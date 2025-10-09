María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"

María Rivera

09/10/2025 - 12:00 am

Amigos y familiares de Kimberly Moya bloquearon periférico para exigir a las autoridades que la localicen. Foto: X @CIUDAD_SATELITE

Siguen sucediendo, querido lector. Las desapariciones en el país, y específicamente de mujeres jóvenes. En el Ajusco, en Tlalpan, en Naucalpan, en Nayarit, en todas partes. Madres y padres desesperados buscan a sus hijas que “desaparecieron” en el camino a su casa tras sacar unas copias, en una excursión, tras tomar un pesero. Son adolescentes y jovencitas a las que no se sabe qué les ocurrió días, semanas, meses después. 

Lo más probable es que hayan sido secuestradas porque en este país hay todo tipo de negocios criminales como la trata de personas, o porque en este país la impunidad es monstruosa y cualquiera puede secuestrar, matar o “desaparecer” personas sin rendir cuentas ni enfrentar las consecuencias. Por eso este país está sembrado de fosas clandestinas: los criminales saben que pueden secuestrar, asesinar y enterrar personas sin que ninguna autoridad, ni local ni federal se los impida.

Ahí están los diversos grupos de madres buscadoras en todo el país escarbando la tierra porque el Estado ha sido incapaz de encontrar a sus familiares desde hace décadas. Gobiernos vienen y gobiernos van y la situación continúa; no importa si son panistas, priistas o morenistas. En esta área no hay ninguna transformación, es el mismo cinismo, la misma insensibilidad con las víctimas, la sordera más ofensiva de quienes celebran que México “va muy bien”, mientras jóvenes mujeres siguen desapareciendo sin que las autoridades den con los responsables, mientras se van sumando cada vez más madres y padres desesperados ante la peor tragedia que podría ocurrirles. 

Gobiernos que desprecian a las víctimas, de manera profunda, porque ponen en entredicho sus supuestos logros, y que hacen como si no sucediera, minimizan el tema o sencillamente omiten el dolor de los familiares de sus discursos auto celebratorios. Así pasó este domingo, cuando en los discursos de celebración del año de la llegada del “segundo piso” de la transformación, las jovencitas desaparecidas no aparecieron ni en los discursos.

A la primera mujer Presidenta del país y a la segunda Jefa de Gobierno mujer en la ciudad no les importan las adolescentes que están desaparecidas ahora mismo, no lo suficiente como para encontrarlas, echar mano de los recursos de seguridad que se requieran y dar con ellas. Tampoco a la Gobernadora morenista del Estado de México, Delfina Gómez, donde secuestraron a Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, de 16 años, que no volvió de imprimir una tarea, hace seis días. Drones vuelan, policías revisan, detienen a un hombre, pero de la adolescente, nada. 

Sus familiares cerraron el periférico hace unos días para reclamar por su búsqueda y Kimberly sigue sin ser encontrada, como miles de personas que han “desaparecido” en este país sin que las autoridades las encuentren. Pero no solamente, Pilar Orozco la madre de María Isabella Orozco Lozano de 16 años, está desesperada. Su hija desapareció en Tlalpan, tras tomar un camión, hace más de un mes, cerca del Ajusco donde desaparecieron otras dos jovencitas, sin dejar rastro ¡Un mes, querido lector, y las autoridades de la Ciudad de México no la han podido encontrar! 

Como en los años noventa, en Ciudad Juárez, están desapareciendo mujeres jóvenes y como en aquellos años, las autoridades no están haciendo nada efectivo para encontrarlas. No importan las declaraciones que den sobre lo que han hecho, sino que den resultados ¿Dónde está Isabella y dónde está Kimberly? ¿quién se está llevando a adolescentes en la vía pública o en el transporte público o de los caminos del Ajusco? Las autoridades tendrían que responder estas preguntas y si es que no pueden, tendrían que renunciar, porque el tiempo pasa y ellas siguen sin ser encontradas, sin recibir ayuda, seguramente atrapadas en un infierno.

Y es que qué terror, querido lector, para las mujeres jóvenes tener que vivir en este país carcomido por la inseguridad y el crimen, donde una muchacha no puede salir a sacar copias sin correr el riesgo de ser secuestrada, donde otra no puede tomar un camión sin correr el riesgo de no llegar a su destino. Qué terror, que una mujer no pueda ir a hacer senderismo en el Ajusco porque puede no volver como le ocurrió a la alumna de la UNAM, Ana Amelí García Gámez, tras una escalada en el Pico del Águila, hace casi tres meses.

¿Cómo es posible que las autoridades sean incapaces de encontrar a las personas? ¿cómo es posible? ¿y el súper Secretario de Seguridad, dónde está? ¿dónde está la policía de investigación? 

Resulta evidente que sólo hay dos respuestas para el asunto: o las autoridades son cómplices o son incompetentes. Sea cual sea la respuesta, la ciudadanía tendría que exigir que, si no pueden realizar su trabajo con eficiencia, renuncien porque no están cumpliendo con su trabajo: policías municipales, estatales y federales, comisiones de búsqueda que buscan, pero no encuentran a nadie. 

La primera obligación del Estado es proveer seguridad a las personas, y despues justicia. Si el gobierno no puede cumplir con estas obligaciones fundamentales, está incumpliendo su función más elemental. Porque no, querido lector, los operativos de seguridad y grandes escándalos de corrupción y detenciones del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, no están orientados a proteger a la ciudadanía de las mafias, ni a las mujeres de los criminales, sino en servir a los intereses del Gobierno de Estados Unidos, o conseguir más impuestos, pero la ciudadanía está completamente indefensa. ¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!

María Rivera

María Rivera

María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
2

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
3

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
4

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
5

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
6

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
7

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
8

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

9

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
10

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

11

La pax americana en época de Trump

12

El nuevo régimen

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
13

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

14

Vapeo: delito por instrumento

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
15

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
1

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
2

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
3

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
4

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

5

CLOSE UP ¬ Los brazos ultraderechos de Netanyahu: ¿quiénes son Ben-Gvir y Smotrich?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que el homicidio de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como "Micky Hair", fue un ataque directo.
6

#PuntosyComas ¬ García Harfuch impulsa la lucha contra el crimen con inteligencia

Fraude robo de vehículos
7

¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

8

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial: presenta Plan México

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
9

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
10

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
11

De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
12

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN