Fabrizio Lorusso

Tiempos sombríos y trascendencia de Ayotzinapa

"Ayotzinapa trasciende porque muestra tramas transexenales y nudos irresueltos, desde sus antecedentes, en el contexto de uno de los estados más pobres y golpeados por la represión desde hace décadas, hasta el presente distópico de la desaparición de jóvenes, con sus futuros, y el entierro masivo de cadáveres que reaparecen y reivindican memoria".

Fabrizio Lorusso

02/10/2025 - 12:05 am

A 11 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, familiares y estudiantes de diversas escuelas, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

Son tiempos sombríos. Es un íncipit muy banal para una columna del 2 de octubre. A estas alturas, escuchamos la expresión cada vez más. En muchas, demasiadas, conversaciones, comentando del genocidio israelí en Gaza, el asolo de la muerte y sus imágenes en vivo, y la impotencia ante ello. Hablando de los planes de colonización y tierra arrasada en Palestina por parte de dos criminales como Trump y Netanyahu. Viendo la hipocresía de las decadentes expotencias europeas y el cinismo de sus gobernantes que comercian y venden armas a Israel, y tímidamente apoyan el espejismo de “los dos estados”: sí, pero cuando ya no existan palestinos para hacerlo. Su plan para supuestamente parar la masacre es un insulto a la humanidad, un acto de bullying geopolítico, la imposición de la ley del más fuerte.  

En esta fecha, memoriosa de la matanza de Estado en Tlatelolco en 1968, el texto es sombrío, dudoso, y retoma el hilo del pasado-presente para reflexionar sobre el presente-presente, a 11 años de no-justicia y no-verdad en el caso Iguala-Ayotzinapa. La herida abierta de Ayotzinapa, 11 años después: memoria, impunidad, nuevas generaciones y un espejo que sigue doliendo, ha titulado un diario local guanajuatense al relatar de un conversatorio que tuvimos en la Universidad Ibero León el 25 de septiembre. Atinado. Pues se trató de compartir resonancias, trascendencias y memorias intergeneracionales, entre docentes y estudiantes, acerca de la noche de Iguala, la masacre y la desaparición de 43 jóvenes, estudiantes también, de los cuales, quizás, nunca conoceremos el paradero. O no tendremos responsables, perpetradores condenados e instituciones imputadas de un crimen de Estado.

Sobre Ayotzinapa mucho se ha dicho y escrito, y no se pretende aquí descubrir el hilo negro. Hemos pasado por varias fases históricas, al menos seis, al respecto. 

Una son los antecedentes, desde la mal llamada “guerra sucia” de contrainsurgencia contra movimientos sociales y disidencia, siendo las normales del país, particularmente la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, focos de atención y represión estatal de larga data. Y más recientemente, cabe recordar que al menos 10 normalistas de Ayotzinapa han sido asesinados entre 2011 y 2024 por fuerzas policiacas. 

Luego, la segunda es la llamada “noche de Iguala”, el 26-27 de septiembre de 2014, y la fabricación de la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam y su banda de funcionarios, ya sean prófugos, acusados penalmente, o bien, promovidos dentro del aparato público. En esta fase, gracias al buen periodismo, a la sociedad civil, a personas defensoras de derechos y al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzó a construirse un discurso y análisis alternativo, a contracorriente de la narrativa tóxica oficial, desmontada poco a poco entre 2015 y 2017. Asimismo, emergía la realidad sombría de las fosas clandestinas masivas alrededor de Iguala, los colectivos buscadores se multiplicaban en todo el país, así como la propia desaparición de personas como dispositivo de terror, control, ocultamiento.

En una tercera fase, AMLO prometió la resolución del caso, dar con el paradero de los muchachos, y en campaña el movimiento de los papás de los 43 se acercó al político tabasqueño. Como primer acto de Gobierno creó el 1 de diciembre de 2018 una comisión de la verdad sobre el caso y luego una fiscalía especial, dentro de un discurso inicial de justicia transicional y después de foros de diálogo, paz y reconciliación, llevados a cabo en varios estados, entre esperanzas y expectativas de avanzar en contra de la violencia y la injusticia endémicas. Al mismo tiempo, sin embargo, el Presidente electo, primer mandatario de izquierda en 80 años, comenzaba un peligroso viraje hacia las fuerzas armadas.

