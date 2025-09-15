Fundar

Ser joven en un país de desapariciones

“Las desapariciones forzadas representan un problema político interminable que se traduce en un drama social que lacera a miles de familias".

Fundar

15/09/2025 - 12:05 am

Ser joven en un país de desapariciones.
“Las juventudes son víctimas directas, perpetradoras, buscadoras y sobrevivientes del miedo cotidiano". Foto: José Betanzos, Cuartoscuro

Por Alejandra Ramírez

Las desapariciones forzadas representan un complejo fenómeno que tiene múltiples aristas, son un problema político interminable que se traduce en un drama social que lacera a miles de familias a lo largo de país. Las juventudes son el sector de la población mayormente afectado por dicha práctica criminal: juventudes víctimas directas de desaparición, juventudes perpetradoras, juventudes buscadoras, juventudes que viven con el miedo de que les suceda dicha tragedia.

Casos paradigmáticos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el atroz hallazgo ocurrido en marzo de este año en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, dan cuenta del exceso de poder y crueldad ejercida sobre vidas de jóvenes quienes, ya sea por desaparición forzada, tortura o reclutamiento forzado, han sido víctimas de primera línea. 

Tampoco debemos olvidar hechos criminales acontecidos en masacres como –solo por mencionar algunos– la perpetrada el 31 de enero de 2010 en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un grupo de estudiantes del CBTIS 128 fueron atacados por un grupo de hombres armados, resultando en 15 jóvenes muertos. En un evento reciente, la masacre ocurrida el 17 de diciembre de 2023 en Salvatierra, Guanajuato donde un grupo de jóvenes que se encontraban en una posada, fueron atacados por un comando armado resultando en 12 jóvenes asesinados.

Sin profundizar en las particularidades que tiene cada uno de estos actos de violencia extrema, es evidente la condición de exposición y vulnerabilidad latente en la que se encuentra esta población. Dicha situación se explica con el concepto de juvenicidio que el académico José Manuel Valenzuela formuló para hacer alusión a la “...eliminación permanente y sistemática de jóvenes”. El juvenicidio tiene algunos elementos constitutivos entre los que se encuentra la precarización, la desigualdad y estigmatización de determinados grupos juveniles que los posiciona en condición de vidas prescindibles o desechables. 

En un panorama macro, tal situación se ancla en un sistema que, sostenido en políticas neoliberales, disminuye las opciones para que las y los jóvenes puedan desarrollar, persistir y prosperar con proyectos de vida dignos. En otras palabras y como lo señala la filósofa Judith Butler, el valor o disvalor de una vida está ligado a la asignación desigual de la precariedad de la vida que la maximiza para unas personas y la minimiza para otras. 

Tal situación va acompañada de un derecho desigual al duelo: hay vidas que importan y vidas que no importan; vidas que merecen ser lloradas si se perdieran y otras que no son merecedoras de ser lloradas y, por lo tanto, dignas de un duelo en su dimensión política, es decir, que dichas pérdidas convoquen e interpelen a que la sociedad se con-duela ante dichas vidas no realizadas: vidas que quedaron truncadas, detenidas, sin posibilidad al futuro.

Otro ángulo en el prisma de afectaciones que padecen las juventudes ante la violencia sociopolítica, es el de quienes han dejado de lado sus proyectos de vida para dedicar gran parte de su tiempo a la búsqueda de un ser querido. Tales son los casos de Helem, integrante del colectivo Uniendo Esperanza, en el Estado de México, cuyo padre desapareció en marzo del 2020 y fue localizado sin vida en el 2023; y Carlos Ramírez Chaufón, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, quien busca a su hermano Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, desaparecido en noviembre de 2019 en Lindavista, junto con dos jóvenes más.

Helem y Carlos, participaron en la jornada “Escucharnos ante la ausencia” organizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. 

