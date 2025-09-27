Ernesto Hernández Norzagaray

¿Crisis de gobierno con Claudia?

"En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca será una autocracia sólida porque su fortaleza dependerá de la presión que ejerzan los vecinos del norte. Y eso, en alguna forma, es crisis de gobierno".

Ernesto Hernández Norzagaray

27/09/2025 - 12:01 am

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, y su homólogo Donald Trump. Fotos: Mario Jasso, Cuartoscuro/ X @WhiteHouse

Si entendemos por crisis de Gobierno que el Poder Ejecutivo pierde capacidad de gobernar de manera estable, eficaz y legítima, vamos, que hay un quiebre de estabilidad y funcionalidad entonces podemos encontrar elementos de crisis en el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El proyecto de la Cuarta Transformación en sí mismo contempla elementos disruptivos en el estatus, pues implica un cambio de régimen y eso afecta los intereses de la vieja élite como lo hemos visto en una serie de decisiones al menos polémicas, cuando no abiertamente contra el interés de la Nación (cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la planta de hidrocarburos de Dos Bocas y el no fortalecimiento de Pemex; el Tren Maya y la devastación de la selva del sureste; la elección popular del Poder Judicial y el fin de la carrera judicial…)

Sin embargo, toda crisis de gobierno enseña siempre tiene un detonante que llega a volverse incontrolable por más esfuerzos e inversión que se hagan para tenerlo bajo control.

Durante el Gobierno de Porfirio Díaz la crisis tuvo como detonante la pérdida de legitimidad política y la emergencia de una presión social armada; durante el Gobierno de Victoriano Huerta fue la falta de legitimidad, especialmente por la ausencia de reconocimiento internacional, en particular, ojo, del Gobierno estadounidense que derivó en rebeliones y en división de las élites. 

Durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la crisis fue por la pérdida de legitimidad por la forma sangrienta como terminó el conflicto estudiantil y durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, fue por el “error de diciembre” que, recordemos, derivó en una pérdida de confianza internacional, violencia política y debilitamiento de su partido. 

Y la última gran crisis de Gobierno, fue la del conflicto poselectoral de 2006, que provocó una gran polarización social, el cuestionamiento de la legitimidad del Presidente Felipe Calderón y las protestas masivas que apresuraron cambios en materia electoral para calmar a las fuerzas obradoristas.

Por supuesto, no todas estas crisis de gobierno implicaron la caída del Presidente en turno o el cambio de régimen, pero sí un quiebre en la legitimidad, funcionalidad y estabilidad que obligó a impulsar transformaciones en el sistema político. 

El Gobierno de Claudia Sheinbaum que escasamente ha cumplido el primer año tiene problemas de origen por ser un periodo de continuación del Presidente López Obrador y eso significa que ha heredado las intrincadas redes de colaboración entre la política y crimen organizado, como lo demuestra fehacientemente el escándalo del “huachicol fiscal” incluso, de última hora, con el narcotráfico.

Esto mina silenciosamente la legitimidad que le otorgaron los votos a Claudia Sheinbaum por más que los asesores de la Presidenta, y ella misma con pasión, se esfuercen en lo interno con encuestas de alta valoración, la narrativa de que “todo está bajo control” y que AMLO “está en el corazón del pueblo” porque en lo externo, y particularmente las expresiones y compromisos con Trump y Rubio, dicen una cosa distinta.

Y todo ello, genera percepción que, recordemos, ésta es el asiento de toda legitimidad política. 

Quizá no estamos todavía en una crisis de Gobierno, como la tuvieron otros presidentes, sino en una crisis de gobernabilidad en algunos estados por la presencia de cárteles que no dan reposo a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y están provocando una pérdida de soberanía interna, incluso no es difícil imaginar que los líderes de esas organizaciones criminales se sientan traicionados y actúen en consecuencia. 

Esta semana, por ejemplo, en Culiacán probablemente una de las fracciones del Cártel de Sinaloa atentó en pleno día contra una nieta del Gobernador Rubén Rocha. 

Y es que, por la pauta, “colaboración”, sostenida con la administración Trump ya no se pudo continuar con la tolerancia que en 2021 garantizaron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una docena de gubernaturas. 

