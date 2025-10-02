Israel ataca flota humanitaria que iba a Gaza y suma un mayor rechazo internacional

La Global Sumud Flotilla es una misión pacífica y no violenta que transportaba ayuda humanitaria y civiles de más de 40 países, entre ellos los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo. El secuestro de la flotilla a manos de militares israelíes ha generado un repudio internacional.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– El Ejército de Israel desencadenó una nueva ola de repudio en el mundo al interceptar en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones, y secuestrar a la tripulación que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, compuesta por 500 activistas de 40 países, entre ellos los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

De México hasta Estambul, miles de personas salieron este miércoles a manifestar su solidaridad con la flotilla y expresar su rechazo al asalto de las autoridades israelí que desde 2007 mantiene un cerco ilegal en la Franja de Gaza, que impide la llegada de ayuda humanitaria.

En la protesta que tuvo lugar en la Ciudad de México, en el Hemiciclo a Juárez frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, David Peña, abogado experto en derechos humanos, sostuvo que hasta la tarde del miércoles se había confirmado la detención de tres mexicanos: Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Ernesto Ledesma Arronte y Carlos Pérez Osorio.

“Estos tres mexicanos ya están detenidos. Normalmente se había establecido comunicación con ellos por medio de la Embajada de México en Israel. El procedimiento que sigue es de asistencia y protección consular.Nos informa Relaciones Exteriores que durante un lapso de 12 horas van a estar incomunicados, no se va a tener contacto con ellos hasta el día de mañana que probablemente, todavía no confirma Relaciones Exteriores la hora, se pueda tener ya contacto físico con ellos”.

David Peña indicó que se han establecido notas verbales con el Gobierno de Israel para conocer las razones y las condiciones de la detención, e indicó que se tiene información de que las autoridade de este país han adoptado el protocolo de deportación inmediata. “No hay la intención, según nos dijeron, de hacer una acusación de carácter penal, la acusación sería el ingreso ilegal entre comillas a territorio israelí porque desde luego que las embarcaciones no estaban en territorio israelí, estaban en aguas internacionales y, en todo caso, esa franja territorial de mar es de Gaza, no es de Israel”.

Las maniobras militares y el bloqueo de ayuda humanitaria que sostiene Israel en la zona han propiciado que más de medio millón de personas estén atrapadas en la hambruna, la indigencia y la muerte, como ha sostenido Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que ha subrayado que se trata de un crimen de guerra.

El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu —contra quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad— sostuvo hace una semana en la Asamblea General de la ONU que no hay hambruna gracias a la entrega israelí “de dos millones de toneladas de alimentos, 3 mil calorías al día” por palestino. Una situación que contradice los distintos informes de organizaciones de derechos humanos y activistas que han clamado por acabar con el cerco que impide la llegada de ayuda.

Precisamente uno de los esfuerzos internacionales para remediar esta situación fue el que encabezó la Global Sumud Flotilla, que zarpó desde Barcelona, en España, el domingo 31 de agosto. Este miércoles, fue asaltada en aguas internacionales cuando se encontraba a 129 kilómetros de las costas de Gaza.

“Fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria para romper el cerco que existe desde 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional”, sostuvo en un video la mexicana Arlín Gabriela Medrano Guzmán.

La historia no somos nosotros. Recuerden en jamás dejar de gritar por G*aza y cualquier injusticia del mundo, la verdad nos hará libres. La revolución de los pueblos del mundo es latente. Venceremos AM. Regresaré. pic.twitter.com/AM2qOWETWt — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) October 1, 2025

Y ahondó: “Solicito al Gobierno mexicano, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente que pueda regresar segura a casa, que pueda abrazar a mi familia que está resistiendo. También hago un llamado al pueblo mexicano para que alcemos la voz ante una injusticia y colonización que nos impacta directamente a todas y todos, pues este proyecto no es solamente sobre el pueblo palestino, sino es el reflejo de nuestra humanidad. Desde el río, hasta el mar, Palestina vencerá”.

Por la tarde del miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Juan Ramón de la Fuente, informó que la embajada de México en Israel “ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable”, aún cuando el secuestro de los connacionales en aguas internacionales implicó, precisamente, una flagrante violación al derecho internacional.

Otras naciones adoptaron medidas más enérgicas como Colombia. El Presidente Gustavo Petro anunció el miércoles la expulsión de "toda" la legación diplomática israelí presente en su país. “Hay un nuevo crimen internacional de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha anunciado que "sale toda la representación diplomática de Israel en Colombia". Petro exhortó además al Ministerio de Exteriores a emprender "todas las demandas respectivas, incluso en la Justicia israelí", por lo que ha "invitado" a abogados internacionales a brindar su apoyo junto a letrados colombianos en esta causa.

El Gobierno de Chile, con una nota remitida a los medios, expresó su "grave preocupación" ante lo sucedido, denunciando que las acciones del Ejército israelí hacia la flotilla "vulneran la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario".

El Presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó a su vez la "brutal agresión perpetrada" por las autoridades israelíes contra la flotilla con un mensaje en X donde ha denunciado un "acto de violencia inaceptable". Así, ha apuntado directamente a Netanyahu por lo que ha dicho es "un atropello a la dignidad humana" y una "política de terrorismo (...) contra" el pueblo palestino de Gaza. "Este hecho demuestra, una vez más, la absoluta indiferencia e impunidad del régimen israelí hacia la vida de inocentes y la legalidad internacional", ha añadido, antes de hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se sume a la condena de estas acciones alegando que "el silencio es complicidad".

La iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod. Poco antes, la flotilla difundió un vídeo grabado con anterioridad de los activistas en el que, en previsión de ser detenidos, denuncian las acciones del Ejército de Israel.

“Si estás viendo este video es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelí o por fuerzas que apoyan a Israel. Pido con urgencia a todos mis familiares, amigos y paisanos mexicanos que hagan presión al gobierno mexicano para que se me libere lo más rápido posible”, se escucha en el mensaje de la mexicana Sol González Eguía.

Hola, mi nombre es Sol González y si estás viendo este video es porque hemos sido secuestrados por fuerzas de ocupación israelí. Pido con urgencia a todos mis paisanos mexicanos que hagan presión al gobierno mexicano para que se me libere lo más pronto posible. Hago… pic.twitter.com/lSkkzbzpLm — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) October 1, 2025

“La Global Sumud Flotilla es una misión pacífica y no violenta que transporta ayuda humanitaria y civiles de más de 40 países. Interferir en nuestro paso es ilegal y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra”, se lee a su vez en un comunicado publicado este 1 de octubre por la mexicana.

El periodista mexicano Ernesto Ledesma narró los momentos previos al asalto, cuando estaban a escasas millas de Gaza. “Nosotros estamos aquí en la embarcación ‘Ohwayla’, estamos haciendo enlaces con distintos medios de comunicación presentando la información y aquí están las compañeras y compañeros del ‘Ohwayla’ ya listos para el asalto que cometerá el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el secuestro a los más de 500 participantes de la Global Sumud Flotilla de más de 50 países del mundo”.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió en sus redes sociales cómo el Ejército Israel emitió una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación, aún cuando se encontraban en aguas internacionales.

"Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", se escuchaba en el mensaje retransmitido desde la distancia. Incluso el Gobierno israelí aseguró que el único propósito de la flotilla "es la provocación", ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios, mismos medios que están bajo control de ese país.