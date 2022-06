El Festival Mix, la celebración del cine LGBT+, regresa a su “verano invencible”

El Festival Mix: Cine y diversidad sexual, el más antiguo de la Ciudad de México, regresa a sus fechas en su “verano invencible” con una selección de casi un centenar de títulos para visibilizar a la comunidad.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Festival Mix: Cine y diversidad sexual llega a su edición número 26 de vuelta a sus fechas de verano y a partir del 8 de junio para presentar en salas una basta selección de cine LGBT+ de todo el mundo para la Ciudad de México.

El festival, dirigido por Arturo Castelán, anunció casi un centenar de títulos para su programación de este año que buscan a abrir la conversación desde vibrantes puntos de vista contemporáneos, además de una selección oficial se seis películas que competirán por el Premio Mariposa.

“Es el festival más antiguo que existe en la ciudad de México. Estamos siguiendo algunas de las líneas que ya hemos marcado, entre otras, invitando a muchos países”, recalcó Castelán en entrevista con SinEmbargo.

Estos seis filmes, que son una mezcla de países de todo el mundo y está compuesta por: Cómo decir silencio (Israel, 2021), El fantasma de la sauna (España, 2021), El Perfecto David (Argentina/ Uruguay, 2021), Los juegos del director (Suecia, 2022), Nelly & Nadine (Suecia/ Bélgica/ Noruega, 2022) y The Gigante ((México/ EUA, 2020).

El jurado está precedido por segunda ocasión por la directora de Festival de cine de Morelia, Daniela Michel, los actores Gustavo Egelhaaf y Jorge Arriaga, el director Alejandro Villalobos y Vanessa Bohórquez, asesora del Gobierno de la Ciudad de México.

PAÍS INVITADO Y SELECCIÓN

Para este 2022, y con apoyo del Goethe Institut, Alemania ha sido el país elegido por ser un lugar pionero en el cine LGBT+ con grandes exponentes a los largo del tiempo.

“Este año lo hicimos fue tomar a la historia de base y nos fuimos a Alemania. Alemania es donde nació el cine y también ahí nació el cine LGBT, lo hizo con películas didácticas y esas cintas estuvieron a punto de desaparecer con el Nazismo, se quemaron copias, y hasta ese poco se han logrado recuperar algunas dee ellas en filmotecas al rededor de Europa”, apunta.

Richard Osvald, Rainer Werner Fassbinder, Werner Schroeter, Rosa von Praunheim, son algunos de sus representantes alemanes de este cine, pero será a la cineasta Monika Treut, que visitó en 1998 el Festival, a la que se hará un reencuentro de sus filmes entre los que se encuentra Didn’t Do It For Love (1997), documental que cuenta la historia de Eva Norvind, vedette nacionalizada mexicana.

“Monika Treut hizo un documental alrededor de un escándalo en México sobre Eva Norvind, una vedette de los años 60, conocida también por ser madre de la actriz Nailea Norvind, y que en su momento en la televisión se le ocurrió hablar de anticoncepción y fue corrida del país, y entonces a partir de eso ella decide cuestionarse sobre su sexualidad y empieza a trabajar corista, de actriz y de repente ingresa a cuestiones como el sadomasoquismo, la psicología y posteriormente a las leyes sobre criminalista de orden sexual”.

Sin embargo, este no será el único filme recuperado del pasado, pues a través de la sección Rosa Mexicano se le dará foco a aquellas películaS que pudieron haber pasado desapercibidas como Contar el amor, de Raúl Fuentes; Mi amiga Bety, de Diana Garay; Las lágrimas, de Pablo Delgado; o Baño de vida, de Dalia Reyes.

“Estamos retomando esta sección donde hacemos el reestreno de algunas películas que quizá no le fueron muy bien en su momento, pero que nosotros consideramos que deben de revisitarse y ganar nuevas audiencias”, señaló Castelán.

Todas las películas será proyectadas en salas de cine a través de las diferentes sedes: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, Museo del Estanquillo, Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Cinematógrafo del Chopo, Biblioteca de México, Librería Somos Voces, Casa Xochiquetzal, Cine Club Culhuacán; Casa de Lenguas Originarias Guillermo Bonfil Batalla.

Otra parte de la selección será transmita por el Canal 22.

Para consultar la programación hay que entrar aquí.

INAUGURACIÓN

La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 8 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en una ceremonia precedida por Quique Galdeano y Daniel Vives “La Supermana”.

Será la película, Efímera del Luis Mariano García, la encargada de ser el filme inaugural.

“Es una historia de amor juvenil entre dos chicas, con sus propias problemáticas y de más. La orientación sexual no es propiamente el problema del filme, sino la integración con su propia humanidad, su falibilidad, con la muerte, etc. Entonces Efímera nos pareció que es un filme maravilloso para arrancar el Festival”.

La ceremonia será amenazada por la agrupación Marduk y las Flores Silvestres.

Los boletos para asistir a la inauguración se estarán obsequiando en el mismo Teatro de la Ciudad a partir de las 16:30 horas.