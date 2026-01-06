Cámaras, regalo de Reyes

La expansión de la videovigilancia en 2026 marca la consolidación de un panóptico urbano, al situar la mirada digital como eje central de la seguridad en un entorno donde la visibilidad total es garantía de estabilidad pública.

Con la conclusión del sembrado de 15 mil 200 nuevos tótems, que incorporan 30 mil 400 cámaras, se marca un punto de inflexión. El sistema alcanza 113 mil 814 cámaras operando de manera integrada, un crecimiento de 36.4 por ciento respecto al despliegue previo y el mayor desde la creación del C5.

Cada nuevo punto de vigilancia suma capacidad de observación en tiempo real, seguimiento de incidentes, respaldo probatorio y, sobre todo, disuasión. La lógica es clara: cuando el delincuente sabe que puede ser visto e identificado, el margen de impunidad reduce.

Con este despliegue, la capital mexicana se coloca como la ciudad con el sistema de videovigilancia pública más robusto de América. La comparación es inevitable y reveladora. Nueva York opera poco más de 70 mil cámaras públicas; Chicago ronda las 48 mil; Río de Janeiro apenas supera las 27 mil.

Este fortalecimiento en la capital nacional ocurre, además, en un momento de alta exposición, cuando la ciudad se prepara para recibir alrededor de 2.5 millones de visitantes con motivo de la Copa Mundial de Futbol. Los protocolos de colaboración con la FIFA, confirmados por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, buscan homologar estándares internacionales de seguridad.

Sin embargo, esta expansión no es solamente respuesta coyuntural a un evento deportivo. El verdadero valor del sistema está en la permanencia de la infraestructura que obliga a profesionalizar el monitoreo, depurar procesos y asegurar que la tecnología no se convierta en un fin en sí mismo y coloque la seguridad ciudadana como objetivo irrenunciable.

La conclusión del sembrado llega como obsequio en el Día de Reyes. Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública se expande, la infraestructura de seguridad opera en segundo plano. No se ve, pero se siente cuando funciona.

El sistema de videovigilancia se complementa, además, con la participación ciudadana. Los reportes al 9-1-1, la línea *765 SOS Mujeres, el 089 para denuncia anónima, la Línea Antiextorsión 55 5036 3301 o los botones de auxilio forman parte del mismo sistema.

La pasión futbolera pasará, los Reyes volverán a ser una fecha en el calendario. Queda una infraestructura que redefine la manera como la CdMx se protege.