Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román Martínez Estrada una silla permanecerá vacía".

Salvador Guerrero Chiprés

30/12/2025 - 12:02 am

La silla vacía.
“La labor policial demuestra la disposición de interponer el cuerpo frente al peligro ajeno". Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román Martínez Estrada una silla permanecerá vacía.

El domingo, en Jardines del Pedregal, dos agentes del Sector San Ángel atendieron un reporte de robo a casa habitación en el cruce de Lluvia y Paseo del Pedregal. Al llegar, observaron a los sospechosos salir de una residencia. Intervinieron. Uno de los agresores abrió fuego.

Román recibió un disparo en las costillas durante el intercambio. Aun herido, alcanzó a repeler la agresión y lesionó al atacante en una pierna. El policía murió en cumplimiento de su deber.

Apreciado por la comunidad e integrado a la misma —a partir de liderazgos basados en el acompañamiento, como el de Ceci Flores de Chamlati, colaboradora del Consejo Ciudadano—, tan solo hace unos días el agente recibía obsequios de vecinas y vecinos, para él y su familia.

La labor policial demuestra la disposición de interponer el cuerpo frente al peligro ajeno. Cada agente sabe que ese desenlace es posible. Sale de casa con la promesa de regresar, aunque no siempre puede cumplir. Hay dramatismo en la decisión tanto como aceptación del riesgo.

Ejercer esta profesión exige valentía silenciosa, anónima, en múltiples ocasiones pese a la indiferencia de amplios sectores. La constancia de quien se coloca el uniforme aun cuando el inesperado y fatal riesgo pueda detonarse. Una decisión consciente de enfrentar el peligro para evitárselo a otros.

El trabajo sostenido de la policía, en coordinación y colaboración con instancias como la Fiscalía General de Justicia, por supuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, ha contribuido a una reducción del 58 por ciento en la incidencia delictiva desde 2019 y del 13 por ciento en comparación con 2024. Detrás de los datos hay largas jornadas, segundos críticos y, en lamentables ocasiones, vidas arrebatadas también a las familias de los servidores públicos.

Su labor es reconocida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el impulso al aumento salarial, la incorporación de 3 mil 500 nuevas patrullas o la construcción del Hospital de la Policía. Y con todo, una vida arrancada es un inmenso vacío en el seno familiar.}

Román, como lo mencionó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, será ejemplo de compromiso con la seguridad y el bienestar de su comunidad.

En psicología, la “silla vacía” describe el dolor y el vacío emocional ante la ausencia de una persona querida, especialmente durante fechas como la Navidad o el Fin de Año, que amplifican el duelo y chocan con la obligatoriedad social de la alegría. La ausencia como recordatorio potente de la fragilidad de la vida y del costo humano del deber.

Este año recordemos con respeto a quienes en cumplimiento de su deber perdieron la vida.

@guerrerochipres

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

