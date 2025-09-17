Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden ignorarlo para dejarlo pasar. Es, vaya, el elefante en la sala de Morena del que nadie quiere hablar. La pregunta es cómo no atender algo de tales dimensiones, que ahí está, a la vista ya de todos."

Adela Navarro Bello

17/09/2025 - 12:03 am

Adán Augusto López, Senador y coordinador de Morena, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente el pasado 20 de agosto. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Es tan grande, tan evidente, tan polémico, tan contundente y tan grave el problema de Morena que nadie en el partido o en el Gobierno quiere hablar de él. Pretenden ignorarlo, voltear hacia otro lado, minimizarlo con el fin de invisibilizarlo, no atenderlo ni enfrentarlo con la intención de que se olvide. Se trata de la corrupción, esa que prometieron combatir, pero a la que se sumaron sin contemplación, empoderados en cualquier nivel de gobierno o parentesco oficial.

Lo de Morena es de una incongruencia tal que lastima la inteligencia de la ciudadanía aunque le apuestan al olvido, a que la ya desfasada frase de “no somos iguales” siga permeando entre sus seguidores aunque eso es cada vez más difícil ante la evidencia física, gráfica y social de sus actos corruptos.

A siete años de tomar el poder desde la Presidencia de la República y de ahí a Estados, Municipios, Poder Legislativo y, a la fuerza, el Poder Judicial, ha quedado expuesto que en Morena el cambio, o la transformación como ellos la llaman, se concreta para servir sus intereses y nada más. No se trata pues de medidas tomadas en beneficio de los gobernados, o de la democracia, sino para oficializar la concentración de poder y, con ello, el acceso a las redes del sistema que utilizan para corromperlas.

Ni siquiera otras administraciones encabezadas por otros partidos, y que fueron utilizadas por Morena y su líder para ganar la presidencia de la República, tomándolas como ejemplo de lo que la corrupción era, tuvieron tantos casos y tantas sospechas como ahora, apenas a siete años dentro del poder, los contabiliza el partido oficial en México.

Efectivamente, si de alguien se aprovechó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer campaña y prometer un cambio, fue de los dos políticos que le antecedieron en la presidencia. Cuando él estaba en campaña los golpes eran casi por igual, tanto a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente emanado del PAN que gobernó el país entre 2006 y 2012, como a Enrique Peña Nieto, el priísta que llevó las riendas de México de 2012 a 2018. 

Del primero acusaba, acusó y acusa, la “guerra contra el narco” que encabezó, y que para marcar más distancia aun, López Obrador contrastó con su -también fallida- política pública de “abrazos no balazos”. Pero a quien más han utilizado para regodearse de la corrupción en aquel sexenio panista es al encarcelado por narcotráfico, entre otros delitos, Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad en el gabinete calderonista.

A pesar de todas las acusaciones, sornas, directas y “aniquiladoras” que López Obrador vertía sobre García Luna como paradigma de la corrupción en el sexenio de Calderón, no fue una autoridad mexicana la que detuvo, procesó y sentenció al exsecretario, sino el Gobierno de los Estados Unidos.

Del segundo, de Enrique Peña Nieto, el ahora expresidente y líder moral de Morena, solía decir que se trataba del gobierno más corrupto de la historia de México, aunque se centraba en básicamente tres hechos: la oscura red en el caso Odebrecht, un entramado de sobornos internacionales de la compañía brasileña que en el país tuvo su epicentro en Petróleos Mexicanos cuando esa paraestatal era titulada por Emilio Lozoya Austin; el caso detallado por los periodistas de Carmen Aristegui, de la adquisición de la que se conoce como la “Casa Blanca”, utilizada como residencia de la familia de Peña Nieto y habiendo realizado la transacción con la compañía constructora Grupo Higa, la favorita de Peña tanto en el Estado de México como en la República Mexicana, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al final, Emilio Lozoya, fue beneficiado por el sistema lopezobradorista. A cambio de delatar a otros políticos, antagónicos por supuesto al movimiento del expresidente morenista, ha recibido varios beneficios, entre ellos, la prisión domiciliaria. De la Casa Blanca se supo, en el mismo sexenio peñista, que la adquisición la hizo la exprimera dama y exesposa del priísta, la actriz Angélica Rivera, quien también la puso a la venta, y el caso no tuvo, en el sexenio de López Obrador, mayor consecuencia ni investigación, como tampoco sucedió con el caso Ayotzinapa, una afrenta aún pendiente a pesar de la aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam en el año 2022.

