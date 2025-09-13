Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa: 3 mil veladoras

"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan' simbólicamente a través de ellas".

Ernesto Hernández Norzagaray

13/09/2025 - 12:01 am

No fue casual que los organizadores de este acto cívico-político escogieran la explanada del Palacio de Gobierno, el corazón del poder político en Sinaloa.
"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan' simbólicamente a través de ellas". Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

¡Otro Culiacán es posible! ¿Dónde están?

Se leía claramente desde las alturas de la explanada del Palacio de Gobierno del estado de Sinaloa y del despacho del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Al ras del suelo se veía un sembradío infinito de luces ardientes que habían sido instaladas estratégicamente para recordar a los miles de desaparecidos en el último año en el estado de los once ríos.

Se trataba, en esa noche veraniega, de hacer luz contra la oscuridad, de hacer visible lo invisible y que, todas las voces, se hermanarán en una sola estampa, una imagen, un reclamo.

Que cada una de esas llamas se convirtiera en un recordatorio de una vida ausente, una exigencia contra la opacidad del poder y, reclamo contra la intolerable impunidad de quienes están detrás de cada uno de los desaparecidos.

Así, toda esa luz, generó claroscuros en los muros grises del Palacio de Gobierno simbolizando la tensión entre la memoria social y la indiferencia o impotencia del poder.

Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos "reaparezcan” simbólicamente a través de ellas y ocupan un lugar en el espacio público, en el centro del poder político, donde siempre debió ser tarea y sólo llegaron a convertirse en un número, una cifra, una gráfica luminosa de Excel para justificar la narrativa oficial de: “estamos revirtiendo la tendencia”.

Y es que, cuando se habla de este drama humano con muertos y desaparecidos que se vive en todos los estados del país, sorprendentemente, el relato de Palacio Nacional sólo menciona una baja en los homicidios dolosos cuando los desaparecidos aumentan exponencialmente.

La estampa de las velas y las frases esculpidas con sus llamas silenciosas, entonces, son un acto de presencia colectiva que desborda cualquier discurso oficial porque el número de velas confronta la narrativa gubernamental interesada en minimizar las cifras de decenas de miles de desaparecidos en los últimos siete años.

Y aunque, las velas, tradicionalmente, tienen en la cultura mexicana un sentido espiritual, religioso, aquí, adquiere un matiz cívico y político, donde las familias culichis crean un ritual que sustituya al Estado y cumpla su función de duelo y reclamo de justicia extendida, como se manifestó el pasado 7 de agosto y se ratificó el pasado jueves en los accesos de Palacio Nacional con el estruendo del grito: "¡Ya basta!".

Por ende, las velas son un acto mayor que sacraliza la memoria frente al poder que profana la justicia con su reiterada omisión o la tibia expresión de apoyo del Gobernador a la manifestación del pasado domingo aun cuando la multitud gritaba molesta: "¡Fuera Rocha!".

Entonces, no fue casual que los organizadores de este acto cívico-político escogieran la explanada del Palacio de Gobierno, que es el corazón del poder político en Sinaloa.

El edificio, iluminado por las llamas, se transformó en un altar de la impunidad: una franja del pueblo sinaloense llevó a la puerta del Gobierno las ausencias que éste no ha de ver y probablemente, nunca podrá resolver, y, espero, equivocarme, que el régimen opte por conculcar derechos ciudadanos para evitar nuevas estampas simbólicas.

No obstante, la gravedad de las desapariciones forzadas, la protesta de las familias, amigos y solidarios no fue estridente, no hubo violencia, no la necesitaba: el silencio se volvió más poderoso que el grito desaforado porque colocó al poder frente a un vacío aun con todos los medios, a su alcance, no puede negar.

En términos simbólicos, fue una acusación ética porque denunció que la autoridad electa por 623 mil votos no es capaz de garantizar la vida, la justicia, la verdad y aun con todo eso, no quiere irse y facilitar un Gobierno de transición.

Y, entonces, la comunidad sinaloense se levanta contra el olvido, las madres buscadoras y los colectivos sociales transforman el dolor individual en memoria colectiva.

Este gesto reafirma que la sociedad no está dispuesta a normalizar las desapariciones ni aceptar, el relato oficial. Las tres mil velas son técnicamente un contra discurso luminoso al poder político.

Y es que, mientras, el Gobierno administra cifras y discursos de gobernabilidad, la sociedad responde con un acto de memoria que desborda lo político-administrativo, y se instala en lo ético y lo simbólico: iluminar la ausencia, exponer la impunidad, y reclamar que la vida y la justicia no pueden seguir siendo negadas.

Cuando las velas se apagaron quedaron vivas los signos y símbolos de este ritual. Es, quizá, el mayor acto de resistencia simbólico que haya tenido el pueblo sinaloense contra la violencia criminal, el silencio y la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad de los gobernados.

Este acto ejemplar, me trajo a la memoria, el informe que presentó el escritor Ernesto Sábato en 1986 como presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y que llevó por título: "¡Nunca, jamás!", donde se hace un ajuste de cuentas con los militares por los 30 mil detenidos-desaparecidos durante el periodo de la dictadura de los generales Videla, Stroessner… y que, en democracia, fueron juzgados y sentenciados de ahí, la importancia, de la independencia del Poder Judicial.

Los nombres de la mayoría de esos detenidos-desaparecidos se encuentran registrados en piedra en un Memorial ubicado en los suburbios de Buenos Aires a un lado del río de la Plata, donde muchos de los desaparecidos terminaron en sus profundidades producto de los llamados “vuelos de la muerte”.

Se dirá en defensa, probablemente, con asombro que aquellos fueron los crímenes de una dictadura militar y que, en este caso, se trata de los cometidos por miembros de un cártel sólo que está demostrado que son producto de la connivencia crónica entre política y crimen organizado… ¿Entonces?

Los familiares de los desaparecidos por eso quisieron visibilizar la ausencia del Gobierno, por eso las tres mil veladoras encendidas para decir que no caben las ausencias de los desaparecidos y, mucho menos, de los encargados de garantizar la seguridad pública.

Quedan, para la memoria colectiva, aquellas llamas infinitas con su grabado en la conciencia colectiva: ¡Otro Culiacán es posible! ¿Dónde están?

Y, quizá, es hora de pensar en la construcción de un Memorial (o memoriales) de las víctimas para refrendar esta lucha contra la ausencia y el olvido.

Ernesto Hernández Norzagaray

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa: 3 mil veladoras

"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan'...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
1

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
2

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
3

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

4

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
5

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
6

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
7

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
8

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
9

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
10

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, publicó en X imágenes con la placa del auto de la madre que abandonó a su hija recién nacida en la GAM.
11

Auto en el que huyó madre que abandonó a bebé en la GAM, fue identificado; la buscan

La Fundación Michou y Mau ofreció apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de EU.
12

Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

13

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
14

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
15

El ICE se ensaña en redada de Chicago: asesina a un mexicano por "no seguir órdenes"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum anunció que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México.
1

Cierre de la gira presidencial será el 5 de octubre en el Zócalo, anuncia Sheinbaum

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
2

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

La Fundación Michou y Mau ofreció apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de EU.
3

Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
4

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
5

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
6

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

El asesino, Tyler Robinson, proviene de una familia blanca y cristiana que está registrada como republicana; su padre es Ministro religioso y expolicía.
7

El EU de Trump se ahoga entre sus miedos, disparos, discurso violento, armas, odio...

La SSC-CdMx informó que con motivo de las Fiestas Patrias implementará un operativo especial que incluye revisiones del Alcoholímetro durante todo el día.
8

Conduce sin Alcohol aplicará 24 horas del 12 y hasta el 16 de septiembre en la CdMx

El Secretario General de la OTAN anunció la puesta en marcha de una iniciativa para reforzar la vigilancia y defensa ante incursión de drones rusos en Polonia.
9

La OTAN anuncia envío de más tropas para defender Polonia de ataques con drones rusos

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
10

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

Normalistas de Ayotzinapa tomaron la Central de Autobuses del Norte de la CdMx, lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.
11

Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
12

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie