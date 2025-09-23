Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del crimen organizado, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas".

23/09/2025 - 12:02 am

Trabajadoras sexuales en Cancún, Quintana Roo. Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro

La trata de personas se instala en la vida digital, opera en redes sociales, chats de videojuegos y aplicaciones de citas. Explotación sexual y reclutamiento de víctimas se despliegan en pantallas de uso cotidiano.

En ese contexto, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, conmemorado este 23 de septiembre, es momento para plantear mecanismos concretos de defensa.

Las líneas de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 089 y SOS Mujeres *765 son herramientas de un ecosistema de atención con algo poderoso: la voz de quienes se atreven a denunciar.

Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del crimen organizado, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, de acuerdo con UNODC.

Plataformas que en apariencia son espacios de interacción inocente se convierten en terreno fértil para el engaño, chantaje y coerción. Entornos de juego en línea como Fortnite, Roblox o Free Fire son usados por los tratantes para crear avatares falsos e infiltrarse en la vida de niños y adolescentes.

La estrategia es tan sistemática como perturbadora: detectar fracturas emocionales, estimular aislamiento del entorno familiar y preparar el terreno para la explotación.

Frente a este panorama se necesita un ecosistema de respuesta inmediata y confiable, donde cada llamada de auxilio se traduzca en acción concreta. El 9-1-1 no sólo atiende emergencias médicas o de seguridad: en el caso de la Trata funciona como la puerta de entrada a un sistema de intervención que puede detener un proceso de explotación en curso.

La línea 089, al garantizar el anonimato, rompe el círculo de miedo en familiares, vecinos o testigos que saben, pero no denuncian. Y la línea *765 SOS Mujeres representa un salto cualitativo: un espacio de atención especializada que coloca en el centro la voz de las mujeres, capaz de interrumpir violencias normalizadas y abrir rutas de acompañamiento integral.

Estas herramientas operadas desde el C5, así como la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas 800 5533 000 del Consejo Ciudadano de la CdMx, constituyen un ecosistema de protección que une tecnología, operadores capacitados y voluntad institucional. Funcionan como una red de contención donde el silencio deja de ser aliado del crimen.

El enemigo es sofisticado, muta con cada avance tecnológico. Ahí está el desafío institucional y ciudadano: prevenir, monitorear y anticipar.

Este 23 de septiembre, el mensaje no es solo la conmemoración simbólica, sino una llamada a la acción.

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

