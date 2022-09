Un extraño enemigo 2, serie de Amazon, explora el sexenio de Luis Echeverría

Un extraño enemigo 2 está de vuelta en la plataforma de Amazon Prime Video para seguir contando la historia de Fernando Barrientos, este expolicía que ahora trata de sobrevivir en la vida política del país mientras es testigo y parte de los acontecimientos más importantes del sexenio de Luis Echeverría.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– “Bienvenido de vuelta, comandante”. Fernando Barrientos (Daniel Giménez Cacho) está de regreso en la segunda temporada de Un extraño enemigo, la serie original de Amazon Primer Video creada y dirigida por Gabriel Ripstein, que ahora abarcará el sexenio completo de Luis Echeverría.

La serie retrató en una primera entrega la crudeza del movimiento estudiantil de 1968 en la que el Jefe de la policía secreta mexicana, un hombre con una gran ambición, tuvo una participación importante en aquella matanza. Ahora con el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz concluido, este policía, Fernando Barrientos, se ha convertido en el nuevo Subsecretario de Gobernación de Echeverría, puesto del que trata escalar aun más a la par que lucha por sobreponerse de una dura pérdida familiar.

Cuatro años han pasado desde éxito de la temporada uno, y aunque se atravesó una pandemia y la complicada agenda de sus actores, Gabriel Ripstein reconoce que esa pausa ayudó a desarrollar una mejor forma esta segunda entrega.

“Creo que lo agradezco porque nos permitió hacer ese trabajo de investigación tan profundo que requería esta segunda temporada, darnos una zambullida extensa en lo que fue el sexenio de Luis Echeverría, entonces fue mucho mucho trabajo de investigación y sobre todo de encontrar la historia en la ficción. Nosotros no somos un documental, sino una ficción que se detona a partir de estos incidentes y personajes reales”, recalca en creador de la serie en entrevista con SinEmbargo.

Esta nueva dosis de seis episodios trae de vuelta a Antonio de la Vega como Luis Echeverría, Karina Gidi como Esperanza Barrientos, a Pedro de Tavira como Armando Barrientos, Kristyan Ferrer como Beto y a Daniel Giménez Cacho de nuevo en la piel Fernando Barrientos, del cual la historia tratará de responder a la pregunta: ¿qué sigue con él ahora Subsecreatario en el nuevo gabinete y tras el suceso que marcó a su familia?

“Es un hombre que paga un precio muy alto por conseguir lo que él cree que quiere. Me interesa mucho saber cómo proseguirá hacia adelante ese hombre a nivel personal con su familia y a nivel profesional como miembro del Gabinete de Luis Echeverría, esa fue parte de la ‘gasolina’, pero también la figura de Echeverría, en el sentido de que la temporada habla mucho de cómo es que este Secretario de Gobernación llega a Presidencia y la pregunta una vez que llegó es ‘¿qué pasa?’ y también como que invitaba a seguir contando el cuento, entonces era como rescatar cosas de la primera temporada y sumarle todo lo que se presenta en el sexenio de Echeverría”, explica.

En producción de Televisa y Filmadora, Barrientos tratará de consolidar su posición dentro del gabinete de Echeverría aunque el ambiente que ahí lo rodea no parece ser el más óptimo para hacer crecer su carrera política. A la par de los esfuerzos de Barrientos, surge la Liga Comunista 23 de Septiembre, un grupo guerrillero en respuesta de la represión estatal, y que este expolicía usará como trampolín para conseguir lo que desea.

Sin embargo, la Liga Comunista 23 de Septiembre no será el único acontecimiento histórico de este sexenio que se ve reflejado, también estará presentes otros como la Matanza del Jueves de Corpus “El Halconazo”, el distanciamiento con el llamado Grupo Monterrey, la amenaza de una crisis económica histórica hasta llegar a inicios del Narco-Estado.

“Tratamos de respetar la cronología la mayor parte de las veces, hay acontecimientos que quien sea un conocedor de la historia mexicano, va a decir ‘no es cierto, eso pasó primero y eso después’, entonces hubo que tener algo de flexibilidad y de fluidez pero la verdad es que sí se trataba de que haya una consecuencia y una causalidad, una progresión en términos de los sucesos y cómo encadenando y concatenando a lo largo del sexenio”, señala Ripstein.

El director del filme 600 millas (2015) y series como Narcos (2016) o Aquí en la tierra (2018) destaca que no se trató de adaptar Un extraño enemigo a la historia tal como es, sino se tomaron algunos elementos de ella para contar contar esta serie.

“Lo principal fue conocer la historia, entender quiénes eran los personajes, quiénes eran los jugadores, cómo es que se relacionaban, la investigación en su mayoría es de la historia oficial, la que lees en los libros, de los clavados que nos dábamos en la prensa de la época, pero también tuvimos que acudir a fuentes extraoficiales, WikiLeaks, para ver los comunicados de la CIA entre la oficina de la CIA en México con la Secretaria Estado de Estados Unidos, y era para entender el clima más allá de los que se informaba en el periódico que en esa época la prensa estaba súper editada a la línea oficial, entonces fue un ‘malabareo’ importante en esa investigación, y había licencias que inevitablemente tomamos, personajes de los que hicimos amalgamas de otros, simplificaciones o representaciones, por ejemplo, en la guerrilla urbana era imposible hablar de todo lo que es el movimiento porque es enorme, merece muchas series eso por sí mismo. Entonces fue una mezcla”.

A palabras de Ripstein lo más difícil fue hilar acontecimientos históricos que hicieran sentido con la historia que ellos estaban narrando. Contar seis años en seis capítulos haciendo brincos en el tiempo incluso dentro de un mismo capítulo y que eso tuviera coherencia sin perder la línea dramática.

Eso además de contar una historia que no cayera en el melodrama, que fue un aspecto que aplaudió su público en la primera temporada.

“El punto de vista que toma la serie en término de quien es el protagonista, ya te pone en un lugar muy particular, Fernando Barrientos siendo este policía político que ahora es un político y que tiene que entender cómo es ser un político, a partir de ese punto de vista ya empiezas a construir una tonalidad y una necesidad de representar los sucesos desde una visión aterrizaba, este mirada a la clase política y hacia estos hombres que la habitan para mí requería tomarlo muy en serio y no sólo estos hombres en su actividad profesional, digamos las salas de juntas, sino también en sus vidas personales o sea el drama que se toca en la serie, porque lo hay, está muy contenido y trata de ser coherente con una realidad temática donde irnos al melodrama creo que lo hubiera lastimado, lo hubiera hecho perder un poco de verosimilitud, entonces había que buscar esa coherencia entre el thriller político donde están poniendo en juego ambiciones, traiciones, alianzas, etcétera, y estas vidas personales de estos personajes, era nada más tener este barómetro de ‘¿esto es creíble o no?, ¿esto es verosímil o no?’, todo el tiempo trabajar sobre eso”.

Un extraño enemigo 2 cuenta con nuevas actuaciones: Fernando Bonilla (Mario Moya Palencia), Andrés Delgado (David), Erando González (general Amaya) y la participación de Paulina Dávila como Rosa Luz Alegría. La serie ya está disponible en la plataforma de Amazon Prime.