Un viaje en taxi, un documental sobre el abuso sexual callado por hombres

Un viaje en taxi es un documental observacional que acompaña a Erick, víctima de una agresión sexual, durante cuatro años, desde estar hundido en el trauma y la forma en cómo ha afectado su vida, hasta poder compartirlo con su familia y de alguna manera liberarse. El filme se encuentra disponible bajo renta en FilminLatino.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– En la plataforma FilminLatino ya se encuentra disponible Un viaje en taxi (One taxi ride), un documental que muestra la historia de Erick, un hombre sobreviviente de una violación.

Erick Cid ahora tiene 33 años, pero tiempo atrás, cuando salió a celebrar su cumpleaños 17 en la Zona Rosa de la Ciudad de México, un hecho violento cambió su vida por completo. Durante el camino de vuelta a casa abordó un taxi que se detuvo a mitad del camino, el chofer subió a otra persona al auto, lo secuestraron llevándolo a otro lado y lo golpearon. El taxista y dos hombres más abusaron sexualmente de él.

La depresión y la culpa acompañaron a Erick que prefirió no contar a nadie lo sucedido, pero el miedo arreció con el paso de tiempo cuando su cuerpo empezó a mandar señalas de que algo no estaba bien. Una prueba de VIH, lo confirmó todo.

LA HISTORIA DE UNO, LA HISTORIA DE MUCHOS

Un viaje en taxi surge después de que el director singapurense Mak CK visitara México y se hospedara en un Airbnb propiedad de un amigo de Erick, esa fue la primera conexión.

Mak CK sólo hablaba inglés y Erick entendía lo básico, pero la conversión pese a todo fluyó bien:

“Me sentí muy en confianza con ellos. Me empezaron a preguntar de mi vida, de lo que hacía, a qué me dedicada, cosas así, y de repente me encontré contándoles toda mi vida a Mak y a la otra persona que iba con él. Me encontré contándoles todo, desde mi infancia, lo que me había pasado. Yo en ese momento me sentí muy a gusto y muy liberado con él, porque era un extranjero y yo tenía como algo que sacar dentro de mí, y dije es el momento exacto”, cuenta Erick en entrevista con SinEmbargo.

Erick había guardado ese secreto e indudablemente después de compartirlo todo con en ese entonces un extraño, se preguntó “¿qué acabo de hacer?”.

“En ese momento me espanté, pero a la vez me liberé. Eso que dicen que te quitan un peso de encima de verdad lo sentí”.

Un par de semanas después Mak volvió a contactar a Erick, y le pidió compartir su historia para documentarla. Le dijo que era algo que debía contar, que debía alzar la voz porque de estos hechos se habla muy poco. Él terminó por aceptar.

“Al principio tuve mucho miedo. No pensé en el momento de aceptar en hacer el documental todo lo que iba a pasar después. Me sentí muy confianza, pero también las palabras que decía Mak de que mi historia era algo que tenía que contar porque hay muchas peonas afuera que también lo están viviendo, ‘muchas personas han sido víctimas de agresión sexual también y ellas están pediendo ayuda como tú la pediste’, y dije bueno vamos a hacerlo”.

Pero el miedo y las dudas estuvieron presentes:

“Me daba mucho miedo y estaban en mi cabeza mis agresores, porque dije ‘¿qué pasa si llega a ellos este documental?’ Porque ellos me amenazaron. Pensaba en que si ellos lo llegaran a ver ¿qué me pasaría?, si me van a buscar, si habrá represalias”.

Sin embargo, el documental fue trazado paso por paso con autorización de Erick.

Un viaje en taxi es un documental observacional que acompaña a Erick durante cuatro años, desde la forma en que Erick prefería alejar a su familia y allegados a raíz del trauma, hasta el proceso de aceptación y decidir contarlo para liberarse de alguna forma.

La filmación hizo a Erick enfrentarse así mismo después de 10 años de silencio, lo que lo hizo salir adelante.

ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS

El documental de Mak que estrenó en festivales en 2019 ha tenido un buen camino donde ha sido reconocido como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara donde ganó el Premio Maguey, Cuórum de Morelia, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, entre otros.

Las proyecciones fueron acompañados por conservatorios por Erick y su familia donde se ha dado paso a escuchar a otras víctimas de abuso sexual.

“Es muy fuerte darte cuenta que esto pasa muchos más de los que quisiéramos creer, hay muchas personas que son violentadas, muchas personas que son violadas y es bien fuerte. Ya no era sólo lo que yo cargaba sino cada vez que hablaba con alguien, cada vez que alguien se me acercaba cada que exhibíamos el documental, hacia personas me brindaban su apoyo, pero también me contaban sus experiencias”.

Erick destaca que el camino con el documental no ha sido fácil, ha tenido que enfrentar sus miedos, pero también ha sido de recompensa al ir aprendiendo.

“Cada que lo veo duele, pero duele menos. Cada vez que lo veo me deja algo, me deja enseñanzas, enriquecimiento, me deja felicidad y tranquilidad porque veo la persona que era al principio del documental y ver la persona en la que me convertí al final. Es un gran cambio que se logró durante estos cuatro años de filmación”.

“Estoy agradecido. Estoy agradecido con la oportunidad, con Mak, a que a raíz de esto que viví me he convertido en lo que hoy soy. No sé si mi vida hubiera sido diferente, ¿qué es lo que estaría haciendo ahora?, ¿cómo estaría? Justo esto, que en su momento no entendía, ahora veo cuál fue la razón y cómo puede cambiar todo al verlo desde un enfoque diferente. Ahora trato de ayudar y apoyar a la gente”.

Erick Cid se ha vuelto en activista y da acompañamiento a víctimas de agresión sexual a través de sus redes sociales ( @soyerickcid) y su Canal de YouTube donde comparte sus experiencias durante todo el proceso y como portador de VIH.

Un viaje en taxi ya está disponible en FilminLatino por tiempo limitado y bajo renta (41 pesos). El documental busca que personas que se identifiquen con la historia de Erick entiendan que no están solas y se sientas acompañadas.