En una cuarta etapa, todavía entre 2019 y 2022, hubo avances importantísimos en el caso, el GIEI volvió a trabajar en México, hasta entregar su VI y último informe en julio del 2023. Ayotzinapa fue declarado crimen de Estado por Alejandro Encinas, titular de CoVAJ. Sin embargo, con las presiones de Gertz Manero en contra del Fiscal especial Omar Gómez Trejo y de la presidencia a la CoVAJ para apresurar resultados y aprehensiones, el andamiaje institucional y la confianza del movimiento social, y de los propios papás y mamás de Ayotzinapa se vinieron para abajo.

Este parón, como quinta fase, duró de finales de 2022 al 2024, año electoral, y se debió al blindaje militar, a la opacidad y la resistencia de las fuerzas armadas, sobre todo del ejército y el 27 Batallón de Iguala, para entregar folios que podrían esclarecer parte del caso y el paradero de un grupo de 17 normalistas, así como para ser investigadas y sancionadas, en su caso. Esto se juntó con la indolencia de la FGR y las dimisiones “forzadas” del fiscal especial que más había progresado en emitir órdenes de arresto contra civiles y militares, y en realmente reconstruir todo el expediente. Se veía luz, hasta 2022, pero fue tapándose hasta desaparecer (casi) del todo. Ya no ha habido avances, las pistas planteadas por expertos y comisiones no fueron perseguidas y aclaradas, y aumentaron los ataques del Gobierno en contra de muchos actores sociales e interlocutores clave en el caso.

En la sexta fase, ya se cumple un año, casi, de Gobierno de Claudia Sheinbaum, hubo cinco reuniones entre la Presidenta y/o gobernación con los padres de los 43, pero los avances concretos no se ven. El tema de las desapariciones, en efecto, había quedado ausente dentro de la agenda gubernamental, hasta la emergencia mediático-política que suscitó el caso Teuchitlán, en marzo pasado. Más tecnología, menos presupuesto, más búsquedas, ningún hallazgo, y quizás la promesa de recurrir nuevamente a grupos externos de especialistas, esta vez por parte de la ONU. Sin embargo, todavía no conocemos la verdad sobre los 43, no hay ninguna condena a la fecha y los 24 militares acusados o implicados están libres, en sus domicilios o en el limbo dorado del Campo Militar Número 1, en espera de juicio.

Para cerrar este resumen y respetar el título de la columna, simplemente menciono los elementos de trascendencia de Ayotzinapa, más allá de los altibajos y los enterramientos de verdad y justicia a los que hemos presenciado en estos años. Y su trascendencia, en efecto se debe más al movimiento social y la organización colectiva que a cambiantes propósitos gubernamentales a lo largo de tres sexenios.

Desde el inicio, la violencia en Iguala logró una inédita visibilidad y se transformó en acciones globales, seriales, semanales, solidarias.

Los hechos fueron construyéndose rápidamente como acontecimientos históricos, por ende, objeto de disputa política y narrativa entre fuerzas asimétrica: por un lado, el gobierno y la fiscalía, con los medios corporativos dominantes y criminalizadores de las víctimas, y por otro los medios independientes, las personas expertas y solidarias, los propios acompañantes, abogados e integrantes del círculo cercano a los papás y mamás de los 43.

El patrón de persistente impunidad en Ayotzinapa es espejo del mismo, triste, fenómeno estructural que viven más de 130 mil familiares y víctimas directas de la desaparición en el país, y de muchos otros crímenes que no son procesados y sancionados por la justicia. Por eso es trascendente, porque es el espejo de muchos más casos y de la acumulación de agravios en el país.

Se trata de un crimen de Estado que el mismo estado reconoce, pero oculta, mostrando cómo sus aparatos sean contradictorios, fragmentados y complejos, autoritarios y abiertos a la vez, pero finalmente en su conjunto promueven la procuración de injusticia y el encubrimiento. Es el espejo de las masacres del pasado que se clona en el presente en espiral. No hay justicia transicional posible en estas condiciones, sobre todo tras el empoderamiento exponencial, histórico sí, pero también más agudo en el sexenio pasado, de las fuerzas armadas. Hilo rojo de múltiples violencias en la historia del país, del siglo XX al XXI.

Ayotzinapa trasciende porque muestra tramas transexenales y nudos irresueltos, desde sus antecedentes, en el contexto de uno de los estados más pobres y golpeados por la represión desde hace décadas, hasta el presente distópico de la desaparición de jóvenes, con sus futuros, y el entierro masivo de cadáveres que reaparecen y reivindican memoria.

