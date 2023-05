Hijo de Monarcas: Una metamorfosis personal protagonizada por Tenoch Huerta

Hijo de Monarcas es una historia que compara la metamorfosis de la monarca con la metamorfosis personal y espiritual de Medel, un joven biólogo que se da cuenta que para poder avanzar primero hay que resolver viejos traumas de la infancia. El filme llega a salas de cine a partir de este 25 de mayo.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Alimentándose de sus dos formaciones como cineasta y biólogo, el director franco-venezolano Alexis Gambis vuelve a navegar entre la ficción y el documental en su nueva cinta Hijo de Monarcas, una historia protagonizada por Tenoch Huerta.

Con un guión de su autoría, Gambis cuenta la historia de Mendel (Huerta), un joven biólogo radicado en Nueva York que se ve en la necesidad de volver a su pueblo natal, Angangueo, Michoacán, después de que recibe la noticia sobre la muerte de su abuela.

Después de años de visitar a su familia, Mendel se enfrenta a todo aquello que creyó dejar atrás como traumas del pasado, la relación con su hermano y el choque con su identidad híbrida que lo hará “desencadenar una metamorfosis personal y espiritual”.

“Mis películas siempre abordan un poco esa relación entre los humanos y los animales, siempre hay como esa búsqueda de entender nuestro puesto en el ecosistema y en este caso creo que mi interés vino de la mano con un animal que es siempre como ‘el animal enfoque’ en mis historias, en este caso la mariposa monarca que representa muchas cosas”, señala el cineasta en entrevista con SinEmbargo.

Alexis Gambis, que ha dirigido The Fly Room (2014) y The Color of Time (2012) explica que eligió a la monarca por todo lo que representa dentro de la cultura como su relación con la muerte, pero también por la similitudes que aguarda con su protagonista como el ser seres que migran y la idea de la metamorfosis con la que cada uno de se desarrolla.

“El proceso de escribir el guión yo lo empiezo como un trabajo de investigación. Soy un biólogo de formación, entonces fui a Michoacán y me conecté con la biosfera de los santuarios de mariposas, y fui conociendo a la comunidad, al pueblo, a los científicos, a los niños, a las niñas y ahí fue como se desarrolló un poco la idea del largometraje”.

El director enfocó sus esfuerzos a la búsqueda de la identidad de sus personajes principales, a seres que se mueven de un lado a otro adaptándose. Explorar en los cuestionamientos: “¿A dónde vamos?, ¿a donde regresamos?, ¿a dónde estamos en este momento?”, pues asegura “mucha gente se está preguntando lo mismo”.

Mendel cree haber encontrado su lugar en Estados Unidos, pero en su regreso a México se da cuenta que parece no ser así y ahora debe buscar un equilibrio sanando viejas heridas de su infancia por que lo que empieza un proceso de introspección que lo asemeja a la metamorfosis de una mariposa.

A la par de la evolución de Mendel, el espectador también se vuelve testigo de todas las amenazas que recaen en la monarca en su estancia en México. Sin ser un discurso moralista sin sentido dentro de la historia, el filme comparte a través de sus personajes los peligros que corre esta especie con la contaminación de minas aledañas, la deforestación y la crisis ambiental.

“Los personajes nos van contando un poco el contexto social y político. En medio de todo eso hay una monarca, y la monarca representa la belleza, pero también está todo ese peligro y ese daño y ese contacto que va como alimentando a la película. ¿Que significa ser monarca en este mundo actual con cambio climático?, ¿con fronteras?”.

Hijo de Monarcas, que acumula seis reconocimientos entre ellos el premio de Largometraje Alfred P. Sloan del Festival de Cine de Sundance y el de Nuevo Cine Americano del Festival Internacional de Cine de Seattle, por mencionar algunos, llega a salas de cines a partir de este 25 de mayo.

“Lo más importante es que una película mexicana llegue público, y tiene que verse en la pantalla grande porque es una película con santuarios y las mariposas. Espero que mucha gente lo vea y que se sientan muy orgullos de la monarca que es un símbolo del país, y estamos os felices”.

El filme también cuenta con la actuación de Alexia Rasmussen (Sarah), Lázaro Gabino Rodríguez (Vicente), Noé Hernández (Simón), Paulina Gaitán (Brisa), Juan Ramón López (Paco), Angelina Peláez (Abuela Rosa), Angélica Aragón (Doña Lola), entre otros.

Además de su llega a salas independientes como comerciales, la cinta también será proyectada en museos y universidades. Para seguir su camino puedes entrar en sus redes sociales.