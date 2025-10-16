Fabrizio Lorusso

El bucle del discurso tóxico de la guerra en Gaza

"Es evidente que hablar de guerra o conflicto armado ayuda a justificar el genocidio en curso, que ni el supuesto acuerdo de paz y el intercambio de rehenes y presos políticos, propiciados por Trump en Egipto, ha podido detener al 100 por ciento".

Fabrizio Lorusso

16/10/2025 - 12:05 am

Palestinos caminan entre los escombros de los edificios destruidos tras regresar a Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de octubre de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Las narrativas tóxicas se imponen, se instalan y tienden a permanecer, como disco roto y bucle ideológico, aunque sean rebasadas por los acontecimientos, los análisis y los propios tiempos. Sólo el esfuerzo concertado del debunking, o deconstrucción, histórica y periodística, de la mano del despertar social global, pueden conformar algún tipo de contrapeso. 

El discurso de la guerra ha servido históricamente para legitimar cualquier acción abusiva, políticas interiores o exteriores, e intereses económicos de gobiernos, ejércitos, mandatarios, empresas, agencias, fabricantes de armas, traficantes de drogas, grupos armados y demás actores nacionales e internacionales. Baste con mencionar aquí la mal llamada “guerra a las drogas” estadounidense y a sus correspondientes “guerras al narcotráfico” en el Sur global y América Latina, o bien, la “guerra al terror” o “al terrorismo” de Bush y sucesores, como eje de injerencia y dominación de otros países, recursos y territorios.

Después del 7 de octubre de 2023, día del atentado y masacre de Hamás en territorio israelí, detonador de una prolongada y genocida ofensiva militar en la Franja de Gaza, el coro de los más influyentes medios internacionales, tanto de centro y derecha como de centroizquierda, privados y públicos, particularmente en los países del llamado Occidente y Norte global, han descrito la situación como una “guerra” o un “conflicto armado”. Como si realmente el estado de Israel y el grupo armado Hamas estuvieran combatiendo entre sí.

Sin embargo, un análisis más riguroso desde el derecho internacional y la teoría política revela que esta caracterización es problemática y tendenciosa, funcional a la estructuración del poder hegemónico estadounidense y su narrativa, así como la de sus aliados y satélites o naciones dependientes. Es evidente que hablar de guerra o conflicto armado ayuda a justificar el genocidio en curso, que ni el supuesto acuerdo de paz y el intercambio de rehenes y presos políticos, propiciados por Trump en Egipto, ha podido detener al 100 por ciento.

La asimetría absoluta entre las partes, un ejército regular y gobierno dotado de arma nuclear, por un lado, y un grupo armado como Hamás, fragmentado entre milicias e incluso con facciones en distintos países, muestra que la naturaleza del control israelí sobre Gaza y la magnitud de la destrucción apuntan hacia una operación de carácter genocida y colonial, de limpieza étnica, que hacia una guerra entre fuerzas equiparables o a un simple conflicto asimétrico que se esté conduciendo según las “reglas” del Derecho Internacional Humanitario.

En este marco, el papel de Estados Unidos, y de la mediación de Donald Trump ha sido reforzar la idea de una guerra en curso, o ahora temporalmente suspendida, y contribuir a la legitimación internacional de Israel, mientras que el estado judío iba perdiendo todo consenso. El dizque plan de paz y el acuerdo preliminar que se está implementando en Gaza, de hecho, llegó en el momento en que cada vez más países estaban reconociendo al estado palestino y la palabra genocidio estaba siendo usada y aceptada internacionalmente por mandatarios, organizaciones, grupos manifestantes y agencias de todo tipo. Se necesitaba, entonces, dar un giro, inventarse un acuerdo de paz, como si realmente hubiese una guerra. En realidad, se trata de un cese al fuego unilateral, pues el ejército israelí y su gobierno, incluso más allá de las voluntades y los auspicios estadounidenses, son quienes han decidido cómo y cuánto intensificar su ofensiva y cuándo suspenderlo, de momento.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente los Convenios de Ginebra de 1949, define el “conflicto armado” como una situación en la que existen enfrentamientos prolongados entre dos o más partes armadas organizadas. Esta definición, adoptada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), exige tanto un nivel mínimo de intensidad como la existencia de estructuras de mando responsables. En el caso de Gaza, sin embargo, la desproporción en recursos militares, control territorial y capacidad ofensiva entre Israel y Hamas impide hablar de enfrentamientos prolongados entre fuerzas equiparables. 

