Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de deliberación. El ritual legislativo tenía tiempos, guiones, aplaudidores y disidentes decorativos. Todo en nombre de una unidad nacional que servía para sofocar cualquier brote de autonomía".

Jorge Javier Romero Vadillo

11/09/2025 - 12:01 am

El Congreso se llenó de representantes electos en contiendas sin competencia. La oposición legal era tolerada como ornamento. El resto se barría con el aparato.
"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de deliberación. El ritual legislativo tenía tiempos, guiones, aplaudidores y disidentes decorativos. Todo en nombre de una unidad nacional que servía para sofocar cualquier brote de autonomía". Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Tras el cataclismo revolucionario, la República posrevolucionaria no rompió con la tradición: la relación entre el Ejecutivo y el Congreso mantuvo el sello de la subordinación. Los mecanismos de sometimiento cambiaron, pero no el resultado. El Legislativo se convirtió en un órgano de acompañamiento, funcional a la lógica del nuevo poder, domesticado para ratificar sin ruido.

Álvaro Obregón inauguró la nueva etapa con pragmatismo brutal: sobornos directos a los diputados para aprobar su iniciativa de creación de la Secretaría de Educación Pública. Dinero a cambio de votos. En las actas del Congreso quedaron los discursos inflamados; en los pasillos, la certeza de que cada voto tenía precio. Así se inauguró la relación entre el nuevo Ejecutivo posrevolucionario y el Legislativo: no con autonomía ni deliberación, sino con billetes. El nuevo caudillo entendió que no bastaba con ganar en el campo de batalla: había que comprar el respaldo del Congreso. Y lo hizo con la desfachatez de quien inaugura un método, no con la cautela del corrupto, sino con la seguridad del fundador.

Con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, Plutarco Elías Calles ideó una fórmula más estable. Ya no bastaban los sobornos. Había que institucionalizar la obediencia. El nuevo partido surgió como mecanismo para organizar la sucesión presidencial y dar cauce al reparto corporativo del poder. No se trataba de construir representación, sino de canalizar lealtades. A partir de entonces, el Congreso se llenó de diputados formales que eran representantes informales del Presidente.

El siguiente paso llegó en 1933, cuando se prohibió la reelección legislativa inmediata. La medida se vendió como democratizadora, pero su efecto fue el contrario: eliminó cualquier incentivo para la rendición de cuentas o la construcción de carreras parlamentarias. Los diputados dejaron de ser representantes y pasaron a formar parte del juego trianual de las sillas musicales: piezas desechables de un engranaje que castigaba el disenso y premiaba la sumisión. Sin posibilidad de reelección y sin base territorial real, sus carreras dependían del favor presidencial. Todos los cargos —los de elección y los del aparato burocrático— eran parte del botín repartido desde la cúspide. El Presidente no sólo gobernaba: repartía empleos, reciclaba lealtades y desactivaba cualquier amago de autonomía. Nadie construía poder propio; todos esperaban turno.

Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas se consolidó la subordinación legislativa con otro movimiento clave: la Presidencia del partido oficial se centralizó en la figura del Presidente de la República. Así se cerró el circuito. El Jefe del Ejecutivo era también jefe del partido. No sólo promulgaba leyes, también decidía quién las redactaba, quién las votaba y quién aparecía en la boleta. El Congreso se volvió una extensión de la voluntad presidencial, canalizada por el partido que lo cobijaba todo.

En 1946, con la creación del Partido Revolucionario Institucional, se afinó la ingeniería electoral. La nueva legislación estableció condiciones abiertamente proteccionistas: requisitos imposibles para los partidos opositores, restricciones al financiamiento, control vertical de los registros. El Congreso se llenó de representantes “electos” en contiendas sin competencia. La oposición legal era tolerada como ornamento. El resto se barría con el aparato.

Para simular pluralidad, el régimen ideó la figura de los “diputados de partido”: curules entregadas de manera proporcional a las formaciones que alcanzaran un porcentaje mínimo de votos. En apariencia, se abría el juego. En la práctica, se controlaba su alcance. Los diputados opositores podían hablar, incluso criticar, siempre que no afectaran las mayorías. El disenso era calculado, la pluralidad restringida, la oposición encuadrada.

La disciplina partidista fue otro de los instrumentos clave. Los diputados del PRI no respondían a sus electores —porque nadie los elegía realmente—, sino al Presidente y a su operador parlamentario, el coordinador de bancada, designado desde Los Pinos. La lealtad se premiaba con candidaturas futuras o cargos administrativos. La rebeldía se castigaba con el ostracismo.

El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de deliberación. El ritual legislativo tenía tiempos, guiones, aplaudidores y disidentes decorativos. Todo en nombre de una unidad nacional que servía para sofocar cualquier brote de autonomía.

Sin embargo, hacia finales de los años setenta, el modelo empezó a mostrar fisuras. La represión del movimiento estudiantil del 68, la creciente presión social, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y las tensiones dentro del propio PRI abrieron espacio para una reforma que reconociera, aunque con límites, la necesidad de ampliar la representación.

La reforma política de 1977, impulsada por el Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, fue el primer intento serio de incorporar a la oposición al juego institucional. Se modificó la fórmula electoral, se amplió la representación proporcional y se facilitó el registro de nuevos partidos. El objetivo era claro: despresurizar el sistema sin ceder el control. Pero el cambio fue real. La Cámara dejó de ser monocolor. La oposición ganaba presencia, aunque todavía sin poder.

