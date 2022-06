CUIR: Historias disidentes, un podcast que visibiliza a la comunidad LGBTQ+

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Historias que invitan a despertar la empatía con la comunidad LGBTQ+ se unen nuevamente en una segunda temporada de CUIR: Historias disidentes, un podcast que busca ampliar la voz de sus participantes para sensibilizar al público.

El proyecto, creado por el productor Erick Yáñez, nació en 2020 en medio de la pandemia como una necesidad de dar refugio y reunir a esas historias que muchas veces quedan ocultas, pero que también son las historias de muchos más.

Yáñez, un creador y aficionado a los podcast, encontró la inspiración para CUIR: Historias disidentes en producciones habladas en inglés, en las que algunas personas narraban frente al micrófono sus propias historias, y entonces pensó: ¿Por qué no hay algo así en español?

CUIR: Historias disidentes reúne voces, unas conocidas y otras que podrían bien estar al lado nuestro sin saber. Son miembros de la comunidad comunidad LGBTQ+ que comparten sus experiencias en primera persona. Frente al micrófono sólo existen ellos y la libertad de ser escuchados.

El mismo nombre de este podcast invita a abrazar estas historias:

SEGUNDA TEMPORADA

La segunda temporada, que arrancó el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, está conformada por 15 episodios y contará con la participación de los activistas Ophelia Pastrana y Guz Guevara, así como la cantante Morgana Love, entre muchos más. La diversidad de los invitados busca llegar aun público más amplio que pueda sentirse identificado.

“Los juicios de Guz Guevara” es el primer episodio y se adentra en la vida del activista potosino que vive con una discapacidad llamada osteogénesis imperfecta que lo hace moverse en una silla de ruedas. Éste episodio toca como la sexualidad de las personas con discapacidad que es invisibilizada, el uso de las apps de citas y los riesgos que se corren.

Como la primera temporada, esta segunda tiene la misión de ser también un acompañamiento, que haga a las personas sentirse parte de una comunidad y acabar con la soledad que viene con la “salida del clóset”.

“Quería contar estas historias para despertar la empatía del público, y no sólo eso, sino también al interior de la comunidad LGBTQ, que las personas no se sintieran solas en medio de los retos que enfrenta la comunidad en cuanto a crímenes de odio, discriminación, acoso… todos los aspectos se que enfrentan a lo largo de su vida, pues es una carga muy fuerte y de pronto no vemos personas que representen nuestras realidades, no vemos personas que nos inspiren y eso nos hace sentir bastante solos”.