Ahora en el segundo sexenio morenista, son más los casos de sospechas y acusaciones de corrupción, que los utilizados por el exmandatario nacional tabasqueño. Para empezar, una red de más de cien personas, incluidos Vicealmirantes, de miembros de la Marina de México, partícipes del delito de huachicol y de huachicol fiscal, es decir no sólo defraudan a Petróleos Mexicanos, también a las arcas del país. El tema principal es que López Obrador dijo hasta el cansancio que él había combatido el huachicol y lo había eliminado, cuando la realidad, que ahora consta en carpetas de investigación en la FGR, es que ese delito estaba más vigente que nunca y dentro del gabinete del expresidente. Y considerando la frase que él mismo dijo, de que “de todo se entera el Presidente de la República”, es difícil no pensar que estaba al tanto, o por lo menos el almirante Rafael Ojeda, a quien han intentado deslindar con toda clase de retórica inválida, quien fue el promotor de las meteóricas carreras y ascensos en la jerarquía de la Armada de México, no sólo de sus sobrinos los Lagunas Farías, quienes encabezan la red del huachicol en la Marina, sino de otros elementos que fueron ascendiendo hasta llegar a posiciones en las que pudiera colaborar, a cambio de sobornos, en esta red criminal que generó millones de pesos ilícitos para beneficio de cientos de elementos de la Marina.

Y luego está el caso de Adán Augusto López Hernández, el otrora secretario de gobernación de López Obrador, que para tomar ese cargo dejó el Gobierno de Tabasco, donde había hecho su colaborador a un amigo cercano, en calidad de secretario de seguridad, y que hoy día está detenido por su participación no con, sino en, el crimen organizado, dado que es acusado de encabezar un cartelito o célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como La Barredora.

O los múltiples señalamientos de tráfico de influencias que pesan sobre los hijos del expresidente de México, el primero de la izquierda. O las decenas de casas que coleccionan sus principales colaboradores como Manuel Bartlett o Rocío Nahle, o el enriquecimiento repentino de notorios morenistas como el expresidente de la Cámara de Diputados y su esposa también legisladora, cubiertos de joyas, ropas, zapatos y accesorios de diseñadores de alta gama.

De hecho la mayoría de los morenistas que lejos de seguir las máximas de López Obrador, de vivir “en la justa medianía” con austeridad franciscana, se mueven en la opulencia, como el diputado Gerardo Fernández Noroña y su casa de 12 millones de pesos en Morelos, y quien abiertamente refirió que él no estaba obligado, en lo personal, a ser austero: “yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras”, dejando claro que la opulencia es para la clase gobernante, ahora de Morena, y la austeridad para los gobernados.

El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden ignorarlo para dejarlo pasar. Es, vaya, el elefante en la sala de Morena del que nadie quiere hablar. La pregunta es cómo no atender algo de tales dimensiones, que ahí está, a la vista ya de todos.

Adela Navarro Bello

Adela Navarro Bello

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Arturo Escobar durante la inauguración de la Convención Nacional del PVEM en la Expo Santa Fe. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
2

Reaparece Escobar, hongo verde en la sopa del PRI, ligado a desvíos y otros delitos

Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
3

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo.
4

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo. Acusa “golpe de Estado silencioso”

5

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

6

El consumo de coca creció en EU y “El Mencho”, en la montaña, es el gran ganador: WSJ

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk.
7

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
8

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

El Ruso recompensa
9

EU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por “El Ruso”, presunto líder del CDS

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
10

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

11

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

12

Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
13

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Robert Redford muere a los 89 años.
14

Robert Redford, actor estadounidense de leyenda, muere a los 89 años

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
15

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Arturo Escobar durante la inauguración de la Convención Nacional del PVEM en la Expo Santa Fe. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
1

Reaparece Escobar, hongo verde en la sopa del PRI, ligado a desvíos y otros delitos

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
2

Canadá confirma la visita de Mark Carney a México los días 18 y 19 de septiembre

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk.
3

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk

El Ruso recompensa
4

EU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por “El Ruso”, presunto líder del CDS

5

El consumo de coca creció en EU y “El Mencho”, en la montaña, es el gran ganador: WSJ

TEV quita triunfo a MC en Poza Rica; da por ganadora a candidata de Morena-PVEM.
6

Tribunal electoral de Veracruz revoca triunfo de MC en Poza Rica, y se lo da a Morena

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
7

#PuntosYComas ¬ En 8 años, los partidos políticos han perdido el 52% de su militancia

Las autoridades de Utah buscarán la pena de muerte contra Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk.
8

EU pedirá pena de muerte para asesino de Charlie Kirk, acusado de asesinato agravado

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.
9

Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
10

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

11

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Memphis; compara violencia con la de CdMx

Ebrard anuncia que México, EU y Canadá iniciarán consultas públicas del T-MEC.
12

México, EU y Canadá inician consultas públicas para revisión del TMEC, anuncia Ebrard