La situación alarmante obligó a un cambio de estrategia frente a las elecciones presidenciales de 2024, dónde la intervención abierta del Presidente López Obrador y la indolencia de la mayoría de los miembros de los organismos electorales contribuyeron a un triunfo amplio de la Presidenta Sheinbaum.

Sin embargo, el factor criminal levantó la mano y enturbió los triunfos amplios de la coalición “Juntos haremos historia” dejando una estela de operadores, dirigentes y candidatos asesinados y esa dinámica, que muchos pensaron acabaría con la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, no se ha cumplido sino ha empeorado porque la violencia criminal va en ascenso -aunque el oficialismo manipule las cifras como en algún momento lo hicieron los colombianos que dejaron de hablar de los desaparecidos para centrarse en los homicidios dolosos y de esa forma, hablar de una “tendencia a la baja”.

Pero esa narrativa no está anclada a la realidad, todos los días son asesinadas entre 80 y 100 personas y eso genera percepción e incertidumbre, de que la guerra la están ganando los criminales y que el Gobierno a pesar de los cambios en la ley, los mayores presupuestos y el aumento de elementos en el sistema de seguridad nacional no logra contener la violencia (un ejemplo es Sinaloa, donde se libra una guerra entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa desde hace más de un año y esa guerra, ha dejado más de dos mil muertos y otro tanto de desapariciones forzadas)

Lamentablemente en la lógica de la 4T, no cabe la máxima leninista de “dos pasos adelante, un paso atrás”, porque se parte de la idea equívoca de para qué hacer cambios, sí teniendo los tres poderes se puede administrar el relato y la legitimidad.

Y es que esta visión falsa tiene una limitación estamos en una época globalizada y no existen islas autocráticas y eso, lo ha mostrado con absoluta claridad, la relación con la Administración Trump que aprovecha la entereza dogmática de sus interlocutores para imponer su propia agenda y obtener beneficios en la relación bilateral (migración, comercio, seguridad).

O sea, en lugar de que la circunstancia nacional favorezca una reconsideración en el proyecto autocrático y llame a fortalecer las instituciones de la democracia se sigue una “fuga hacia adelante”.

En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca será una autocracia sólida porque su fortaleza dependerá de la presión que ejerzan los vecinos del norte.

Y eso, en alguna forma, es crisis de Gobierno.

Ernesto Hernández Norzagaray

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Crisis de gobierno con Claudia?

"En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

2

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
3

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
4

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
5

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

James Comey, exdirector del FBI descarta sentirse atemorizado por enfrentarse al Departamento de Justicia de EU.
6

Exdirector del FBI niega tener miedo a la Justicia de EU; acusa venganza de Trump

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
7

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
8

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

La Corte Suprema autorizó el viernes al Presidente Trump congelar cuatro mmdd en fondos de ayuda extranjera que habían sigo asignados por el Congreso.
9

La Corte Suprema de EU autoriza a Trump congelar 4 mil mdd para ayuda extranjera

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
10

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

Valle de Bravo
11

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
12

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Adán Augusto acusa de campaña conservadora reportaje de Televisa.
13

Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
14

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

15

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
1

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

Dos unidades del Metrobús chocaron entre sí luego de que el conductor de una unidad de la Línea 2 del impactara con otro camión cerca de la estación Xola.
2

Unidades del Metrobús se impactan cerca de la estación Xola; reportan 12 lesionados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
3

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
4

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
5

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
6

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
7

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

El INEGI informó el avance registrado en las exportaciones nacionales en agosto pasado que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.
8

Exportaciones de México suben 7.4% en agosto: Inegi; aranceles de Trump no merman

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
9

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

Rafie Ollah Shouhed, un migrante de origen iraní, todavía tiene problemas para respirar, después de ser brutalmente agredido por agentes del ICE.
10

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

Leonardo Lomeli, rector de la UNAM, aseguró que la institución no está rebasada ante recientes hechos de violencia.
11

La UNAM no está rebasada por actos de violencia: Rector; se afinarán protocolos, dice

Miles marchan en la CdMx a 11 años de Ayotzinapa
12

A 11 años de Ayotzinapa, miles exigen justicia; "buscaremos en cada rincón": padres