Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la República, sin experiencia más allá de las filias, y con una presidencia en la Cámara de Diputados, de una legisladora que sí cree en la pluralidad y el parlamentarismo, aunque estos no sean del interés del partido en el poder."

Adela Navarro Bello

03/09/2025 - 12:03 am

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezó la apertura de puertas de la sede del Poder Judicial al pueblo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

La concentración de poder que ejercen desde el Partido Morena, cuyo epicentro está en la presidencia de la República que ha encaminado toda suerte de reformas para tener presencia y control en todos los poderes que integran el Estado Mexicano, el Ejecutivo con la segunda representante de ese instituto político a la cabeza, la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Legislativo con una abrumadora mayoría que junto a los aliados personifican la nueva barredora política, y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un exfuncionario indigenista en la presidencia del Poder Judicial, requiere, ante tales excesos, de “contrapesos”.

Con una pluralidad manufacturada, como el hecho de encumbrar a un indigenista en el máximo Tribunal Judicial del País, el partido en el poder justifica una “refundación” innecesaria de ese Poder del Estado Mexicano, y con la designación de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados, pretenden darle ese aire plural a un sistema político que, desde Morena, se ejerce con totalitarismo.

Con su Reforma Judicial, mejor dicho, con la Reforma Judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consumada por la actual mandataria nacional, se deshicieron de colegiado de experiencia y que sentaron jurisprudencia en este país, para construirse una corte a modo con integrantes afines al morenismo. Ya lo había dicho el exmandatario López cuando propuso y fue designada la Ministra Margarita Ríos Farjat, y que ella al llegar a la Corte actúa con independencia, que él se había equivocado, que lo habían traicionado, y por ello, mejor eliminar a la Corte como la conocíamos, y hacer una nueva integración a su conveniencia, con aliados que sean más comparsas y menos poder autónomo e independiente.

A la Diputada Kenia López Rabadán, la eligieron los morenistas porque así se los ordenaron. No porque los legisladores tengan conciencia y autonomía de sufragio legislativo, sino porque acostumbrados están, como el PRI de la primera mitad del siglo pasado, a votar en bloque bajo la orden de la Presidencia de la República. Tampoco porque crean que es necesaria la pluralidad ideológica y política en una democracia como se supone que es la mexicana, no. López Rabadán ha sido una dura crítica de los morenistas y sus excesos, panista con más de 30 años de militancia y trayectoria, ex senadora, legisladora de Tribuna y oratoria que en su partido llega a tal posición por méritos, y para Morena como parte de un acuerdo, consenso político.

El deterioro público con la vida de excesos del expresidente de la Cámara baja, el morenista Carlos Gutiérrez Luna, expuesto en medios y redes sociales por sus gustos e inclinaciones hacia marcas de diseñador de alta gama, y las joyas y excesos de su esposa, aunado a una reciente exhibición del expresidente de la Cámara de Diputados, que de vivir en una vecindad en el centro de la Ciudad de México, pasó a tener una casa con valor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, obliga a los morenistas a mantener un bajo perfil. A salir del ojo del huracán en la opinión pública.

Y esos dos hechos, un indigenista sin experiencia en el Poder Judicial, como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una panista de renombre en la presidencia de la Cámara de Diputados, les significan aires de “pluralidad”. No lo son.

La realidad es que con su mayoría en el Poder Legislativo al poder central de Morena le importa poco quién presidente las cámaras, cuando voto por voto pueden soportar la reforma que les plazca. Lo mismo sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya de suyo acotada por otras reformas como la nueva “supremacía constitucional” propuesta por Morena, que impide por ejemplo a los ministros elaborar sobre controversias constitucionales, al determina que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.

La pluralidad en el totalitarismo con el que Morena ejerce el poder en México, a partir de la Presidencia de la República, la mayoría en las cámaras legislativas y ahora la afinidad con los inexpertos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es como una fachada, un montaje político para fundamentar una democracia y una pluralidad que están lejos de representar, promover o preservar.

Aun en la pluralidad los discursos fueron harto distintos. Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Hugo Aguilar habló desde el resentimiento y con líneas discursivas muy similares a las de Morena, justificando el pasado inmediato de ese poder como excluyente y arbitrario, para llamar a la Corte como la “casa de la justicia”, la Diputada Kenia López, centró sus palabras de agradecimiento por la posición que ahora encabeza, en el honor, en el debate respetuoso, el respeto a las mayorías y a las minorías, y el valor de la palabra para todos los diputados que quieran disponer de la misma, en una presidencia que anticipa plural y democrática.

Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la República, sin experiencia más allá de las filias, y con una presidencia en la Cámara de Diputados, de una legisladora que sí cree en la pluralidad y el parlamentarismo, aunque estos no sean del interés del partido en el poder.

Adela Navarro Bello

Adela Navarro Bello

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Policía agredida por Lady Alcoholímetro presenta denuncia ante la FGJ-Cdmx y Copred.
1

#LadyAlcoholímetro, mujer que insultó a agente de CdMx, es denunciada ante Fiscalía

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
2

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

CdMx: Otra jornada de intensa lluvia deja 50 encharcamientos, 26 árboles caídos...
3

CdMx: Otra jornada de intensa lluvia deja 50 encharcamientos, 26 árboles caídos...

4

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Suprema Corte
5

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
6

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
7

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
8

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

9

Corte determina que Trump violó la Ley al desplegar a la Guardia Nacional en EU

OAJ incia actividades
10

Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

Playas de Nayarit
11

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

12

Trump impone aranceles a los envíos desde el extranjero. Amazon, ¿podrá sobrevivir?

La tormenta tropical "Lorena" se formó en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas toda la semana en seis estados del norte de la República.
13

"Lorena" se forma en el Pacífico; podría volverse huracán y ahogar con lluvias a BCS

Nabor Guillén, Subsecretario del Bienestar de Guerrero, es asesinado en Tixtla.
14

Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Bienestar de Guerrero, es asesinado en Tixtla

“Vamos bien y vamos a ir mejor”. Así se desvanecía su año de siembra, en el murmullo de la esperanza en el porvenir.
15

Vamos bien y vamos a ir mejor

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Suprema Corte
1

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores

CdMx: Otra jornada de intensa lluvia deja 50 encharcamientos, 26 árboles caídos...
2

CdMx: Otra jornada de intensa lluvia deja 50 encharcamientos, 26 árboles caídos...

3

Sala Superior del TEPJF instala nuevo pleno; se unen Claudia Valle y Gilberto Bátiz

Policía agredida por Lady Alcoholímetro presenta denuncia ante la FGJ-Cdmx y Copred.
4

#LadyAlcoholímetro, mujer que insultó a agente de CdMx, es denunciada ante Fiscalía

Xi y Putin destacan su relación bilateral "sin precedentes"; apuestan por cooperación.
5

Xi y Putin destacan su relación bilateral "sin precedentes"; apuestan por cooperación

Ronald Johnson, Embajador de EU, asiste a la primera sesión de la nueva SCJN.
6

"Confiamos en su éxito": Ronald Johnson tras asistir a la primera sesión de la SCJN

7

Trump impone aranceles a los envíos desde el extranjero. Amazon, ¿podrá sobrevivir?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró durante su Primer Informe de Gobierno que el país va bien y que le irá mejor. "No voy a fallar", prometió.
8

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum frena en su primer año nepotismo y reelección

Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; 1400 han muerto por terremoto del domingo.
9

Un nuevo sismo de 5.2 sacude a Afganistán; más de 1,400 han muerto por terremoto

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
10

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
11

Tribunal de Disciplina Judicial queda instalado; advierte cárcel a jueces corruptos

12

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez