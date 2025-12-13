Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y cuya obra es considerada como una marca de genialidad. La primera vez que se tiene la oportunidad de conocer alguno de sus colosales monumentos la sensación es de asombro".

Susan Crowley

13/12/2025 - 12:03 am

La arquitectura es una disciplina artística que se ha caracterizado por protagonistas de egos gigantescos. Los arquitectos geniales parecen competir, unos contra otros, para llegar a la cúspide más alta, modificar la línea del horizonte con su firma. Más allá de sustentar el espacio habitable a partir de la escala humana, su intención parece ser la de mostrarnos como una infinitésima parte de su creación. Un reto a las proporciones, a la matemática, a la lógica, entre más grandilocuente y excéntrica resulte, más valorado es su autor.

En ocasiones, la monumentalidad de un edificio es como un abrazo que nos hace pequeños. Ejemplos de ello, Zaha Hadid y su museo MAXXI de Roma, inoperante y complicado a nivel museográfico; Norman Foster y el frustrado antiambientalista aeropuerto de Texcoco, que ha dejado una moraleja de hasta dónde el progreso y la pretensión pueden deteriorar un lago como el que hoy apreciamos en su plena recuperación. Tadao Ando y su imposición que produce un ambiente asfixiante con un muro delante del océano, literal, en la afamada residencia de artistas internacionales Casa Wabi. O uno de los más tristes despropósitos, que no podía ser más que obra sexenal de presupuesto exorbitante, que ha concluido en un fracaso, el Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla (MIB) de Toyo Hito.

Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y cuya obra es considerada como una marca de genialidad. La primera vez que se tiene la oportunidad de conocer alguno de sus colosales monumentos la sensación es de asombro. He vivido la experiencia frente al Guggenheim de Bilbao, Louis Vuitton de París, la Torre LUMA de Arles. Merecen mención aparte La Sala Pierre Boulez en Berlín y el Walt Disney de Los Ángeles.

Pero ante la magnificencia que para muchos vuelve a Gehry uno de los mejores arquitectos del mundo, también hay que reconocer que sus innovadoras y excéntricas formas podrían ser vulnerables al paso del tiempo. Juez implacable, el contador de horas se ceba con los sueños humanos. Tiene el poder de volverlos clásicos o desecharlos al no reunir los atributos que logren vencerlo. Ciertas obras que hoy fascinan, en algunos años llegarán a sentirse avejentadas. Me pasa que, después de varias visitas a la Fundación Louis Vuitton de París, en medio de los Bosques de Boloña, lo encuentro artificioso y en gran medida caprichoso. Estas velas que parecen suspendidas en el espacio, como si no pesaran, se aprecian cansadas de tanto figurar. El gris de sus cristales pareciera empañado. Siempre cobra un precio a las exposiciones que se presentan. La retrospectiva de Rothko, por ejemplo, obligaba a sustraerse del grandilocuente espacio exterior para entrar a la metafísica del artista, cuya infinita capacidad de sumar capas a la experiencia humana, jamás dejó a un lado al espectador. Al contrario, lo invitaba a penetrar con él a esos otros universos, ámbitos que acogen y abrazan como un remanso, siempre de su mano.

El mejor momento de este museo se lo regaló Daniel Buren con su intervención de líneas en vivos colores que parecían restituir la organicidad perdida.

Para muchos, la virtud de Gehry ha sido la osadía con la que alteró los espacios y el tiempo de la arquitectura, modificando su esencia de contenedor a contenido en sí mismo, es decir una escultura más que un edificio funcional. ¿Qué podemos admirar después de ser impactados por esas gigantescas moles en las que hojas de acero lucen ingrávidas? Son tan atractivas que han servido como anclas para revivir viejas y abandonadas ciudades, convirtiéndolas en sedes de turismo cultural masificado.

La historia de la arquitectura ha sido marcada por la necesidad de protección. Las cuevas rupestres fueron el ámbito en el que se descubrió la intimidad. La primera idea del yo distinto al otro. Los cultos mágicos ocurrieron delante o dentro de las cuevas. Axis mundi, sitios de encuentro, propiciaron el ritual y la invocación de las divinidades. Nuestra casa es hogar alrededor del fuego que nos convoca. Es nuestro templo que sacraliza la vida cotidiana, origen de la religión, religare. Afuera queda lo profano, dentro lo sagrado. La vida religiosa demanda sus propios ámbitos; las catacumbas cristianas fueron refugio para propagar la Buena Nueva; del politeísmo se rindieron a la idea de un sólo dios.

Con el Románico el ser humano afianzó la idea de Dios cercano; sus iglesias de plantas cruciformes encarnan el cuerpo de Cristo. En el Gótico, lo humano retó a Dios elevando sus estructuras para poder mirarle de frente. Los primeros arquitectos conocidos son comparables a seres divinos, Genios: Bernardo de Claraval, Fillipo Brunelleschi, Rafael Alberti, Miguel Ángel o Francesco Borromini fueron constructores capaces de rebasar la escala humana desafiando cualquier imposible.

La Modernidad del siglo XX habló de futuro negando los valores tradicionales. Los espacios arquitectónicos se volvieron imposiciones monumentales. Así como la pintura tuvo una capilla Sixtina con Miguel Ángel; un tiburón en formol de 11 millones de dólares con Damien Hirst o en la música la posibilidad del Arte Total con Wagner, la genialidad de un constructor llega a considerar sus obras un arte más allá de la funcionalidad arquitectónica como es el caso de Gehry.

Pero así como a lo largo del tiempo podrán discutirse sus atributos arquitectónicos, su capacidad para generar espacios acústicos de la mano de Yasuhisa Toyota serán valiosas aportaciones por siempre. Dos genios en busca de aprehender el sonido. La música es un arte cuya liquidez tiene el atributo de penetrar a través de cada uno de los millones de poros de nuestra piel. Su invisibilidad la hace etérea pero definitoria de lo que somos y en cómo percibimos. De alguna forma es el arte absoluto porque abarca nuestro ser por completo. Gehry tuvo la sensibilidad para comprender que el espacio interior sería el punto de partida de la arquitectura. En el Walt Disney City Hall partió de la escala humana y nunca la dejó de tomar en cuenta haciendo que creciera y se expandiera hasta llegar al cascarón. Si sólo apreciamos la sala de conciertos por su imponente silueta nos quedamos cortos; la acústica es lo que más cuenta en este espacio que danza en el tiempo. Igual que la sala Pierre Boulez de Berlín, que aún llega más lejos al dejar a un lado la fastuosa arquitectura que lo caracteriza para sumergirse en el prodigio del sonido.

Es altamente probable que las estructuras flotantes de Gehry lleguen a cansar a quien debe lidiar con ellas. Pero la verdadera genialidad del hombre que entendió que la música era un universo cuya grandiosidad se da en los pianissimos como en los crescendos queda dignificada en el Walt Disney Music Hall y en el Pierre Boulez, que además acunó a la fundación Barenboim- Zaid. Ambos partieron de una idea musical cuya escala es la humana. No importa que pase fuera o cómo se vean los edificios, el tráfico, las manifestaciones, la vida que pasa. En ese sentido, Gehry se redime, y por un momento deja de ser arquitecto para volverse cómplice nuestro. Estos laboratorios musicales abonan a lo más esencial del ser humano: nuestra consciencia infinita para concebir la genialidad y, al mismo tiempo, recordarnos lo pequeños que somos. @Susan Crowley

Susan Crowley

Susan Crowley

Nació en México el 5 de marzo de 1965 y estudió Historia del Arte con especialidad en Arte Ruso, Medieval y Contemporáneo. Ha coordinado y curado exposiciones de arte y es investigadora independiente. Ha asesorado y catalogado colecciones privadas de arte contemporáneo y emergente y es conferencista y profesora de grupos privados y universitarios. Ha publicado diversos ensayos y de crítica en diversas publicaciones especializadas. Conductora del programa Gabinete en TV UNAM de 2014 a 2016.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
4

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
5

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
6

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
7

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
8

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.
9

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

10

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Mina Aranzazú
11

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
12

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
13

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
14

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

15

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
1

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

2

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Claudia Sheinbaum visitó la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.
3

CSP visita Base de Santa Gertrudis, en Chihuahua; reconoce compromiso del Ejército

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
4

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por corrupción.
5

Juez de Bolivia ordena prisión preventiva para Luis Arce, investigado por corrupción

Sheinbaum afirmó que no buscarán el desafuero de Lilly Téllez.
6

#PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país.
7

¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker
8

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker

Cuatro hombres fueron asesinados y tres personas resultaron heridas luego de un ataque armado en la colonia Morelos de Irapuato, en Guanajuato.
9

Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
10

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La SICT reiteró que el Tren México-Toluca operará completamente hasta la terminal de Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026.
11

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio en enero de 2026, reitera la SICT

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestaron en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y quemaron basura.
12

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización