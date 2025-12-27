Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente con el triunfo del outsider Javier Milei en Argentina o si tendremos un alto en lo que parece ya una tragedia para muchos izquierdistas".

Ernesto Hernández Norzagaray

27/12/2025 - 12:01 am

La izquierda iberoamericana frente al 2026
Pedro Sánchez, Presidente de España, junto a Lula Da Silva, Presidente de Brasil. Foto: Xinhua

La aplastante derrota electoral del PSOE en Extremadura que tradicionalmente ha sido bastión socialista lo explican los escándalos de corrupción en la esfera pública y el acoso sexual de algunos de sus dirigentes.

La derrota de la coalición de izquierda “Unidad por Chile”, conformada por varias organizaciones sociales y políticas la han explicado por la falta de eficacia del gobierno de Gabriel Boric para combatir la inseguridad y la llegada de la migración ilegal.

Y, podríamos continuar hasta tener un cuadro completo, explicativo, de los realineamientos electorales en varios países y el retroceso de la izquierda variopinta iberoamericana.

Pero, no tendríamos la película completa, si no hablamos de la mayor o menor capacidad de la oposición para explotar estas debilidades como un insumo poderoso para estimular las alternancias iberoamericanas.

Y es que hasta ahora el ciudadano de a pie podrá soportar que falle la dotación de los servicios públicos, le afecta el burocratismo en la gestión pública, la ineficiencia y hasta cierta dosis de corrupción; sin embargo, cuando un gobierno no es capaz de garantizar la seguridad o, su sentido de comunidad, alterada por los flujos migratorios legales o ilegales, simplemente, voltea a ver que opción le ofrece la solución sea oportunista o ficticia, lo que quiere, es que por encima de lealtades ideológicas o políticas se vaya, quien, no pudo con el paquete.

Acaso, por poner un ejemplo, ¿López Obrador no lo hizo cuando la corrupción del peñismo fue notoriamente escandalosa? O, Sheinbaum Pardo, siguiendo el relato de la corrupción del pasado ¿no siguió explotando ese filón que le permitió mantener en los primeros meses buenos índices de aprobación, pero, a un año y dos meses de gobierno ineficaz en materia de seguridad existe una baja en las políticas de su gobierno?

Ese oportunismo estratégico está en el ADN de quienes tienen ambiciones de poder, en los dueños de las empresas demoscópicas, los poderosos medios de comunicación y los estrategas políticos que sacan raja política de las debilidades de los opositores y alcanzar o conservar el poder.

Es el ABC del manual de la política democrática posmoderna donde todo se vale y en política autoritaria es otra historia, pero, no tanto, cuando ambas se parecen en algunos ejercicios que buscan vender sueños de bienestar.

Y es muy probable que siga ocurriendo en los procesos electorales presidenciales y legislativos que se celebrarán en varios países latinoamericanos en 2026: Costa Rica (1 de febrero), Perú (2 de abril), Colombia (31 de mayo), Haití (30 de agosto) y Brasil (4 de octubre) con un ingrediente adicional la presencia activa del Presidente Donald Trump opinando sobre partidos y candidatos.

La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente con el triunfo del outsider Javier Milei en Argentina o si tendremos un alto en lo que parece ya una tragedia para muchos izquierdistas.

Soy de la idea de que la tendencia continuará en Costa Rica donde los liberales han gobernado casi siempre y han garantizado estabilidad económica y política. Actualmente gobierna Rodrigo Chávez, un político de centro derecha que tiene un nivel de aprobación del 63 por ciento y esa aprobación busca heredarlo a Laura Fernández, su ex jefa de gabinete. La ultraderecha la representa el Diputado Fabricio Alvarado que buscará la Presidencia por tercera ocasión mientras la izquierda postulará a la ambientalista Claudia Dobles. Hasta hoy, el 55 por ciento de los ticos no ha manifestado su voto, pero la derecha lidera la intención de voto.

Perú, con un serio problema de estabilidad política, ya que en 10 años ha tenido nueve presidentes, irá a elecciones donde la izquierda hasta ahora no tiene figuras relevantes -Pedro Castillo, está en la cárcel acusado de intentar un golpe de Estado y Betsy Chávez, su exministra, está refugiada en la Embajada mexicana acusada del mismo delito esperando un salvoconducto de asilo para viajar a México-.

El nuevo Presidente podría salir de dos candidatos de derecha: Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, o Rafael López Aliaga, Alcalde de Lima, quien es considerado admirador de Donald Trump, o el outsider Carlos Álvarez, un comediante y presentador de televisión que se vende como ajeno a la política tradicional.

En Colombia, la incapacidad del Presidente Gustavo Petro para cumplir con sus ofertas de campaña y los exabruptos que han sido la constante ha provocado que su gobierno tenga un 57 por ciento de desaprobación. Su mandato constitucional ha estado caracterizado por la incapacidad de cumplir su agenda de reformas estructurales, el plan de paz con un repunte de la violencia política. Y un dato no menor, de acuerdo con una encuesta de percepción, el 81 por ciento de los colombianos quieren un Presidente cercano a la administración Trump, lo que favorece a Alberto de la Espriella (18 por ciento) que está en segundo lugar en intención de voto sólo por debajo del Senador de izquierda Iván Cepeda (32 por ciento).

Es importante destacar que en marzo habrá elecciones legislativas y primarias para las presidenciales donde en las primeras encuestas llevan la delantera entre sus promotores: Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín; Miguel Uribe Londoño, conservador y padre del senador y aspirante presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay y Claudia López, exalcaldesa progresista de Bogotá.

Haití, después de más de 10 años sin elegir democráticamente a su Presidente constitucional por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el exilio de Ariel Henry, el Primer Ministro interino. No se conocen aspirantes. El nuevo gobierno, tendrá la difícil tarea de enfrentar la crisis de seguridad que conservadoramente ha significado 16 mil personas asesinadas desde enero de 2022 y un gran desplazamiento de haitianos por el mundo.

Finalmente, Brasil, donde el Presidente Lula Da Silva se presentaría por séptima vez y, hasta ahora, la intención de voto le favorece. Además, hasta ahora la macro y microeconomía va bien. Y la inseguridad es la mayor preocupación de los brasileños. Jair Bolsonaro, el expresidente y principal líder de la derecha está en la cárcel por intento de golpe de Estado. Sin embargo, su hijo Flavio, Senador de la República, ha manifestado interés en ser el candidato presidencial de la derecha sólo que se la disputa a Tarcísio de Freitas, actual Gobernador del estado de Rio de Janeiro, un exmilitar, conservador, que cuenta con un 10 por ciento de intención de voto.

En definitiva, las derechas de estos países tienen un nuevo aliento y desde mi punto de vista, hay un elemento en el diseño electoral que las potencia en los cinco países, la segunda vuelta electoral y es que sí hay dos y hasta tres candidatos de derecha, podría suceder lo ocurrido en Chile donde la suma hizo la diferencia en un electorado cada vez más pragmático y estratégico cómo se ve en España.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
3

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

4

Norberto Rivera desembolsó 20 millones por dos depas, pero se niega a pagar impuestos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
5

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
6

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

7

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
8

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
9

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

Sentencian a hermana de Xóchitl Gálvez por secuestro
10

Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez, pasará el resto de su vida presa por secuestro

Gracias a Vivienda para el Bienestar, la población que vive en condiciones de vulnerabilidad podrá obtener un crédito para comprar una casa a bajo costo.
11

Vivienda para el Bienestar: Checa cómo obtener un crédito y qué requisitos te piden

En la imagen se observa una comida en la casa de Iván Restrepo del Ateneo de Angangeo con el Presidente Carlos Salinas.
12

Apuntes sobre una vieja-nueva izquierda

China sanciona a empresas de EU.
13

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

En su dualidad de política y empresaria, Catalina Monreal, hija del Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, es una mujer acaudalada que, con sus negocios y su cargo de directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes.
14

“Caty” Monreal reporta ingresos de más de 600 mil al mes. 129 mil vienen de Gobierno

Minatitlán
15

Minatitlán, un lugar encantador en Colima con riqueza natural, artesanal y agrícola

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
2

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
3

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo
4

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
5

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

6

EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

China sanciona a empresas de EU.
7

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
8

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Candidatos que fueron un fiasco
9

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
10

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
11

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
12

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira