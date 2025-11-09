Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

"Barril sin fondo porque todo el dinero que la corrupción drena, los recursos que debían protegernos, y hoy me voy a enfocar únicamente a los que tienen que ver con el ámbito de seguridad pública. No solamente el desvío, la impunidad sexenal, si no esta anatomía del saqueo que conocemos, que es sistemático, en una de las áreas más vulnerables y que hoy tiene a México en la situación que todos conocemos".

Muna D. Buchahin

09/11/2025 - 12:04 am

https://youtu.be/MbrNqwJMnNI

Muna D. Buchahin

Muna D. Buchahin

Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.

