Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

"Sin embargo, justo entonces fue que en Estados Unidos, una derecha nacionalista y cristiana encabezada por Trump, logró llegar a la Casa Blanca y los vecinos separados por el Río Bravo empezaron a marchar por caminos ideológicos no sólo diferentes sino opuestos y que reafirman que su vecindad sigue siendo realmente distante."

Lorenzo Meyer

25/09/2025 - 12:05 am

Hace 40 años un agudo y experimentado corresponsal extranjero -Alan Riding- fue asignado por The New York Times para que residiera en nuestro país y se adentrara en las entrañas políticas y culturales de México, las examinara desde la óptica de su periódico y de su propio bagaje cultural –él de un británico nacido en Brasil y cuyo público era básicamente norteamericano-. El resultado fue, además de una larga serie de artículos periodísticos bien armados, un libro sobre la naturaleza de la relación entre México y Estados Unidos: Vecinos Distantes. La geopolítica había colocado a México lado a lado de Estados Unidos pero el desarrollo de los respectivos procesos de los dos países -políticos, económicos y culturales- los habían mantenido históricamente muy distantes. Por un tiempo pareció que justamente la distancia subrayada por Riding iba camino a disminuir gracias a la adopción en México de las ideas neoliberales norteamericanas y a la integración formal y real de las economías de los países vecinos, pero finalmente no ha sido el caso, al menos no por lo que respecta a la orientación política: en Estados Unidos su Presidente, Donald Trump, no mostrado mucho interés en preservar la integración económica y en México están aumentando las dudas al respecto. Por otra parte, nuestro país dejó atrás su sistema de partido único y las elecciones nacionales ya dejaron de arrojar resultados increíbles -en 1988 Riding volvió a México escribió un artículo donde el supuesto triunfo de Carlos Salinas no salía bien parado- y la oposición de izquierda pudo llegar pacíficamente al poder. Sin embargo, justo entonces fue que en Estados Unidos, una derecha nacionalista y cristiana encabezada por Trump, logró llegar a la Casa Blanca y los vecinos separados por el Río Bravo empezaron a marchar por caminos ideológicos no sólo diferentes sino opuestos y que reafirman que su vecindad sigue siendo realmente distante.

Hoy es muy claro que Estados Unidos está modificando el equilibrio tradicional de sus fuerzas políticas y lo está haciendo de forma rápida y notable al punto que tanto su proceso político interno como su conducta como gran potencia imperial han quedado bajo el control efectivo de una derecha extrema que en unos pocos años casi se ha desembarazado de los contrapesos tradicionales que ponían límites a las tentaciones de abusos del poder por parte del Ejecutivo tanto en ámbitos internos como externos.

Es claro que la pérdida relativa de poder de las fuerzas políticas moderadas en el país vecino del norte tiene ya efectos negativos para México y que la dinámica de los procesos políticos que tienen lugar al norte del Río Bravo hace temer que por ahora están dadas las condiciones para que esa dinámica se mantenga. Lo peligroso es que nuestro país tiene zonas de vulnerabilidad frente a Estados Unidos muy evidentes y a las que afecta la derechización estadounidense.

Una y otra vez el conservadurismo del nacionalismo y cristiano norteamericano ha mostrado que su guía en el ejercicio del poder no es tanto la Biblia como  los manuales de realpolitik y que por tanto Estados Unidos no tiene ya empacho en dejar de lado el principio de la igualdad jurídica de los estados cada vez que convenga o que simplemente no es práctico seguir pretendiendo que Washington debe aceptar los principios centrales del derecho internacional pues en su condición de superpotencia puede y debe guiarse por su propia interpretación e interés de lo que está bien y de lo que está mal en materia de política exterior e ignorar pronunciamientos como los de la ONU o la Corte Internacional de Justicia.

La transformación un tanto sorpresiva del discurso de Washington hace hoy más difícil que antes el poder predecir los movimientos y objetivos de largo plazo de la Casa Blanca. La derecha tradicional norteamericana, aquella encabezada en su tiempo por Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan o Richard Nixon, por ejemplo, era relativamente más clara en sus proyectos globales, regionales y bilaterales que la derecha extrema trompista. Y ese es un gran problema para un México que busca su futuro marchando por la orilla izquierda de su historia mientras Estados Unidos marcha por orilla derecha de la suya.

Todo lo anterior conduce a concluir que la actual naturaleza unipolar de la estructura de poder del sistema internacional más los procesos políticos dentro de Estados Unidos han ido estrechando el espacio donde México puede ejercer sin grandes riesgos su independencia o soberanía.

La frontera compartida lleva a que ciertas decisiones políticas internas norteamericanas de Estados Unidos inevitablemente afecten de inmediato de manera sustantiva a México. Tal es actualmente el caso de la agresiva campaña norteamericana de localización, captura y expulsión de trabajadores indocumentados y que pueden contarse por millones. También lo es la política de reindustrialización anunciada por Trump que pretende incentivar el retorno a territorio norteamericano de plantas industriales ya arraigadas en México. Otro problema interno del país vecino, la drogadicción, ha llevado a Washington en sostener en la práctica que esa adicción es un problema cuya raíz se encuentra al sur de su frontera por la oferta de sustancias prohibidas por parte de los carteles mexicanos; carteles que, supuestamente, las autoridades mexicanas no combaten como debieran. Desde la óptica del Gobierno de Trump la gran demanda de drogas al norte del Bravo y el contrabando de armas en dirección contraria -norte sur- simplemente no tienen el peso que merecen como factores que han afectado y siguen afectando a México, y que deben ser encarados con mayor enjundia por Washington.

Desde la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC y TEMEC) el valor del comercio bilateral México-Estados Unidos alcanza montos notables (138 mil millones de dólares sólo en el primer trimestre de este año) y de ahí que la “guerra de los aranceles” que Estados Unidos ha declarado al resto del mundo tenga el potencial de afectar y mucho a las exportaciones de México que, en un 80 por ciento, están destinadas al mercado estadounidense. Hoy la política arancelaria de Washington es una Espada de Damocles sobre un sector clave de nuestra actividad industrial y de la agricultura de exportación. Y la lista de vulnerabilidades mexicanas en la relación estrictamente bilateral con Estados Unidos debe incluir también el manejo de los ríos internacionales, el turismo, el medio ambiente, etc.

Tras el asesinato de Charlie Kirk en Utah, este cofundador de Turning Point USA y muy eficaz difusor de la ideología trumpista del nacionalismo cristiano, se ha convertido en un mártir y profeta de la extrema derecha norteamericana. Pues bien, en junio este exponente de la visión del trumpismo duro declaró: “De todos los líderes mundiales, a quien más detesto es a la Presidenta mexicana (Claudia Sheinbaum)… honestamente esta mujer puede causar más daño a los EU que Putin” (podcast de Charlie Kirk Show en la red Truth Social del 9 de junio de 2025) ¿La razón de tamaña afirmación?: los comentarios que la Presidenta había hecho en las mañaneras en torno a las razones de las protestas básicamente pacíficas de los mexicanos y sus simpatizantes en California contra las redadas del ICE (Servicio e Inmigración). Esa y otras declaraciones de Kirk en igual sentido pueden tomarse como indicadores del grado de hostilidad del trumpismo militante hacia México y que puede ser base de apoyo a políticas antimexicanas por parte de Washington.

EN CONCLUSIÓN. El entorno político internacional en el que se tiene que mover actualmente la 4T es muy complicado y demanda de nuestro gobierno mucha prudencia más dosis de buena suerte. La opinión pública mexicana pareciera tener conciencia de las dificultades que le están generando al Gobierno de Claudia Sheinbaum la política interna y externa del país vecino: una encuesta de opinión internacional destaca que en México el 68 por ciento de los encuestados percibieron a Estados Unidos como la principal amenaza para su país en tanto que sólo el 32 por ciento lo consideró su aliado principal, (encuesta levantada en 24 paises por el Pew Research Center y publicada el 08/07/25). Así pues, la distancia entre México y su vecino del norte que subrayó hace tiempo Alan Riding ha evolucionado, pero no ha desaparecido.

https://lorenzomeyercossio.com/

[email protected]

Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer Cossío. Es historiador y politólogo especializado en las relaciones internacionales y en los procesos políticos de México. Obtuvo su licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México(Colmex), y un posdoctorado en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es autor, coautor y editor de más de 30 libros de referencia sobre historia y política de México. Tiene distinciones nacionales e internacionales como las de Profesor Emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Profesor Emérito de El Colegio de México y Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en 2011.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
3

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
4

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

6

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
7

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

8

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
9

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
10

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Valle de Bravo
11

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
12

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
13

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

Adán se derrumba, él y su grupo
14

Adán se derrumba, él y su grupo

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud; prohíbe la venta de “bebidas energéticas” a menores.
15

Comisión de Salud aprueba reforma que prohíbe venta de bebidas energéticas a menores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

José Luis Abarca obtuvo un amparo que le evitaría cumplir la condena de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
2

José Luis Abarca obtiene un amparo para frenar condena de 92 años en su contra

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
3

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

4

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

Celaya: se reporta asesinato de policía y su hijo
5

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
6

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
7

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

8

#PuntosYComas ¬ Un eventual juicio Político contra Adán Augusto duraría 3 meses

La FGJ-CdMx informó en un boletín su disposición a apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa.
9

FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

La problemática de las fugas de aguas negras en la Zona Metropolitana de Monterrey es imparable
10

Monterrey se hunde en aguas negras: reportan más de 793 mil fugas desde 2019

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
11

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
12

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador