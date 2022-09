De YouTube a los escenarios: Alaina Castillo alista el lanzamiento de un nuevo EP

Durante su niñez Alaina Castillo formó parte del coro de una iglesia y años más tarde se aventuró a subir videos de covers de canciones de Billie Eilish, Coldplay y Ariana Grande, por mencionar algunos, a su canal de YouTube. Ahora ha tenido oportunidad de pisar los mismos escenarios que estos artistas.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- A casi un año de su presentación en el Festival Corona Capital, la cantautora estadounidense Alaina Castillo regresó a México para promocionar “Party in my head (ur not invited)”, un sencillo lleno de ritmo en el que destaca la inclusión de unas cuantas palabras en español con las que una vez más demuestra interés por abrazar parte de la cultura de su padre, originario de San Luis Potosí, México.

A este lanzamiento también se suma el estreno del video oficial de dicho tema, en el que que se puede observar un avatar de la joven, de apenas 22 años de edad, portando diferentes vestuarios como si se tratara de una selección de personajes al puro estilo Street Fighter.

“Quiero tratar poner más español en mis canciones porque realmente me gusta usar mi spanglish. Es muy importante para mí especialmente porque, no sé, es otra parte de mí, así que es algo que no quiero olvidar sólo porque nací en América y estoy cantando en inglés. Es algo que me gusta poner en mi música”, compartió Castillo en entrevista para SinEmbargo.

“Party in my head (ur not invited)” es el segundo adelanto que Alaina Castillo ha lanzado de su nuevo EP —el primero fue “Call me when you’re lonely”—, al que ha presentado como la segunda parte del material “Parallel universe pt. I” y saldrá a la luz este próximo otoño.

En este sentido, la artista compartió a este medio que pese a que su próximo material discográfico contará con varias canciones para bailar también agregó un par de temas tristes, de esos que logran sacar hasta los sentimientos más profundos de una persona.

“Estoy muy entusiasmada por este EP. Tengo algunas canciones de baile, ‘Party in my head’ es muy bailable, pero hay otra. Siempre canto canciones tristes así que tuve que ponerlas ahí también. Estoy muy emocionada porque este material muestra un lado muy profundo de mí. Aquí me permito sentirme triste, me permito sentirme mal, así que creo que este álbum es una mezcla de sentirme triste con sentirme completamente feliz. Así que estoy muy emocionada. Sale en octubre”.

Durante su niñez Alaina Castillo formó parte del coro de una iglesia y años más tarde se aventuró a subir videos de covers de canciones de Billie Eilish, Coldplay y Ariana Grande, por mencionar algunos, a su canal de YouTube sin el consentimiento de sus padres.

Ahora, Alaina ha tenido oportunidad de formar parte de grandes festivales de fama internacional como Coachella en Indio, California, y Corona Capital, en Ciudad de México, eventos que han visto desfilar a aquellos artistas que con su música lograron motivar a Castillo para subir dichos covers a YouTube.

A pregunta expresa sobre cómo la hacía sentir el salto que dio de YouTube a los escenarios, la música se sinceró al decir que a veces le costaba trabajo tomarse en serio todo lo que ha logrado gracias a su talento ya que sufre del síndrome del impostor, trastorno psicológico en el que los pacientes tienen el sentimiento constante de no merecer lo que han obtenido como fruto de su trabajo.

“Es tan raro porque me miraba en el espejo y decía ‘esa no soy yo, no sé lo que estoy haciendo’. Entonces, cada vez que estoy en el mismo festival en el que estuvieron otro artistas que escucho es tan loco porque sólo soy una persona. Creo que es muy divertido tener esas experiencias que me hacen pensar ‘qué diablos está pasando’ porque comencé grabando covers en mi habitación con una sola cámara”, expresó entre risas.

“Recuerdo la multitud en el Corona y quiero hacerlo de nuevo porque estuvo muy loco. Es la multitud más grande frente a la que he actuado, así que fue una locura”, añadió.

A sus logros también se suma el haber fungido como telonera junto a H.E.R. de algunos conciertos de Coldplay en su natal Houston, Texas.

Finalmente Alaina Castillo apuntó que espera volver a pisar la capital mexicana pronto, pero ahora para ofrecer un show en solitario. “Realmente espero regresar, siempre me emociona venir porque es parte de mi papá”.

“Tengo ganas de ofrecer un show porque creo que la multitud aquí es simplemente increíble. La última vez que estuve aquí, íbamos en el auto de camino a una entrevista y mi canción sonó en la radio y yo estaba como ‘esto nunca me había pasado'”, recordó.