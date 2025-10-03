Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

"Y es en este caso de Partido de Estado que vale la pena denunciar el papel de Televisa, que fue ni más ni menos que un pilar fundamental del viejo régimen autoritario. Eso no es ningún secreto: como es sabido, no sólo la Secretaría de Gobernación fungía de filtro censor sobre lo que Televisa podía informar o no, sino que, sin atenuantes, sus locutores ejercían un papel de voceros oficiosos del régimen".

Héctor Alejandro Quintanar

03/10/2025 - 12:05 am

https://youtu.be/hGX5Yr39Ec0

En días recientes se hizo pública la serie PRI: Crónica del fin, a través de la plataforma Vix, de Televisa, documental que alberga voces diversas, de priistas, expriistas, expresidentes y algunos especialistas, con miras a relatar el debilitamiento del partido tricolor en los últimos cincuenta años de historia mexicana. Con un balance audiovisual que ameniza los capítulos, y una selección de los dichos de los entrevistados que le da línea al relato, la docuserie, escrita y dirigida por Denise Maerker, pareciera querer tener como objetivo el revelarnos una historia oculta.

Y ahí radica el error de la serie, cuya principal fortaleza es, acaso, haber expuesto en vía audiovisual elementos que no son ocultos ni discretos, y que desde otros trabajos periodísticos y académicos ya se habían expuesto a veces a profundidad. Y, si hablamos de forma generosa, una segunda virtud de la serie es que expone a algunos entrevistados sin tapujos, lo que hace que se muestren tal cual son, con toda su perfidia y corrupción, como es el caso de Carlos Salinas confesando con miseria las prácticas sucias ejercidas por su partido en coyunturas electorales.

Y es lo que la docuserie no dice lo que aquí debe resaltarse. Es ya un conocimiento general, y real, que el PRI encabezó un régimen autoritario, de excepcional duración a nivel mundial, y que muchas de sus peores taras no fueron expuestas por la “Prensa Vendida”, donde sin duda se incluye a Televisa, cuyo jerarca, Emilio Azcárraga Milmo, se definió sin pudor como “un soldado del PRI” que hacía televisión “para los jodidos”.

¿Qué relación hubo, pues, entre el consorcio mediático y el PRI? De entrada, cuando se aborda un tema como el del partido tricolor, siempre es necesario volver a los clásicos. En 1981 se publicó en México, por la editorial Siglo XXI, el libro El partido de la Revolución Institucionalizada, de Luis Javier Garrido, uno de los más insignes intelectuales del Siglo XX mexicano, obra que se convirtió en un clásico de la Ciencia Política mexicana y que inauguró una ruta historiográfica que influyó sobremanera en el estudio de los partidos políticos en nuestro país.

El libro de Garrido fue definido por un jurado universitario de la Sorbona de París, encabezado por el teórico Maurice Duverger, como “la investigación más completa” que se haya hecho sobre un partido político en América Latina, y en ese estudio, el intelectual mexicano dio un aporte central gracias a que reformuló con acierto una pregunta metodológica. Mientras los científicos mexicanos solían preguntarse cómo era el PRI, y llegaban a respuestas acertadas pero parciales sobre la definición del Partido, Garrido entendió que la pregunta que había que hacerse era no la de “cómo es el PRI”, sino “cómo había llegado a ser así el PRI”.

El resultado de la investigación arrojó un hecho revelador. El PRI no era un partido hegemónico, como aseveró el teórico italiano Giovanni Sartori, porque para que un partido logre preeminencia por la hegemonía se requiere de que ese partido goce de convencimiento social, es decir, tanto partido, sociedad política y sociedad, comparten un sentido común que no es una imposición vertical sino resultado de una reciprocidad e ida y vuelta, lo cual le da legitimidad al gobierno, en un hecho donde todos los partidos democráticos tratarían de ganar ese consenso y ser hegemónicos.

Y la preeminencia del PRI no provenía de ese convencimiento social y de esa legitimación. El dominio priista de la vida pública provenía de que ese partido tenía una relación privilegiada con las instituciones estatales mexicanas, cuyos recursos materiales, logísticos, monetarios y simbólicos usufructuaba de manera ilegítima, y en exclusiva, lo que, aunado a un silencio social, hacía en los hechos imposible la competencia democrática, porque ningún otro partido contaba con esos recursos y por ende podría ganar alguna elección.