Una de las actividades de dicha jornada fue propiciar un espacio de encuentro entre juventudes buscadoras y juventudes universitarias, esto con la intención de que pudieran compartir su experiencia testimonial en un entorno seguro e íntimo para la escucha. Entre algunas de las cuestiones que se colocaron en la colectividad, fue la que señala el significado de ser joven en búsqueda, la importancia de las redes de apoyo y las prácticas de cuidado para evitar una desaparición o actuar ante una situación así.

Algunos de los y las estudiantes, sobre todo mujeres, no contuvieron las lágrimas al escuchar los testimonios. Entre silencios, sollozos y la potencia de la palabra que circulaba a través de los conmovedores relatos, el llanto brotó como expresión de la congoja ante lo que se decía y el miedo al identificarse en tanto jóvenes, al saberse semejantes que no están exentos o exentas de ser víctimas de los riesgos reales al transitar las calles, usar el transporte público para salir a sus universidades, a sus trabajos o simplemente al estar en una fiesta o en el “lugar equivocado”: al ser personas ciudadanas de a pie, en zonas periféricas donde la vida cotidiana transcurre en contextos inseguros, donde tienen la certeza que salen de casa pero no de que regresarán.

¿En qué momento las aulas se volvieron espacios para compartir claves de cuidado que eviten una desaparición o saber reaccionar frente a la misma?, ¿lugares de encuentro para exponer, desde la experiencia, la necesidad de guardar un mechón de cabello, hacerse un tatuaje, conocer la rutina de los seres amados, y conocer todas las señas particulares por si un día se necesita buscarle e incluso, identificarle? 

No obstante, el estado de catarsis colectiva ante el sufrimiento del otro, algunas preguntas de las y los asistentes estaban dirigidas hacia qué hacer para solidarizarse invocando un “nosotros”, para activar ese empuje que tienen las juventudes respecto a accionar afectiva y políticamente en defensa de la vida ante las lógicas de muerte. El movimiento colectivo es una potencia del hacer frente al trauma cultural, que, siguiendo al sociólogo Jeffrey Alexander, “se produce cuando los miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento horrendo que deja marcas indelebles en la conciencia colectiva, marcando sus memorias para siempre y cambiando su identidad futura de manera fundamental e irrevocable”.

Es urgente escuchar a las juventudes, conocer sus sentipensares respecto a cómo la violencia modifica sus vidas, identidades y prácticas, atender a sus necesidades, el significado del tiempo presente que se desdibuja del derecho a una vida digna y segura donde realicen sus deseos y proyectos de vida. Pero también, estamos ante la urgencia de diseñar e implementar políticas de prevención que garanticen la seguridad y la vida de las juventudes, que el tiempo presente y futuro brinde la certeza de que las juventudes de generaciones contemporáneas y venideras no tendrán que ser el blanco predilecto.

*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

Fundar

Fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
1

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Grito de Independencia 2025.
2

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

Toy Story celebra 30 años
3

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
4

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

5

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
6

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
7

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
8

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan
9

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
10

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

11

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
12

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

Israel atacó con misiles la torre residencial Ghefari, una de las más altas de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás.
13

Ministro israelí plantea construir un vecindario de lujo sobre las ruinas de Gaza

Una usurpadora en el Poder Judicial
14

Una usurpadora en el Poder Judicial

Emiratos Árabes genera chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria
15

Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Grito de Independencia 2025.
1

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
2

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
3

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

4

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
5

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 15 muertos; 38 hospitalizados y 30 dados de alta

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
6

#PuntosYComas ¬ Edomex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

7

ENTREVISTA ¬ Suárez del Real cuenta: El primer corrido mexicano fue sobre Hidalgo

8

Bermúdez Requena pierde peticiones de amparo; será arrestado cuando llegue a México

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
9

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
10

Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

La Alcaldesa de LA garantizó seguridad del público en la celebración del 79 Festival y Desfile anual de Independencia de México en Los Ángeles estuvo blindada.
11

La comunidad mexicana toma calles de Los Ángeles entre el orgullo y el temor al ICE

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
12

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...