Desde las primeras semanas tras el ataque del 7 de octubre de 2023, las capacidades militares de Hamas fueron extralimitadas, pues no podemos hablar de enfrentamientos, avances y reveses, campañas o ataques de Hamás, como si fuera simplemente un bloque o ejército regular, mientras que la ofensiva israelí llegó a ser una campaña unilateral de destrucción sobre una población civil cercada e inerme, como lo ha denunciado la Relatora Especial ONU para los territorios (ilegalmente) ocupados por Israel, Francesca Albanese. 

Dicho esto, la insistencia mediática en la noción de “guerra” cumple una función meramente política y cínica: se pretenden aplicar los discursos y las normas del DIH en lugar de usar las del derecho penal internacional, por las cuales los crímenes de genocidio, lesa humanidad o apartheid tienen un peso distinto, como lo expresa la demanda de Sudáfrica por genocidio en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (que puede condenar Estados, no directamente personas responsables). 

Por lo tanto, igualmente, calificar el caso de la aniquilación del pueblo palestino en Gaza como “conflicto armado”, otro eufemismo muy común en los medios del mainstream todavía hoy, tiene la función de mantener a Israel dentro de los marcos de legalidad bélica, donde las violaciones se juzgan como excesos en el uso de la fuerza y no como parte de un patrón sistemático de aniquilación.

En este lenguaje falseado y contrafáctico al estilo Trump 1.0 y 2.0, todo se vale, y lamentablemente no es ninguna novedad. Esta verborrea confunde y opaca hechos y realidades, al colocarse como contraverdad. Esto sucede ya sea frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconoció la existencia de indicios plausibles de genocidio y ordenó medidas cautelares contra Israel en 2024, o ante el informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, titulado “Anatomía del Genocidio”, en donde se declara que los bombardeos masivos, el bloqueo de alimentos y medicamentos, y la destrucción de hospitales y universidades configuran un patrón de exterminio dirigido contra el pueblo palestino. Pero hay que seguir intentando interrumpir el bucle.

Esta violencia se vincula con una larga historia de colonización y limpieza étnica en Palestina, y es la continuación de un proyecto de control territorial que combina el despojo material con la eliminación del sujeto político y del propio pueblo palestino como tal. Por ello, el lenguaje de la “guerra”, sostenido incluso por gobiernos de países europeos, supuestamente más “sensibles” ante las violaciones de derechos humanos, resulta insuficiente y engañoso: presupone una simetría entre contendientes que nunca ha existido, además de que el involucramiento estadounidense responde a una estrategia más amplia de control regional, en la que la preservación del poder israelí es central para los equilibrios en aquel tablero clave. 

Al encuadrar el conflicto como una guerra, Washington refuerza la idea de que existe un enfrentamiento entre dos entidades soberanas, eliminando del mapa el hecho de que Gaza es un territorio ocupado y bloqueado desde 2007 (o antes). 

En este sentido, la “mediación” de Trump en las últimas semanas puede entenderse como un intento de “normalizar” el resultado político de una operación genocida, creando un marco legal mínimo que legitime la operación de Israel y el futuro de la Franja y Cisjordania, otro gran nudo irresuelto en donde la colonización israelí avanza sin rémoras en la ilegalidad total. 

Puestos frente a la incumbente devastación total y a la embestida de la primera potencia mundial y su aliado principal en Oriente Medio, el pueblo palestino, y la misma Hamás, no tendrían otra opción que aceptar las condiciones impuestas por la única parte beligerante y atacante en este contexto.

El concepto de “colonialismo de asentamiento” describe con precisión la política israelí de expansión territorial, acompañada de desplazamientos y transformación demográfica forzada, y no puede ser asimilado a una guerra o conflicto armado internacional o interno. Decir “guerra” es inadecuado, cómplice y tendencioso. A estas alturas esta crítica no debería sonar original o nueva, pero se reitera y precisa aquí ante la insistencia de medios y personajes políticos en todas las latitudes. 

Tendencialmente, ya desde pocas semanas después del ataque de Hamás, de parte de esta formación política-militar palestina no se registraron campañas ofensivas sostenidas ni enfrentamientos simétricos. Las acciones consistieron principalmente en resistencias dispersas o hasta sobrevivencia, sin capacidad de causar bajas significativas ni controlar territorio.

Más allá de la viabilidad, prácticamente comprobada, del término genocidio, en cuestión militar se trata de un conflicto armado unilateral o una campaña militar asimétrica prolongada dentro de un territorio ocupado, con uso sistemático de la fuerza por parte de un Estado contra una población civil y grupos armados desestructurados, con consecuencias humanitarias masivas.

Ni desde el punto de vista jurídico, por la ausencia de enfrentamientos prolongados entre fuerzas equivalentes, ni desde el punto de vista político, por la naturaleza colonial de la ofensiva israelí, puede sostenerse la denominación de “guerra”, como sí en cambio ocurrió en la llamada guerra de los 12 días con Irán entre el 13 y el 24 de junio pasado. La narrativa tóxica en loop que se quiere imponer no será suficiente, en mi opinión, para evitarle a Israel y a Netanyahu, pero quizás también a Biden y Trump, cuando menos, algún tipo de enjuiciamiento por crímenes internacionales, a nivel jurídico y, sobre todo, frente a la Historia.

Fabrizio Lorusso

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

+ Sección

Galileo

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
2

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
3

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

El Departamento de Estado de EU revocó la visa de un mexicano, y la de cinco extranjeros más, por hallar publicaciones que celebraban la muerte de Charlie Kirk.
4

Departamento de Estado quita visa a mexicano que dijo que Charlie Kirk merecía morir

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

6

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz
7

CRÓNICA ¬ “No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada...”

Senado aprueba la Ley de Amparo.
8

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
9

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Trump dice que permitiría que Israel reanude la ofensiva si Hamás incumple acuerdo.
10

El alto al fuego se debilita: Trump dice que si Hamás incumple, Israel puede atacar

11

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
12

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.
13

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
14

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
15

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Línea 2 del Metrobús extenderá sus horarios los viernes y sábados.
1

La Línea 2 del Metrobús anuncia la ampliación de su horario los fines de semana

2

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

María de los Ángeles Valenzuela, buscadora de Sinaloa, es secuestrada en Mazatlán.
3

Colectivo denuncia la desaparición de buscadora María de los Ángeles en Sinaloa

Marcelo Ebrard confía en el que T-MEC se mantendrá.
4

Marcelo Ebrard confía en que el T-MEC seguirá vigente en México y Estados Unidos

La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.
5

ENTREVISTA ¬ Estamos con puentes aéreos y metiendo maquinaria sin escatimar: SICT

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz
6

CRÓNICA ¬ “No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada...”

Trump dice que permitiría que Israel reanude la ofensiva si Hamás incumple acuerdo.
7

El alto al fuego se debilita: Trump dice que si Hamás incumple, Israel puede atacar

Sheinbaum visita a damnificados de San Luis Potosí
8

Sheinbaum va a municipios de SLP y Veracruz; explica que habrá dos etapas de apoyos

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
9

#PuntosYComas ¬ Tribunal Electoral revoca sentencia de violencia de género en Jalisco

El aumento a la tarifa del transporte en el Edomex fue autorizado por el Gobierno de Delfina Gómez una medida que desató protestas en la entidad.
10

Tarifa de transporte en el Edomex sube a 14 pesos desde hoy; medida causa protestas

La Embajada de EU advierte de multa de cinco mil dólares contra migrantes irregulares.
11

Embajada de EU amenaza con multa de 5 mil dólares a quien cruce la frontera sin visa

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero
12

Exgobernador guerrerense del PRI, Héctor Astudillo, confirma que EU le retiró la visa