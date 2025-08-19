Seguridad y educación, casas abiertas

La universidad es un espacio abierto a la libertad intelectual, al crecimiento de la correlación entre educación y movilidad social, así como al bienestar de una comunidad beneficiaria del aprendizaje y compromiso de los jóvenes. Sin embargo, sólo florece cuando el entorno está protegido.

Bajo esas lógicas y en el contexto del regreso a clases, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CdMx y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de su Rector General Gustavo Pacheco López, abrieron un diálogo central en beneficio de los cerca de 60 mil estudiantes.

La UAM es uno de los pilares de la educación superior pública en México. Sus cinco campus se extienden en zonas de la ciudad con realidades sociales complejas: desde Azcapotzalco hasta Iztapalapa, pasando por Xochimilco y Cuajimalpa. Todos comparten un denominador común: estudiantes con el compromiso de sostener un proyecto educativo y quienes, eventualmente, enfrentan riesgos en su camino.

Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la seguridad es entonces tema sustantivo para la promesa de movilidad social.

La alianza entre la UAM y el C5 se materializa en datos concretos: 381 cámaras de videovigilancia, 135 botones de auxilio y 53 altavoces instalados en las inmediaciones de los campus, así como la posibilidad de emplear, desde el interior de los planteles, el ecosistema telefónico de emergencia sustentado en los números 9-1-1, SOS Mujeres *765, 089 Denuncia Anónima y 55 5036 3301 de la Línea Antiextorsión, así como en el servicio de Telemedicina.

En la capital nacional, el Gobierno de Clara Brugada ha comprendido esta conexión y la ha hecho eje de su agenda. En su visión de “ciudad de derechos”, las y los universitarios requieren protección integral para concluir sus estudios, desde apoyo para la movilidad cotidiana con las becas para el transporte hasta certeza respecto a la seguridad en las inmediaciones de sus escuelas.

Ejemplos como la línea SOS Mujeres *765, donde ocho de cada 10 reportes indican violencia proveniente del espacio familiar, revelan cómo la política de seguridad responde a problemáticas específicas de la población estudiantil.

Más allá de sus funciones inmediatas, estos recursos generan pedagogía cívica: las y los estudiantes aprenden a reaccionar ante emergencias, a utilizar herramientas institucionales y a convertirse en ciudadanos conscientes de su derecho a la seguridad.

Seguridad y educación, como lo sintetizó el Rector Pacheco López en su visita cívica al C5, deben caminar juntas. Desde una casa abierta al tiempo hasta una casa y corazón abiertos a la seguridad.