Ayotzinapa es trascendente porque existe en muchos territorios de México. Es producto de la descomposición y recomposición de la legalidad, la ilegalidad y la paralegalidad que caracterizan intrincadas redes mafiosas, en donde el Estado, la política, le economía, la empresa y los intereses transnacionales, los grupos criminales, paramilitares y armados terminan cooperando o disputando, se coluden o compiten en un sinnúmero de combinaciones y franquicias delictivas y marcas de la muerte. Son el brazo necropolítico de una gubernamentalidad neoliberal que trasciende un caso, trasciende el gobierno y hasta las partes y polos políticos, ya que está incrustada en arreglos institucionales, acuerdos ideológicos y económicos, geometrías variables del poder decidir quién y cómo ha de morir o desaparecer.

Por otra parte, Ayotzinapa ha detonado cambios: legales, políticos, ideológicos, sociales, de percepción sobre la desaparición, paulatinamente, como todo cambio desde abajo, pero consistentemente también. Nació un renovado movimiento de personas buscadoras que han podido mostrar pautas de moralidad y dignidad para con el resto de la sociedad, comenzando a quebrar tejidos de miedo e indiferencia ante las violencias. 

Para las nuevas generaciones, como emergió de las opiniones vertidas en nuestro conversatorio universitario, la lucha contra el olvido y la acumulación de memorias de resistencia no son palabras vacías sino elementos de una ética trascendente que puede permear acciones colectivas, relaciones sociales y expectativas sobre el rumbo de nuestras comunidades, más allá de la academia, así como presentes más dignos contra el olvido y visiones de un país con justicia.

Fabrizio Lorusso

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Inaceptable

"Y hay que decirlo así, tal cual es: el ejército terrorista y genocida de Israel acaba de...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
1

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Israel desata la ira del mundo; protestas estallan AL y Europa
2

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
3

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
4

Israel ataca flota humanitaria que iba a Gaza y suma un mayor rechazo internacional

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
5

Arlin, Sol y Carlos sí fueron secuestrados por Israel. La SRE no confirma de Ledesma

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
6

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
7

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
8

"Alito" Moreno amaga con denunciar a CSP por "calumnias" sobre predios en Campeche

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
9

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
10

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El ejército de Israel interceptó la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde mueren de hambre.
11

Israel intercepta flotilla de 40 barcos con ayuda para Gaza, donde mueren de hambre

12

La 4T y Palestina

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
13

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta ante el aumento de fraudes con llamadas del extranjero con falsas ofertas de empleo.
14

¿Te han llamado del extranjero? ¡No contestes! La SSPC alerta por fraudes; así operan

El senador Adán Augusto fue captando viendo el futbol mientras el titular de la SHCP comparecía.
15

Adán Augusto ve partido de la Champions en plena comparecencia del titular de la SHCP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
1

Israel ataca flota humanitaria que iba a Gaza y suma un mayor rechazo internacional

Vector Casa de Bolsa, anunció la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, luego de ser acusada de lavado de dinero por EU.
2

Vector, sancionada por EU, anuncia transferencia de cuentas y activos a Finamex

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB: Amador
3

Hacienda descarta recesión y prevé crecimiento de 2.3 por ciento del PIB ante Senado

Protestas pro palestinas estallan en México
4

VIDEOS ¬ México se suma al clamor global por Palestina y la Flotilla Global Sumud

5

Entrada de remesas cae 8.3% en agosto; suman cinco meses de contracciones

Raúl Miguel 'N', "El Messi", fue detenido la tarde de hoy en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
6

La SSC-CdMx detiene en Iztapalapa a "El Messi", vinculado con la Familia Michoacana

En Querétaro, la renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado terminó en caos y en lo que Morena acusó como un descarado robo de la elección.
7

VIDEO ¬ La renovación de Mesa Directiva del Congreso de Querétaro termina en trifulca

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
8

"Alito" Moreno amaga con denunciar a CSP por "calumnias" sobre predios en Campeche

El senador Adán Augusto fue captando viendo el futbol mientras el titular de la SHCP comparecía.
9

Adán Augusto ve partido de la Champions en plena comparecencia del titular de la SHCP

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
10

Arlin, Sol y Carlos sí fueron secuestrados por Israel. La SRE no confirma de Ledesma

Uno de los programas más importantes de apoyo a estudiantes de educación media superior vuelve a abrir su convocatoria: la Beca Universal Benito Juárez.
11

Beca Benito Juárez: Consulta fechas y requisitos para realizar tu registro en línea

Israel desata la ira del mundo; protestas estallan AL y Europa
12

Israel desata la ira en todo el mundo por el ataque a la flotilla de ayuda para Gaza