Durante los años ochenta y noventa, las reformas se sucedieron: ampliación de plurinominales, reconocimiento a nuevas fuerzas, nuevas reglas de fiscalización, integración plural del Instituto Federal Electoral. El Congreso, poco a poco, empezó a parecerse al país.

El punto de quiebre fue la reforma de 1996. Se acabó el monopolio electoral del PRI, se dotó al IFE de autonomía real y se establecieron condiciones equitativas de competencia. Fue un nuevo pacto institucional. La pluralidad dejó de ser concesión y se convirtió en norma. El Congreso ya no era sólo un decorado. Se volvió arena de disputa política, espacio de negociación, lugar donde se podían frenar imposiciones. El régimen de partido hegemónico cedió paso a la democracia.

Fue una conquista costosa, frágil, pero valiosa. Porque por primera vez en la historia mexicana, el Legislativo adquiría autonomía frente al Ejecutivo. Se legisló con debate, se frenaron iniciativas autoritarias, se discutieron reformas relevantes. No fue la democracia perfecta, pero sí un paso firme hacia una República deliberativa.

Lamentablemente esa etapa no fue más que un breve espacio. Ese otro momento, en el que el Congreso se convirtió en un contrapeso real, será tema de la próxima entrega. Ahora quería mostrar cómo, durante casi todo el siglo XX, la subordinación del Legislativo fue regla, no excepción. Con excepciones contadas y controladas, el Congreso fue el escenario del ritual obediente: levantar la mano, aprobar sin leer, vitorear sin preguntar. La política se decidía en otra parte. La Ley era el último paso del trámite. El reparto del poder era vertical, y el Legislativo, una comparsa domesticada. La historia mexicana del siglo pasado se escribió desde la Presidencia, con un Congreso siempre en un sitio subordinado: disciplinado, dispuesto, y listo para aplaudir incluso a algún asesino serial, porque había que celebrar su rehabilitación como logro del régimen.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
1

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
2

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Explosión de pipa
3

CdMx publica LISTA de heridos y hospitales donde los atienden por explosión de pipa

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en CdMx, operaba sin póliza de seguro.
4

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en CdMx, operaba sin póliza de seguro

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
5

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Contralmirante Fernando Farías, señalado por ‘huachicol’ fiscal, obtiene suspensión.
6

Juez concede suspensión para no ser detenido a contralmirante señalado de huachicol

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
7

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
8

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
9

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

VERSUS Norma Piña
10

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Naasón Joaquín García, exlíder de La Luz del Mundo, enfrenta una condena por violencia sexual contra niñas en EU.
11

#PuntosYComas ¬ La Luz del Mundo, iglesia de abusos y con poder político y judicial

La Fiscalía de NY, en EU, acusa a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal que abusó de la iglesia de La Luz del Mundo.
12

EU detiene a la madre y a un sobrino de Naasón: los tres enfrentan cargos federales

Abuelo, padre y Naasón usaron como fachada La Luz del Mundo para abusar de mujeres y niñas en contubernio con otros miembros de la iglesia, acusó una víctima.
13

ENTREVISTA ¬ Abuelo, padre y Naasón han abusado sexualmente por décadas, dice víctima

Rusia niega objetivos en Polonia.
14

Rusia niega que ataques de drones a Ucrania incluyeran objetivos en Polonia

El Partido Acción Nacional exigió a las autoridades garantizar la seguridad de Becerra García, así como de toda la población en general del municipio de Coxquihui.
15

Casa del Alcalde electo de Coxquihui, Veracruz, es atacada con drones con explosivos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Partido Verde ha encontrado un gran negocio en su alianza con Morena.
1

Morena es el gran negocio del PVEM: en 2018 ganó 822 mil votos; en 2024, 4.7 millones

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en CdMx, operaba sin póliza de seguro.
2

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en CdMx, operaba sin póliza de seguro

Contralmirante Fernando Farías, señalado por ‘huachicol’ fiscal, obtiene suspensión.
3

Juez concede suspensión para no ser detenido a contralmirante señalado de huachicol

Rusia niega objetivos en Polonia.
4

Rusia niega que ataques de drones a Ucrania incluyeran objetivos en Polonia

Naasón Joaquín García, exlíder de La Luz del Mundo, enfrenta una condena por violencia sexual contra niñas en EU.
5

#PuntosYComas ¬ La Luz del Mundo, iglesia de abusos y con poder político y judicial

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
6

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Abuelo, padre y Naasón usaron como fachada La Luz del Mundo para abusar de mujeres y niñas en contubernio con otros miembros de la iglesia, acusó una víctima.
7

ENTREVISTA ¬ Abuelo, padre y Naasón han abusado sexualmente por décadas, dice víctima

Explosión de pipa
8

CdMx publica LISTA de heridos y hospitales donde los atienden por explosión de pipa

La Secretaría de Hacienda propuso elevar el IESP a refrescos y bebidas azucaradas en 2026.
9

Organización aplaude impuesto a refrescos, pero pide elevarlo a 7 pesos por litro

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
10

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
11

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

En esta etapa tienes que registrarte y llegar a un sorteo para saber si puedes adquirir entradas para el Mundial 2026. Lo puedes hacer desde este momento.
12

¿Cómo va sorteo de preventa para partidos del Mundial 2026? Aquí pasos para registro