Así, el PRI no era un partido hegemónico sino un Partido de Estado, esos que definimos como aquellos que no nacen de la sociedad para ganar democráticamente el  poder, sino que nacen desde la cúspide del poder para conservarlo. Así, la fortaleza priista no nacía de una vigorosa representación social, sino, entre otras cosas, de un acceso ilegítimo a recursos estatales y a un verticalismo presidencialista que fungía de un complejo arbitraje de las disputas políticas, donde el Presidente ejercía, con un poder descomunal, al mismo tiempo, de Jefe de Estado, Jefe de las Fuerzas Armadas y Jefe de Partido.

No puede entenderse la ausencia de información y de crítica en el Siglo XX sin asumir a Jacobo Zabludovsky como el principal publirrelacionista del priismo por años, y como voz cantante de la persecución ideológica a las oposiciones partidistas y sociales.

Más aún, Televisa, como Quinto poder, acrecentó su poderío económico al amparo del PRI, en una serie de connivencias no sólo editoriales sino empresariales y en el usufructo del espacio radioeléctrico, que es un bien nacional. Con esos elementos, vale pensar que cuando se habla de los recursos simbólicos del Estado, la referencia central sea a Televisa y su forma inequitativa, injusta y vil de otorgar acceso a sus medios, sobre todo la televisión, espacio que jugó un rol tan determinante en el pasado reciente, que terminó por gestar un poder de tal tamaño, que de 2005 a 2012 construyeron una candidatura presidencial, con un figurín de opereta como Peña Nieto como guiñapo, quien al final benefició ilimitadamente a la televisora.

Son esas ausencias de la responsabilidad de Televisa en el fortalecimiento del PRI lo que le resta lustre a la serie hoy expuesta. Pareciera ser, en el mejor de los casos, un intento tardío de revelar las cosas a toro muy pasado, ya en un momento donde denunciar el fraude de 1988 o las bajezas del PRI salinista tiene importancia de memoria histórica, pero no de oportunidad periodística, pues las cosas tienen que informarse no sólo con veracidad, sino también en su momento.

En el peor de los casos, el documental podría ser un intento de Televisa de deslindarse del monstruo que ayudó a crear. Pero es ahí donde surgen las dudas. Podrá desaparecer el PRI, pero no el priismo. Y también eventualmente podrá desaparecer Televisa, pero no eso que llamaríamos el televisismo, es decir, el oportunismo y silenciamiento de la información en función no del interés público sino de intereses facciosos. Y ahí está la cargada mediática reciente en favor del porro Alito, para ejemplificarlo.

Héctor Alejandro Quintanar

Héctor Alejandro Quintanar

Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Inaceptable

"Y hay que decirlo así, tal cual es: el ejército terrorista y genocida de Israel acaba de...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
2

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
3

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

4

“El Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, es detenido; aseguran drogas y armas

Venezuela denuncia acercamiento de aviones cazas de EU a sus costas.
5

Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
6

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

7

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
8

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

"Alito" amagó con una denuncia "nacional e internacional" contra Sheinbaum, luego de que ésta señalara posible lavado de dinero en terrenos expropiados.
9

Dije que parecía haber adquirido propiedades con recursos ilícitos: CSP sobre "Alito"

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
10

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El Presidente Donald Trump formalizó ante el Congreso que EU está “en un conflicto armado” contra cárteles, según un “aviso confidencial” que retoma NYT.
11

Trump formaliza ante el Congreso que EU está “en un conflicto armado” contra cárteles

12

Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

13

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

14

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
15

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
1

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

2

Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

3

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

Venezuela denuncia acercamiento de aviones cazas de EU a sus costas.
4

Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

5

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

6

“El Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, es detenido; aseguran drogas y armas

7

UNAM exige a Israel liberación de Arlin Medrano y otros 5 mexicanos de la Flotilla

La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández.
8

#PuntosYComas ¬ El proceso para conformar nuevos partidos avanza a cuentagotas

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
9

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

10

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

11

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
12

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado