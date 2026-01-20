Mirada colectiva contra la trata

El caso de dos hermanas de 16 y 10 años rescatadas en una terminal de autobuses luego de ser enganchadas desde una popular plataforma de videojuegos obliga a centrar la atención en estrategias de seguridad integrales demandantes de la participación colectiva.

Mary y Sabine fueron captadas en Roblox. Desde ahí, un adulto construyó confianza, normalizó la relación y les pidió trasladarse a Campeche. Lo decisivo fue que ese desplazamiento dejó huella.

Cámaras en calles, terminales y espacios de tránsito permitieron reconstruir el trayecto y ubicar a las adolescentes en la Terminal de Autobuses de Oriente, la TAPO de la Ciudad de México. Una infraestructura de videovigilancia que funciona cuando se asume como red y no de manera aislada.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de tres mil menores de edad han sido víctimas de trata en México; tres cuartas partes son mujeres. Los depredadores aprovechan vacíos institucionales, trayectos sin supervisión o espacios donde nadie mira porque todos asumen que alguien más lo hará.

Por eso la respuesta no puede ser fragmentada. El poder de la observación radica en generar condiciones donde la conducta cambia porque la posibilidad de ser visto es real. En ese sentido, la integración de la videovigilancia pública y privada busca proteger desde espacios considerados de riesgo.

La Ciudad de México, con el impulso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, avanza en esa dirección. El “Protocolo de Actuación para Establecimientos de Hospedaje: espacios seguros y libres de violencia por razones de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes” obliga a los establecimientos a medidas de identificación, reporte y videovigilancia en conexión con el C5.

El modelo representa un paso relevante en la arquitectura preventiva. El personal hotelero cuenta con rutas claras para identificar conductas atípicas, activar alertas y detonar una intervención policial sin dilaciones.

Esta lógica coincide con lo que la criminología ambiental ha sostenido: el delito disminuye cuando los espacios se diseñan o gestionan para aumentar el riesgo del agresor, no el de la víctima.

A ese circuito se suma la participación ciudadana. Los canales de emergencia, desde el 9-1-1, el 089 para denuncia anónima, el *765 SOS Mujeres, la Línea Antiextorsión 55 5036 3301 y los botones de pánico, amplían la red. Herramientas como la Línea y Chat Nacional vs la Trata de Personas 800 5533 000, del Consejo Ciudadano complementan la estrategia.

Pensar en la erradicación inmediata del delito sería ingenuo, aunque sí se reduce el margen de maniobra de los tratantes. El caso de Mary y Sabine es una lección de la verdadera mirada colectiva contra la trata.