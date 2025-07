Es común que, cada tanto, un escritor confiese que le habría gustado escribir tal o cual libro. Las razones son tan variadas que no vale la pena hacer un listado. Lo cierto es que, de alguna manera, esa confesión se basa en el entusiasmo. Es claro que yo también he confesado algo similar, ya sea de manera pública, ya en mi fuero interno. Hoy la confesión trasciende el mundo de las páginas, que no el de las palabras: me encantaría tener un podcast como “Sean Carroll´s mindscape”.

No es difícil de encontrar. Viene en las aplicaciones telefónicas, se encuentra en la página del autor, incluso en sitios de videos y demás. No cuesta, al menos no en el sentido tradicional, pues uno puede volverse patrocinador. Al día de hoy tiene 320 episodios. Hasta donde los he escuchado, ninguno dura menos de una hora, algunos alcanzan hasta las tres. Así que da para entretenerse un buen rato, ya sea que uno los escuche en orden, ya que vaya eligiendo los temas que más le interesan.

Aquí entra el primer elemento que me resultó muy atractivo. Sean Carroll es físico y filósofo. Eso le permite incluir temas de lo más variados. La estructura del podcast es clara: en cada episodio platica con un especialista en determinado tema. Es claro que hay bastantes que se relacionan con los intereses profesionales del anfitrión, pero no son la mayoría. En verdad, es un mosaico lleno de posibilidades. He escuchado pláticas en torno a conceptos duros de física cuántica, pero también a la ciencia alrededor de la coctelería; hay conversaciones sobre política tanto como sobre filosofía; la economía y la medicina tienen lugares privilegiados, y la lista se extiende por una enorme variedad de temas. De ahí que uno pueda escoger el que más le guste y escucharlo donde más le convenga (los traslados en esta ciudad son una buena alternativa).

El segundo de los elementos que me atrajo es, acaso, más relevante. Sobre todo porque, de cualquiera de los temas anteriores uno puede encontrar bibliografía suficiente como para no requerir acceder a un podcast (aunque son formas complementarias de acceso a ciertos conocimientos o entretenimiento). Lo que me gusta es que Sean Carroll platica con sus invitados. No es un simple entrevistador (algo que ya sería llamativo dada la diversidad de los temas), es un conversante. Es claro que el especialista suele saber más que él, pero Carroll no se queda atrás. Ya sea por lecturas de los libros previos del especialista, ya porque se ha dedicado al conocimiento durante muchos años, lo cierto es que es capaz de debatir con ellos a partir de ideas propias. Y eso, de entrada, detona un montón de posibilidades, pues nos muestra que el conocimiento no es algo que esté dado, sino que se va construyendo.

Consecuencia de estos diálogos, hay un tercer factor interesante: no suelen acabar peleados. Al contrario, las refutaciones de uno se vuelven puntos de partida para el otro. También ha habido confesiones del tipo “antes no lo había pensado así, pero me has convencido”. Eso habla de la apertura para asumir que nadie tiene la verdad.

Me encantaría, pues, tener un podcast como éste. No tengo, empero, los conocimientos científicos para acceder a buena parte de las discusiones. Como buen lector que ha deseado haber escrito libros que escribieron otros, me quedo, entonces, en el disfrute, aguardando nuevos episodios de este extraordinario podcast. Con suerte, algo se me pegará.

Jorge Alberto Gudiño Hernández https://www.sinembargo.mx/author/jorgealberto/ Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.