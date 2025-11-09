Jorge Alberto Gudiño Hernández

Coincidencias onomásticas

"Las coincidencias siguen. Hasta donde sé, dos de ellos escribieron su obra a mano, en cuadernos especiales, en donde sus letras ocupaban un espacio previo al de las pantallas. No sólo eso, los tres han tenido una clara preocupación por el lenguaje. Aunque muy diferentes, sus prosas son precisas, pues suelen ir en pos de la palabra justa, de un profundo conocimiento del idioma".

Jorge Alberto Gudiño Hernández

09/11/2025 - 12:01 am

Xavier Velasco
Xavier Velasco presentó su libro “Hombre al Agua” en Casul UNAM. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Mi agenda me lo avisó: el viernes 7 de noviembre cumplieron años Xavier Velasco y David Toscana; Nacho Padilla también lo celebraría de no ser por su muerte prematura. He tenido la fortuna de convivir con los tres y, por supuesto, también he leído gran parte de su obra. Más allá de la coincidencia en los cumpleaños, lo cierto es que los tres han sido referentes literarios de lo que se ha escrito en nuestro país en las últimas décadas. Además, son cercanos en edad.

Aunque tenía libros anteriores, a Xavier lo conocimos, sobre todo, por lo que le significó el Premio Alfaguara que obtuvo con Diablo guardián. Más allá de cualquier posible crítica, lo cierto es que fue como una bocanada de aire fresco en un mundo literario lleno de solemnidad. No por nada algunos lo calificaron de “Enfant terrible de las letras mexicanas”. Su prosa tenía el desenfado del que había conocido mundos cargados de sordidez y de noche.

Nacho era, sin exagerar, uno de los mejores cuentistas de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Tenía la capacidad de meterse en los intersticios del género para explotar sus posibilidades. También entregó novelas memorables, aunque, tristemente, algunas ya son difíciles de conseguir.

David es uno de los grandes narradores salido de nuestro país. Con esa extraña mezcla de realidad dura habitada por personajes singulares, tiene novelas que no le piden nada a las grandes obras publicadas por sus contemporáneos en cualquier parte del mundo.

Las coincidencias siguen. Hasta donde sé, dos de ellos escribieron su obra a mano, en cuadernos especiales, en donde sus letras ocupaban un espacio previo al de las pantallas. No sólo eso, los tres han tenido una clara preocupación por el lenguaje. Aunque muy diferentes, sus prosas son precisas, pues suelen ir en pos de la palabra justa, de un profundo conocimiento del idioma.

Sus editores han comentado, en diversas oportunidades, que siempre es grato recibir sus manuscritos. A diferencia de lo que se puede creer, no todos los escritores ejercen su oficio con pulcritud. Ellos sí. Entregan cuando ya están seguros, tras múltiples revisiones, archivos donde se nota el oficio. Editarlos, dicen, es una labor asaz placentera.

Las coincidencias sirven para lo que uno las ocupe. En este caso, esta fecha de cumpleaños compartidos sirve para voltear a ver su obra, para adentrarse a mundos increíbles más allá de la preferencia de cada lector. Así pues, el onomástico común es un pretexto que invita a la lectura. Que así sea.

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Coincidencias onomásticas

"Las coincidencias siguen. Hasta donde sé, dos de ellos escribieron su obra a mano, en cuadernos especiales,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

+ Sección

Galileo

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
1

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

El Presidente Donald Trump amenazó con subir de nuevo los aranceles a la UE si no invierte miles de millones de dólares en EU.
2

La era de los aranceles: Suiza mata vacas y en Canadá, obreros se dicen traicionados

Caso Salvador Menéndez
3

La confesión de un expolicía liga a un aliado de Bukele con un comando de exterminio

Trump acelera recortes fiscales a ricos mientras deja sin alimento a los más pobres
4

Trump acelera recortes fiscales a ricos mientras deja sin alimento a los más pobres

La explosión de una pipa cargada con combustible provocó un incendio en la autopista México-Puebla, a la altura de Río Frío.
5

Pipa explota en la autopista México-Puebla; circulación se cierra en ambos sentidos

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
6

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

7

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

La Fiscalía de Michoacán informó que se registró un enfrentamiento entre elementos de la corporación y civiles armados en el municipio de Zamora.
8

Agentes de la FGE de Michoacán se enfrentan a civiles armados en Zamora; abaten a uno

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
9

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Sheinbaum destacó que su equipo de seguridad es de 10 personas, a diferencia de gobiernos anteriores cuando miles de soldados cuidaban al presidente.
10

Tras sufrir acoso, Sheinbaum defiende que 10 personas se encarguen de su seguridad

Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a un grupo de personas en un bar en Tampa, Florida.
11

Conductor embiste a comensales en bar de Tampa, Florida; hay 4 muertos y 11 heridos

El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusó en una carta al exgobernador Graco Ramírez Abreu de haber iniciado una campaña en su contra.
12

El exrector de la UAEM detenido por la "Estafa Maestra" se dice perseguido político

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
13

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.
14

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Frente frío 13
15

Frente frio número 13 provocará lluvias en el sureste y bajas temperaturas en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
1

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

La Fiscalía de Michoacán informó que se registró un enfrentamiento entre elementos de la corporación y civiles armados en el municipio de Zamora.
2

Agentes de la FGE de Michoacán se enfrentan a civiles armados en Zamora; abaten a uno

Trump acelera recortes fiscales a ricos mientras deja sin alimento a los más pobres
3

Trump acelera recortes fiscales a ricos mientras deja sin alimento a los más pobres

Sheinbaum destacó que su equipo de seguridad es de 10 personas, a diferencia de gobiernos anteriores cuando miles de soldados cuidaban al presidente.
4

Tras sufrir acoso, Sheinbaum defiende que 10 personas se encarguen de su seguridad

Caso Salvador Menéndez
5

La confesión de un expolicía liga a un aliado de Bukele con un comando de exterminio

Para evitar que las personas caigan en fraudes durante El Buen Fin 2025, la SSPC dio varias recomendaciones para realizar compras en línea de forma segura.
6

El Buen Fin 2025: La SSPC da recomendaciones para evitar fraudes al comprar en línea

La Fiscalía de Sonora informó el decomiso de cerca de media tonelada de metanfetamina durante un cateo en el municipio de San Luis Río Colorado.
7

Fiscalía de Sonora asegura casi 500 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado

Frente frío 13
8

Frente frio número 13 provocará lluvias en el sureste y bajas temperaturas en la CdMx

El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusó en una carta al exgobernador Graco Ramírez Abreu de haber iniciado una campaña en su contra.
9

El exrector de la UAEM detenido por la "Estafa Maestra" se dice perseguido político

La Presidenta Sheinbaum insistió en que su Gobierno no es igual a los anteriores que se dedicaban a robar al pueblo y eran encabezados por el PRIAN.
10

La 4T no es igual al PRIAN, insiste Claudia: "Aquellos robaban, nosotros devolvemos"

Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a un grupo de personas en un bar en Tampa, Florida.
11

Conductor embiste a comensales en bar de Tampa, Florida; hay 4 muertos y 11 heridos

El Presidente Donald Trump amenazó con subir de nuevo los aranceles a la UE si no invierte miles de millones de dólares en EU.
12

La era de los aranceles: Suiza mata vacas y en Canadá, obreros se dicen traicionados