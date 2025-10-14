Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

"Atribuirle a un partido político el fenómeno natural de lluvias torrenciales es una estupidez, tanto como asegurar que esa persona que ora votó por Morena y que, si así lo hizo, merece ser damnificada".

Álvaro Delgado Gómez

14/10/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=vz7iqUTwOVg

Las tragedias sólo alegran a los miserables, a los mercaderes del dolor humano, a los zánganos repletos de odio. Como con la pandemia, el huracán Otis y el rancho de Tehuchitlán, las devastadoras inundaciones en cinco estados tienen extasiados a los chacales, desde Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Moreno Cárdenas hasta Claudio X. González y Joaquín López Dóriga.

Las pérdidas humanas y la destrucción del patrimonio de miles de mexicanos exigen una investigación seria sobre si hubo negligencia y si fallaron las previsiones para alertar a la población ante las potentes lluvias que habría —tanto que desde del viernes se instaló el Comité Nacional de Emergencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores—, pero esto no les importa a los coprófagos políticos y mediáticos que viven y se alimentan de porquería.

Quizá en las siguientes elecciones el PRI, el PAN y el partido Movimiento Ciudadano recauden más votos de la población afectada de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí y de quienes en otras partes del país quieren castigar a los gobiernos de Morena y sus aliados por las inundaciones —el pueblo pone y el pueblo quita—, pero quienes desde ahora atizan este castigo son los que más desprecian a los mexicanos, sobre todo a los pobres, cuyo mejor ejemplo es Salinas Pliego.

“¿Estará disfrutando los resultados del Gobierno izquierdista del partido Morena?”, se burló el magnate de un hombre que oraba sobre el toldo de un vehículo en medio de la inundación, referida a una publicación mentirosa que hizo la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

La expresión de Salinas Pliego lo retrata como un ignorante y sobre todo un canalla: Atribuirle a un partido político el fenómeno natural de lluvias torrenciales es una estupidez, tanto como asegurar que esa persona que ora votó por Morena y que, si así lo hizo, merece ser damnificada, como si los que votaron por otros partidos o se abstuvieron no hubieran sido también víctimas de la devastación natural.

La vileza de Salinas Pliego no es nada nuevo y, de hecho, le viene de familia: Es un clan inescrupuloso y parásito que se arrodilla al poder político cuando le conviene y con Andrés Manuel López Obrador se arrodilló hasta que ya no le convino. La estulticia del personaje y sus acólitos de TV Azteca crece en la medida en que se acerca la hora de pagar la multimillonaria deuda de impuestos que arrastra desde hace más de 15 años y que lo tiene en quiebra.

Y como Salinas Pliego, hay otros miserables que publican la fotografía de un hombre con la playera de Morena en medio de una anegación, con frases burlonas sobre disfrutar por lo que supuestamente votó. Uno de ellos es Claudio X. González, otro oligarca parásito que lucra con el dolor humano, como su clan lo ha hecho con las concesiones del Estado por décadas.

Ninguno de estos dos juniors cuestionó jamás la pachorra de los priistas Ernesto Zedillo y Miguel Alemán Velasco, Gobernador de Veracruz, cuando Poza Rica y otros municipios se inundaron por las lluvias que iniciaron el 3 de octubre de 1999 y que desbordaron los ríos Cazones y Tecolutla.

Sólo hasta cinco días después Zedillo fue a la zona de desastre de Veracruz, donde el agua cubrió la ciudad de Poza Rica, y cuya devastación alcanzó también a 175 municipios de Puebla, Hidalgo y Tabasco, con saldo de más de 380 muertos y 271 mil 635 damnificados.

Si alguien hubiera dicho que esa tragedia fue culpa del PRI, Claudio X. González —quien era asesor personal de Zedillo— y Salinas Pliego —quien mantenía en TV Azteca una campaña contra Cuauhtémoc Cárdenas tras la ejecución de Francisco Stanley— habrían dicho que era una estupidez. Hoy atribuyen a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum el poder de controlar la lluvia.

Otro personaje de la misma calaña es Joaquín López Dóriga, cuyos mejores años fueron como soldado del PRI y de sus presidentes desde Televisa y El Heraldo de México, también órganos de propaganda de la extrema derecha. Crítico siempre a toro pasado, adulador de los poderosos y emblema del periodismo corrupto, ahora hasta insulta haciéndose el valiente.

“A lo que nunca se atrevió el cobarde de López Obrador”, escribió López Dóriga en su cuenta de X, el domingo 12, en una publicación sobre un encuentro de la Presidenta de México con damnificados en Puebla.

¿López Dóriga le llamó cobarde a Zedillo por no ir a Poza Rica en 1999, antes a Carlos Salinas o a Enrique Peña Nieto? ¿Le dijo alguna vez cobarde al pusilánime de Vicente Fox y a Felipe Calderón? Cobardía es no decirlo de frente y en su momento.

Estos son los canallas que lucran con el dolor humano y que, por fortuna, dan asco a los mexicanos.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Japón, del mito al manga
1

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
2

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
3

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
4

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Sergio Gutiérrez y su esposa
6

Nepotismo honorario

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
7

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Pleno del TFJA
8

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
9

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
10

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y alumna del CCH Naucalpan, habría sido plagiada por estos dos hombres al salir de un café-Internet el 2 de octubre.
11

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
12

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
13

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
14

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
15

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
1

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
2

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
3

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas.
4

#PuntosYComas ¬ En Jalisco, no sólo desaparecen personas, sino también cadáveres

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
5

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Pleno del TFJA
6

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
7

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

8

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
9

Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
10

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
11

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
12

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?