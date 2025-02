Trump no tomará Gaza, pero Israel ya lo está haciendo

Como si fuera el malvado millonario inmobiliario Wilson Fisk de la serie de Marvel Daredevil, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró cínicamente y sin el menor respeto por el derecho internacional, que su país se quedaría con la Franja de Gaza para convertirla en la Riviera de Oriente Medio. Lo dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca teniendo a un costado al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra según la Corte Penal Internacional. Si bien a lo largo de su trayectoria política Trump nos ha acostumbrado a declaraciones irracionales o descaradas, quizá ninguna tan cínica ni delirante como la idea de apropiarse de Gaza.

Esto declaró el pasado martes 4 de febrero: “nos adueñaremos del enclave costero (…) no creo que la gente deba volver a Gaza... A todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos posea ese terreno”, y añadió que imagina convertir ese territorio en la Riviera de Medio Oriente, en analogía a la Riviera Francesa. Y pasando por encima del derecho a permanecer a su territorio que tienen los palestinos, Trump añadió: “No creo que la gente deba volver a Gaza (…) He oído que Gaza ha sido muy desafortunada para ellos. Viven muy mal. Viven como si vivieran en el infierno. Gaza no es un lugar para que la gente viva, y la única razón por la que quieren volver, y lo creo firmemente, es porque no tienen alternativa”.

Según la propia prensa de Estados Unidos, la declaración de Trump sobre apropiarse de Gaza sin ningún asidero en el derecho internacional, incluso tomó por sorpresa sus propios funcionarios. Su Secretario de Estado, Marco Rubio, intentó matizar el arranque trumpista y dijo que era una propuesta “humanitaria” porque la Franja de Gaza es inhabitable, sin mencionar jamás que es debido a la destrucción y el genocidio llevado a cabo por Israel.

Pese al rechazo internacional que esta delirante declaración de Trump generó, este siguió adelante con la idea el viernes 7 de febrero, otra vez como si encarnara al villano de Daredevil, Wilson Fisk: “Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria, donde seremos un inversor en esa parte del mundo”. Parece que en lugar de asumirse como un líder de Estado en el concierto de un estado de derecho internacional que debe regir para todos, Trump sigue pensando como empresario inmobiliario que invierte en zonas devastadas a propósito por la pobreza, para luego levantar grandes edificios de departamentos y comercios para gentrificar y encarecer ciertas zonas de Nueva York, como ya ha hecho en el pasado.

Pero en este caso no habla de un barrio dejado en decadencia a propósito por un Gobierno municipal, sino se trata de un territorio donde habitan más de 2.2 millones de personas cuyas familias nacieron ahí, tienen sus raíces, sus recuerdos y sus muertos. Y ahora muchos más muertos debido a la desproporcionada y brutal respuesta de Israel a los ataques de Hamás de 7 octubre de 2023.

Como cabía esperar, la idea de Trump fue rechazada contundentemente por las autoridades de Gaza. “Nuestro pueblo de Gaza no permitirá que se lleven a cabo estos planes”, dijo Sami Abu Zuhri, alto cargo de Hamás, y añadió que la propuesta por Trump era “una receta para crear caos y tensión en la región (…) Lo que se necesita es el fin de la ocupación y la agresión contra nuestro pueblo, no expulsarlo de su tierra”, dijo en declaraciones recogidas por The New York Times (5 febrero 2025).

Pero lo que no es demencial es la intención de la clase gobernante y militar de Israel de destruir todas las infraestructuras y posibilidades de vida en Gaza. En las cinco guerras que han ocurrido entre Hamás (facción palestina gobernante en Gaza) e Israel en este siglo, esta iniciada el 8 de octubre de 2023 es la más destructiva y la que más vidas ha cobrado. Casi 50 mil muertes y más de 110 mil heridos según la autoridad sanitaria palestina. El alto al fuego concretado entre Hamás e Israel ha permitido a la población civil desplazada forzadamente retornar al norte de Gaza para tratar de volver a reconstruir sus hogares en los barrios destruidos por las bombas de Estados Unidos lanzadas desde la aviación israelí.

Sin embargo, las facciones ultraderechistas y sionistas de Israel quieren aprovechar la destrucción casi total de las ciudades en Gaza para, de una vez por todas, expulsar a la población palestina de la franja para ocuparla por colonos israelís. El fondo de este proyecto son los enormes recursos energéticos, petróleo y especialmente gas, que existen en las costas de la franja de Gaza. A escasas 20 millas de la franja existen cuantiosas reservas de gas y petróleo que la Autoridad Nacional Palestina pretendía explotar mediante acuerdos con petroleras internacionales, pero que, sin embargo, Israel lo impidió.

Según un estudio de la Unctad (la agencia de comercio y desarrollo de la ONU), “los yacimientos de petróleo y gas natural de la Cuenca del Levante –o Mar Levantino, dentro del Mediterráneo– tienen un valor neto de 453 mil millones de dólares”, y una buena parte de esa riqueza pertenece a la población palestina de Gaza. Sin embargo, son recursos que Israel ha expoliado y ha despojado a la población palestina. De hecho, apenas comenzó esta fase de la guerra, el entonces Ministro de Energía judío, Israel Katz (actual ministro de Defensa), declaró que se entregaron doce concesiones a seis compañías petroleras, para explorar yacimientos de gas natural en las costas del Mediterráneo.

Si bien las declaraciones de Trump, como villano malvado del universo Marvel, pudieran considerarse poco serias, las intenciones y estrategias del Estado de Israel para quedarse con Gaza y sus enormes recursos energéticos, no son demenciales y al contrario, se han empujado brutalmente con la guerra desatada en octubre de 2023. “Oriente Medio es el punto energético más importante del mundo. En esa área se encuentra casi la mitad de las reservas probadas mundiales de gas y petróleo. La situación de Israel, más si se produce la colonización completa de la Franja, es estratégica como punto de reparto y puede ser definitiva si se explotan las bolsas que quedan bajo el mar”, escribió Pablo Elorduy en noviembre de 2023, apenas un mes después de iniciada la actual fase de la invasión de Israel a Gaza (https://cutt.ly/0e6tgPFW).

Si bien la Administración Biden respaldo con todo la ofensiva israelí contra Gaza, el segundo mandato de Donald Trump promete un apoyo aún mayor a Netanyahu y su plan para seguir expulsando palestinos de sus territorios para reocuparlos con colonos judíos y al mismo tiempo quedarse con todos los bienes comunes y recursos que existen en tierras palestinas, incluyendo agua, tierras agrícolas, minerales y especialmente el gas y el petróleo abundante de las costas gazatíes. Sólo la solidaridad mundial podría parar este plan demencial, ya no de Trump sino del Estado de Israel.

Rubén Martín

