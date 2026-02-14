El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

https://youtu.be/zrfyzWzZiT4

Un Magistrado electo recientemente ha pretendido dar un amparo a la empresa Coca-Cola para tirar abajo parte de la regulación que impide vender sus productos en las escuelas de educación media y superior.

Sabemos bien que las estrategias de las corporaciones globales de la chatarra y los refrescos para impedir cualquier regulación que afecte el gran control que han establecido en los hábitos de la población mexicana son muy diversas, y una de ellas, muy recurrida, es inundar con amparos y acciones legales el Poder Judicial para tratar de impedirlas.

Estas grandes corporaciones, lideradas por Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg’s, etc., han presentado cientos de amparos contra los impuestos, los etiquetados y ahora contra la regulación de la venta de sus productos en las escuelas. La más activa ha sido Coca-Cola, que ha convertido a nuestra población en la mayor consumidora de sus productos en el mundo y, por lo tanto, también en una de las poblaciones con los más altos índices de diabetes, entre otras enfermedades causadas por el consumo de sus bebidas.

Un gran avance ha sido la regulación de la venta de estos productos en todo el sistema educativo, con avances ya, principalmente, en la educación básica y que falta implementar y vigilar en lo que es la educación media y superior, ya que la regulación es sobre todo el sistema educativo.

La dimensión del problema nos obliga a proteger los ambientes educativos en todos sus niveles, ya que tenemos una de las tasas más altas en sobrepeso, obesidad y diabetes. Quince millones de adultos mexicanos presentan diabetes, es decir, uno de cada seis adultos en nuestro país sufre diabetes, y se estima que uno de cada dos niñas y niños mexicanos desarrolle diabetes a lo largo de su vida.

No es sorprendente que las corporaciones se amparen contra estas regulaciones, lo que sorprende es que magistrados les den la razón, magistrados que han llegado a sus cargos recientemente a través de un voto popular, lo que supuestamente debería ser expresión de que van a proteger el interés público, el bienestar común.

Entremos al caso del Magistrado:

En el Quinto Tribunal Colegiado de Mexicali, Baja California, el Magistrado Miguel Ávalos Cornejo buscaba otorgar un amparo a Coca-Cola, a una de sus embotelladoras, para que pudiera seguir vendiendo su producto en las escuelas de educación media superior y superior, es decir, para exentarla del cumplimiento de una regulación que le llevó al país muchos años lograr, justo por las presiones de esta empresa y otras más en contra. El Magistrado Ávalos Cornejo pretendió privilegiar el interés comercial de la empresa Coca-Cola ante el derecho a la salud y la alimentación de la población.



El amparo se votó el pasado 12 de febrero de 2026, y, afortunadamente, fue rechazado por las magistradas Lorenia Molina Zavala y Priscilla Velásquez Plascencia, turnando el caso a la Suprema Corte; ya veremos qué sucede ahí.

El proyecto de sentencia del Magistrado Miguel Ávalos Cornejo, quien fue electo en las pasadas elecciones del Poder Judicial, buscaba, como explicamos, permitir que la empresa siguiera vendiendo sus productos en las escuelas de nivel medio y superior.

Su argumento en el proyecto se basaba en una supuesta violación a la libertad de trabajo de la empresa, dejando de lado por completo la protección al derecho a la salud y a la alimentación de la población. El magistrado podría haber sido un buen candidato de Donald Trump en los Estados Unidos para la defensa de sus corporaciones aliadas, para poner la libertad de trabajo por encima del derecho a la salud.

Lo que pretende Coca-Cola a través de este amparo es provocar un grave retroceso sobre el derecho a la salud y a la alimentación de la población. El Magistrado no consideró ningún tipo de argumentos sobre el derecho a la alimentación o la salud de las personas.

En México se toman, en promedio, 163 litros de refresco por persona al año, uno de los consumos más altos del mundo. Estudios científicos revelan que los consumos de estos productos son causa de 40 mil muertes en México. Actualmente, unos de cada tres casos nuevos de diabetes son asociados a bebidas azucaradas y uno de cada siete se relaciona con enfermedades cardiovasculares.

Datos de un estudio realizado en 184 países se estimó que el consumo de bebidas azucaradas en México está causando cada año 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, desde 2024 se decidió adoptar una regulación que no permitiera la venta de comida chatarra dentro de todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Ante esto, las industrias presentaron amparos contra la regulación, buscando mantener sus privilegios económicos en detrimento de la salud de la población estudiantil.

No hay sistema de salud que pueda enfrentar los daños causados por el consumo de estos productos. Como lo hemos señalado, estas empresas obtienen enormes ganancias en nuestro país; gran parte de estas ganancias salen del país, van a sus accionistas, y lo que nos dejan son solamente daños en salud, no solamente enfermedad, también decenas de miles de muertes al ser una de las principales causas de diabetes y enfermedades cardiovasculares que son, hoy en día, en México, la principal causa de enfermedad y muerte.