Ernesto Hernández Norzagaray

El fast track de Ernestina Godoy

"El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la República permite reconocer que Godoy es una profesional eficiente del sistema, sin embargo, su designación obedece, antes que a sus credenciales académicas y profesionales, a necesidades políticas".

Ernesto Hernández Norzagaray

06/12/2025 - 12:01 am

Ernestina Godoy
Con 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra de la terna, Ernestina Godoy Ramos, se convirtió en la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Cuartoscuro

¿Qué habría que esperar de la designación Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, cuándo el trámite de habilitación, el fast track senatorial, suscitó todo tipo de comentarios? 

Peor aún cuando la designación de la Fiscal varios observadores de la cosa pública la perciben como un golpe sobre la mesa para alinearla, luego de la salida negociada de Gertz Manero, quien no estaría actuando en sintonía con las necesidades de la Presidencia de la República. 

Incluso, no faltó quien haya sugerido que en el marco de la autonomía estaba investigando a miembros de la élite morenista.

La lógica y la buena política recomendarían que la legitimidad de la designación de Godoy estaba en entredicho y entonces tendría que ganarla, a través de acciones institucionales que garanticen una fiscalía capaz de hacer cumplir la ley y, verdaderamente, fortalecerla en beneficio de todos como el eslabón perdido del proceso de autocratización que vive el país en forma vertiginosa.

El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la República permite reconocer que Godoy es una profesional eficiente del sistema, sin embargo, su designación obedece, antes que a sus credenciales académicas y profesionales, a necesidades políticas. 

Y es que todas las piezas del sistema deben estar debidamente alineadas para darle sintonía a las decisiones de gobierno ante la creciente ola de demandas de justicia.

Es decir, teniendo la coalición gobernante el control del Poder legislativo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la judicatura federal y de la amplia mayoría de los gobiernos estatales, no debería tener problemas de desalineación para la toma de decisiones. 

Y en ese sentido las necesidades están claramente identificadas para garantizar la gobernabilidad: en el ámbito internacional, ocupa un lugar muy especial los acuerdos que el Gobierno de México tiene con la administración Trump y pasan por los temas de seguridad binacional, la migración ilegal y temas de carácter financiero, particularmente, los que tiene que ver con el lavado de dinero; en tanto, internamente, ante la crisis financiera que representa el crecimiento de 0,3 por ciento pronosticado por el Banco de México para 2025 que llama a políticas más agresivas para recaudar ingresos de las clases medias y altas, y lo que falte obtenerlo por medio de un mayor endeudamiento público que se calcula para 2026 en más de un billón de pesos (dicho de paso los gobiernos estatales hacen lo propio, endeudando más a los ciudadanos).

Entonces, se necesita una Fiscalía fuerte que seguramente implicará, o ya está implicando, la sustitución de cuadros técnicos de la anterior fiscalía para abrir la puerta a cuadros con mayor perfil técnico-político para continuar aquellas investigaciones que permitan al gobierno obtener ingresos extraordinarios en sintonía con los miembros de la Corte y la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Hay urgencia, la habilitación de Godoy como Fiscal General fue, como señalábamos, fast track, saltándose las etapas de una política preocupada por las formas y la percepción de legitimidad. 

Se trata de empezar inmediatamente a trabajar en los temas candentes con los que cierra el año, donde están aquellos que tienen que ver con las finanzas públicas, pero, también, temas sociales, particularmente, con la oposición a la que se le acusa de estar detrás de las movilizaciones de la llamada Generación Z, y la de transportistas y agricultores, que amenazan con volver a tomar las carreteras luego de que habiéndoles pedido opinión sobre la llamada Ley Nacional de Aguas sus propuestas no ha sido incorporadas al texto de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República.

Y es que el discurso de la Presidenta Sheinbaum se ha radicalizado buscando por esa vía atajar los problemas que se acumulan en el país y causan una gran resonancia a nivel nacional e internacional, dejando de lado lo que debería ser la tónica democrática: escuchar, negociar y acordar con las organizaciones sociales para despresurizar la creciente demanda social.

Si esta lógica de estructuración se comprueba, tendremos una gran actividad en las instituciones de impartición de justicia en dos niveles: por un lado el cuestionamiento, que seguramente habrá de expresarse en las negociaciones del T-MEC, por los señalamientos duros del gobierno e inversionistas estadounidenses sobre la falta de seguridad por un Estado de Derecho en manos de jueces, magistrados y ministros que son resultado de tómbolas y acordeones que, a su juicio, no garantizan imparcialidad en la aplicación de la ley.

Y, por el otro lado, la acción contra los personajes que no sólo tienen que ver con sus deudas, cómo es el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, sino porque los necesitan simbólicamente para la narrativa oficial de lucha contra los deudores públicos y la corrupción.

No es casual que en la intervención de la Fiscal en el Senado haya fijado postura en temas sensibles para su gestión “no habrá fabricación de culpables, ni persecución política”, lo primero es en un sentido amplio y en clara alusión a casos que en el pasado perjudicaron la imagen de la institución, cómo fue el de la propia familia de Gertz Manero que, como se recordará, llevó a la prisión a su sobrina Alejandra Cuevas. 

Lo segundo, tendría que ver con lo que ya se perfila, contra algunos miembros de la oposición entre ellos Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, que, si bien su caso está en la Fiscalía del estado de de Campeche, la búsqueda de “coordinación” entre las fiscalías federal y estatales deja entrever que la Fiscal no será una invitada de piedra.

En definitiva, pensar que la designación de la abogada Godoy es una decisión pensando en sus credenciales académicas y profesionales es no entender el momento político y las necesidades que se le desprenden. 

Esta designación es eminentemente política para lograr la sinergia que la Presidencia de la República no tenía con Gertz Manero, lo que significa que el país tendrá una súper Fiscal muy necesaria en cualquier democracia, sin embargo, los antecedentes laborales parecen indicar que más que responder a las urgencias nacionales, habrá de responder a las necesidades políticas de la Presidencia de la República.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

2

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
3

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
4

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

La Guardia Costera de EU decomisó cerca de 20 mil libras de cocaína que eran transportadas en una lancha interceptada por un francotirador en un helicóptero.
5

VIDEO ¬ Helicóptero de EU dispara contra lancha con más de 9 toneladas de cocaína

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
6

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Richard Gere critica a Donald Trump
7

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

La promotora de entretenimiento Operadora de Centros de Espectáculos anunció este viernes un reembolso para aficionados inconformes del cantante puertorriqueño.
8

Bad Bunny mueve “La Casita” y Ocesa devuelve dinero a fans: ¿cómo pedir reembolso?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
9

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
10

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
11

ENTREVISTA ¬ La reforma al agua dejó casi intacta la Ley salinista: exsubsecretaría

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este viernes que las autoridades reiniciaron las reuniones con madres buscadoras.
12

Gobernación retoma diálogo con colectivos de búsqueda; muere madre de uno de los 43

Digamos lo obvio: ni en ese momento de 2021, ni en ningún momento en la historia mexicana, hubo jamás indicio alguno de que López Obrador se quisiera reelegir.
13

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

EU acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG.
14

Subdirector de la DEA lavó millones de dólares para el CJNG; EU lo acusa formalmente

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.
15

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.
1

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

La Guardia Costera de EU decomisó cerca de 20 mil libras de cocaína que eran transportadas en una lancha interceptada por un francotirador en un helicóptero.
2

VIDEO ¬ Helicóptero de EU dispara contra lancha con más de 9 toneladas de cocaína

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este viernes que las autoridades reiniciaron las reuniones con madres buscadoras.
3

Gobernación retoma diálogo con colectivos de búsqueda; muere madre de uno de los 43

Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
4

ENTREVISTA ¬ La reforma al agua dejó casi intacta la Ley salinista: exsubsecretaría

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
5

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
6

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
7

#PuntosyComas ¬ Revocación de Mandato luce imposible en Tabasco ante débil oposición

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
8

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

México y EU llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.
9

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
10

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

Hacienda autorizó la fusión de Multiva con CIBanco, una de las tres instituciones señaladas por el Tesoro de EU.
11

Hacienda autoriza fusión de Multiva con negocio fiduciario de CIBanco señalado por EU

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
12

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político