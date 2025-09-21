Gustavo De la Rosa

Y así va la vida...

"Y así se va el dia chateando, quejándose y ayudando. Mientras tanto los Habitantes de Gaza emprenden otro éxodo, rumbo a la nada, y el Secretario de Estado de EU visita a Netanyahu y lo apoya en su guerra…."

Gustavo De la Rosa

21/09/2025 - 12:04 am

Una mujer mira su celular. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

Escribir en estos días con ideas originales es verdaderamente difícil.

Qué decir que no se haya dicho o pensado de las últimas decisiones ejecutivas de Trump,

Cómo expresar el júbilo que sentimos por la derrota electoral de Miley y su ”Libertad Avanza” que no se haya expresado por los argentinos democráticos, que no retrocedieron ante amenazas, pobreza, el despido o la represión.

Qué decir del hecho histórico, verdaderamente histórico del primer grito femenino, como Presidenta, celebrando la Independencia en 221 años del México independiente.

Sin Embargo, el que sufre, dolor, olvido, desigualdad, en el mundo de la discapacidad, batalla con su vida junto con otros cobijandose con solidaridad y dejando constancia en el WhatsApp.

  • Buenos días.
  • Buenos días.
  • Buenos días.
  • Buenas tardes ya le mande en privado la foto de captura del depósito para la rifa aki le pongo copia.
  • *Hola compañeros buenas tardes, pido de su ayuda para esta persona esta muy, muy necesitada, y sufriendo mucho físicamente. Dura días sin comer por la necesidad que tiene.*
  • Con lo que puedan todo suma.*
  • *Vamos a unirnos para ayudar a esta mujer de veras me parte el corazón escucharla así y lo que está sufriendo. Les voy a reenviar unos mensajes de ella.*
  • Tengo espondilitis anquilosante degenerativa.
  • Es en la columna, son dolores intensos, pero ya no me pueden operar más ya que mis huesos se van desgastando.
  • Desgastando y ahora me salieron lipedema en las piernas.
  • Soy Yadira N.
  • ¿Y cómo podemos ayudarla? ¿A dónde le llevamos despensa o como le va a organizar?
  • Aquí está la dirección para los que gusten y puedan ayudarla.
  • Yo sugiero que se organice una buena despensa para la compañera que la está pasando bastante mal....y los que puedan apoyar económicamente, pues muy bien.
  • Pero en mi caso yo no puedo moverme mucho como para entregar.... necesito que recojan algo de despensa en mi casa o bien una dirección donde enviar por medio de Didi entregas.
  • Somos muchas personas en este grupo y poquito que ayude cada quien se hace una muy buena ayuda…
  • Hola disculpen alguna asociación para personas con cáncer personas adultas..
  • Hábleme al teléfono 614…yo le digo el domicilio y quien la atiende…

19 de septiembre de 2025

  • Buenos días a todos y todas ... Que tengan un hermoso día
  • *SIMULACRO DE ALERTA SÍSMICA LLEGARA A TU CELULAR A LAS 12:00 PM HOY*.
  • Hola compañera muchas gracias, al menos con estos 100 y los otros 100 ya tiene asegurada la comida del día de hoy le envío un audio de agradecimiento que me mandó.
  • Ya que ella conoce más a Yadira y sabe más del caso de ella y sus necesidades por si otros compañeros también pudieran ayudar un poco.
  • Compañera @⁨~Anna Gaby...🖤⁩ La compañera @⁨Ena Maria Murillo⁩ vive en la colonia Santa Rosa que es la misma donde vive la Sra. Yadira ya hablé con ella y nos va apoyar recibiendo en su hogar la despensa.
  • Sra @⁨Ena Maria Murillo⁩ si nos puede poner su domicilio, por favor.
  • Porque la Sra. Yadira vive sola y si abre la puerta pero no se mueve mucho, ni rápido, ni puede cargar cosas pesadas ya que por lo mismo que no se mueve tiene sus piernas bien hinchadas.
  • Haber que podemos juntar y apoyar para el día de hoy ya que una conocida mía le fue a llevar comida para antier y ayer.
  • Yo de igual forma en estos días voy a ir a darle una visitada y llevarle algo de despensa.
  • Buenas tardes,
  • sólo para comentar que ya vinieron para lo del apoyo del cheque me dieron unas hojas a llenar y me pidieron sólo copia de la INE mia como tutora y de mi nieto como el beneficiario.
  • Bendiciones para todos bonito día.
  • Y si alguien tiene, quiere y puede aquí envío la tarjeta de la Sra. Yadira todo suma compañeros por poquito que sea para ayudar en esta situación que de verdad es muy triste y lamentable la que está pasando la Sra. Yadira.
  • Muy bien, pues ahí está. Tenemos dos opciones ... Quien pueda ayudar sabemos que dios se lo multiplicará…
  • Con todo gusto.
  • E. María M.
  • Terrazas #...
  • Col. Sta. Rosa.
  • Casa naranja entre calles 6a. y 8a.
  • Tel. 614-..... cel.
  • 614-..... de casa.
  • Bendiciones para todos bonito día.
  • Una disculpa compañeros y compañeras, la situación de la silla de ruedas que requería nuestra compañerita Ana Gabriela ya fue entregada por la compañera Thelma, muchas gracias a ambas por este, pues estar aquí en en esta asociación y sobre todo por pues integrarse a la cadena de favores. Bendiciones para todos Delmita Dios te bendiga por apoyar a nuestra compañera Anita y en serio pues muchísimas bendiciones para las dos.
  • Buenas tardes... para los que necesitan servicio médico.... hay en gimnasio barous...dé calle 15...de 3:00 de la tarde a 7:00.... De lunes a viernes....sin costo de la consulta médica y sí tiene medicamento, el se los da.
  • K le siga llegando la ayuda...a nadie nos sobra pero todos podemos compartir un poco para que una persona en su situación salga adelante.
  • Le deposite $200 qué le sean útiles.
  • Yo también le mando un dinerito $200 y una despensa, pero que alguien la recoja.
  • Buenas tardes a todo los compañeros de este grupo, para ver dónde puedo hablar para que se lleven unos perros que hace unos día vinieron y nos dejaron fuera de la casa. Tengo dos nietos y me da miedo que les vaya a picar una garrapata, que anda mucho eso de esa picadura de ante mano muchas gracias.
  • Compañera, marque al 072.
  • Mando $300, pues para que pague la luz y compré medicamento para sus llagas pobrecita.
  • Yo por ejemplo vivo al norte, se me complica ir tan lejos así que a mi me parece mejor depositarle lo poquito que yo pueda, va a ser mi granito de arena para animarnos compañeros.

Y así se va el dia chateando, quejándose y ayudando.

Mientras tanto los Habitantes de Gaza emprenden otro éxodo, rumbo a la nada, y el Secretario de Estado de EU visita a Netanyahu y lo apoya en su guerra….

En Ecuador se dan manifestaciones contra Novoa.

Y así va la vida Rodando, Rodando por el planeta.

Gustavo De la Rosa

Gustavo De la Rosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

