiones se habla del reto que conlleva convivir con las mismas personas la mayor parte de tu vida y más en un trabajo. A diferencia de los buenos momentos que se llegan a mostrar arriba de un escenario y en redes sociales, detrás de Airbag existen tres seres humanos con altibajos que pueden llegar a tener los típicos roces que implica una relación interpersonal.

“Una vez se lo escuché decir a Coldplay y lo comparto. Es como un casamiento entre cuatro personas sin sexo y sin nada, destinado al fracaso”, expresó el guitarrista entre risas.

“En una relación tiene que haber un cariño fraternal y yo lo veo en las bandas que duran como los Stones y quizás los Zeppelin, ellos podían tener diferencias pero se tenían cierto aprecio y yo creo que es es fundamental. Nosotros somos hermanos entonces el hecho de venir de un mismo lugar, la misma casa, ciertos valores o ciertos códigos los compartimos muy fuertes y yo creo que eso ayuda”, añadió.

Por último Guido Sardelli adelantó que la banda tiene planeado retomar los shows que tuvieron que posponer por la pandemia del coronavirus y así, seguir promocionando “Al parecer todo ha sido una trampa”.

“Nuestro proyecto a futuro es seguir tocando, sacando discos, visitar México y todos los lugares donde la gente nos escribe que nos quiere ver”, finalizó.

Airbag llegará al Antiguo Aeropuerto de Querétaro el próximo 7 de mayo para hacer vibrar la edición 2022 del Festival Pulso GNP, el magno evento musical en el que también se estarán presentando agrupaciones internacionales de la talla de Gorillaz, Hot Chip, The Neighbourhood, entre otros.